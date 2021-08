Sport in tv oggi (sabato 28 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 28 agosto 2021, oltre agli eventi in programma ai Giochi Paralimpici, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Winston-Salem e 250 di Cleveland, WTA 250 di Chicago II, il ciclismo con la Vuelta a España, la mountain bike con i Mondiali, l’atletica con la Diamond League ed i motori con il GP di Belgio di F1 e di Gran Bretagna di MotoGP.

09.00 Mountain bike, Mondiali: donne U23 – Nessuna copertura tv

10.00 Prove libere 3 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

10.45 Mountain bike, Mondiali: uomini U23 – Nessuna copertura tv

10.55 Prove libere 3 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

11.55 Prove libere 3 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

12.00 F1, Prove libere 3 – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

12.55 Ciclismo, Vuelta a España: 14a tappa – dalle 14.50 Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

13.00 Mountain bike, Mondiali: donne Elite – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

13.35 Qualifiche 1 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

14.00 Qualifiche 2 Moto3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

14.30 Atletica, Diamond League Parigi – dalle 16.15 Sky Sport Uno, Sky Sport Action, Sky Go, Now Tv

14.30 Prove libere 4 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

15.00 F1, Qualifiche – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

15.10 Qualifiche 1 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

15.35 Qualifiche 2 MotoGP – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

15.45 Mountain bike, Mondiali: uomini Elite – Eurosport Player, discovery+

16.10 Qualifiche 1 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

16.35 Qualifiche 2 Moto2 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Lazio-Spezia – DAZN

19.00 Tennis, WTA 250 Cleveland – SuperTennisTV, supertennis.tv

20.30 Nuoto, ISL Napoli – Sky Sport Arena, Sky Go, Now Tv

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Torino – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Juventus-Empoli – DAZN

21.00 Tennis, WTA 250 Chicago II – SuperTennisTV, supertennis.tv

23.00 Tennis, ATP 250 Winston-Salem – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now Tv, SuperTennisTV, supertennis.tv

