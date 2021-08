Tennis: Serena Williams e Sofia Kenin non parteciperanno al WTA 1000 di Cincinnati. Mirino puntato sugli US Open

Il prossimo torneo WTA 1000 di Cincinnati, in programma dal 16 al 22 agosto sui campi in cemento dell’Ohio, dovrà fare a meno di due beniamine locali del calibro di Serena Williams e Sofia Kenin. L’americana ex n.1 al mondo e 23 volte vincitrice Grand Slam è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla gamba rimediato a Wimbledon ed è costretta a rimandare ulteriormente il suo rientro nel circuito.

“Settimana prossima non potrò giocare perché sono ancora nella fase di recupero dal mio infortunio alla gamba di Wimbledon. Spero di tornare in campo molto presto“, ha annunciato la 39enne statunitense. Anche per la Kenin il forfait è dovuto ad un infortunio al piede che la costringerà a saltare tutti i tornei di preparazione in vista degli US Open 2021, ultimo Major stagionale.

Due assenze che vanno ad aggiungersi a quelle (alcune molto pesanti) del torneo di singolare maschile, in cui hanno già dato ufficialmente forfait Novak Djokovic, Dominic Thiem, Roger Federer, Stan Wawrinka e Borna Coric. A rischio anche la partecipazione di Rafael Nadal, ritiratosi nelle ultime ore dal Masters 1000 di Toronto per non aver ancora recuperato completamente dal problema al piede sinistro.

Foto: Lapresse