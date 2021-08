CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2021, la Don Benito-Pico Villuercas di 165,7 chilometri. Torneranno in scena le montagne, con l’arrivo piazzato in vetta a un’erta non durissima, ma lunga ben 14,4 chilometri. Stante quella che è l’attuale situazione della classifica generale, è attesa una lotta tra il campione uscente Primoz Roglic e i due leader della Movistar Enric Mas e Miguel Angel Lopez.

Lo sloveno ha dalla sua una Jumbo-Visma superiore, nel complesso, alla Movistar, la quale, è bene ricordarlo, è orfana di Valverde. Mas e Lopez, però, potrebbero attaccare a turno Roglic, costringendo quest’ultimo a marcare solo uno dei due. In tal caso, Primoz curerebbe Mas, che lo segue a soli 35″ in classifica generale. Superman, dunque, considerando anche che su erte pedalabili, ove può andare col rapporto lungo, si trova decisamente a sua agio, è forse il principale favorito per il successo odierno.

C’è molta curiosità, inoltre, per vedere se Egan Bernal può fare un passo avanti dopo una prima settimana al di sotto delle aspettative. E’ atteso alla prova del nove anche Giulio Ciccone, il quale è chiamato a sfornare una buona scalata se vuole continuare a coltivare chance di top-10. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.30, mi raccomando, non mancate!

