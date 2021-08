Ruggero Tita e Caterina Banti sono campioni olimpici nella classe Nacra17 di vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Nella decisiva Medal Race gli azzurri hanno amministrato l’ampio vantaggio accumulato nelle precedenti 12 regate, non dando mai la possibilità ai britannici John Gimson ed Anna Burnet di ribaltare la classifica.

L’Italia torna finalmente sul podio ai Giochi nella vela, 13 anni dopo il bronzo dell’oriundo argentino Diego Romero nella classe Laser a Pechino 2008. L’ultimo trionfo risaliva invece addirittura a Sydney 2000, quando Alessandra Sensini salì sul gradino più alto del podio tra i Mistral.

Tita-Banti potevano gestire 12 punti di vantaggio su Gimson-Burnet alla vigilia della Medal Race. L’argento era già sicuro, sarebbe stato sufficiente chiudere cinque posizioni alle spalle dei britannici per agguantare il bersaglio grosso. Per questo i portacolori del Bel Paese hanno disputato una regata decisamente conservativa. Memori delle beffe patite da Mattia Camboni e Silvia Zennaro, squalificati nelle rispettive Medal Race per delle partenze false, non si sono presi alcun rischio in avvio, limitandosi semplicemente a non perdere mai di vista gli avversari diretti.

Ad ogni virata di Gimson-Burnet rispondevano anche gli italiani, evitando la minima separazione. Nel frattempo altri equipaggi prendevano il largo e questo faceva il gioco degli azzurri. Dopo il primo lato di bolina la Gran Bretagna si trovava in settima posizione, gli azzurri ottavi. La regata proseguiva con il medesimo copione: la prua dell’equipaggio tricolore rimaneva sempre a tiro dei rivali.

La Medal Race si concludeva dunque con il successo degli argentini Santiago Raul Lange-Cecilia Carranza Saroli: i campioni olimpici di Rio 2016 precedevano i danesi di 19″ e gli americani di 30″. Gimson-Burnet tagliavano il traguardo in quinta piazza a 56″, Tita-Banti sesti a 1’07”, piazzamento più che sufficiente per festeggiare l’oro, il primo di sempre per l’Italia ottenuto in una gara mista uomo/donna.

Ruggero Tita e Caterina Banti si sono dunque imposti in classifica generale con 35 punti netti, scartando come peggior risultato un ottavo posto, il che la dice lunga sul livello straordinario mantenuto dagli azzurri per tutto l’arco della settimana. Gimson-Burnet si sono fermati a 10 lunghezze dai velisti del Bel Paese, mentre il bronzo è andato al collo dei tedeschi Paul Kohlhoff-Alica Stuhlemmer, oggi ottavi in Medal Race.

