LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: bronzo per Stefano Raimondi nei 100 sl!

10.51 Sesta posizione per Marigliano ai 50 metri, in testa due messicani.

10.46 Finale dei 150 misti maschili classe SM3: in vasca il nostro Emmanuele Marigliano.

10.44 Doppietta cinese: oro per Liu e argento per Zhou. Il bronzo lo strappa la russa Butkova. Distanze siderali fra tutte.

10.41 Sta facendo il vuoto la cinese Liu che tiene il margine di vantaggio anche nella rana.

10.39 Finale dei 150 misti al femminile categoria SM4. Non c’è nessuna italiana ai nastri di partenza.

10.34 Primissima posizione per il russo Roman Zhdanov che si mette al collo la medaglia d’oro. Argento per l’israeliano Dadaon, bronzo per il giapponese Suzuki. Settimo Morelli, nonostante l’impressionante frazione a rana.

10.31 Assolo del russo Roman Zhdanov che ha un vantaggio di 12 secondi su Dadaon.

10.29 150 misti maschili della categoria SM4: l’Italia presenta la freccia Efrem Morelli.

10.26 Crolla nel finale Alessia Scortechini: 1:02.97 e ottava ed ultima posizione per l’azzurra.

10.24 Discreto il passaggio di Scortechini che adesso deve provare ad accelerare.

10.22 E’ il turno dei 100 stile libero femminili categoria S10. Alessia Scortechini prova a giocarsi qualcosa di importante.

10.20 BRONZOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! STEFANO RAIMONDI E’ DI BRONZO NEI 100 STILE LIBERO!! AD UN PASSO DALL’ARGENTO!! Oro all’ucraino Krypak con il record del mondo, argento per l’australiano Crothers.

10.18 Grande partenza di Stefano Raimondi che vira in quarta posizione e adesso deve mettere il turbo.

10.16 In questa specialità, il record del mondo appartiene ad un italiano: Simone Barlaam con il tempo di 53.03.

10.14 Ma adesso è tempo di Stefano Raimondi, è tempo di 100 stile libero maschili categoria S10. Eccolo il primo italiano in vasca oggi.

10.12 Record paralimpico per Summers-Newton!! Arriva un’altra medaglia per il fenomeno britannico con il crono di 1:32.34. Argento per la cinese Liu, bronzo per la statunitense Herzog.

10.08 Adesso va in scena la disciplina gemella al femminile: 100 rana classe SB6. Non ci sono italiane.

10.05 Oro per l’ucraino Bohodaiko in rimonta! Ruggisce il primatista mondiale! Argento per il colombiano Crispin Corzo, beffato nel finale e per appena sei centesimi. Terzo l’australiano Levy.

10.03 La prima finale del nuoto sarà quella dei 100 rana maschili della categoria SB6.

10.00 Mandiamo un fortissimo abbraccio ad Arjola Trimi che non potrà essere presente nella sua finale dei 150 misti femminili classe SM4. Purtroppo per l’azzurra un infortunio grave alla spalla è stato fatale. Addirittura è svenuta dal dolore. Un grande in bocca a lupo per un pronto recupero.

9.58 Si chiuderà con i 100 rana dove avremo la nostra Arianna Talamona, molto vicina alle migliori nel corso delle batterie.

9.55 Nei 200 misti femminili categoria SM8 sarà presente Xenia Francesca Palazzo che va a caccia di un piazzamento di spessore.

9.52 Nei 100 dorso femminili (classe S11) avremo Martina Rabbolini, mentre al maschile non abbiamo rappresentanti.

9.49 Alle ore 10.47 scenderà in vasca Emmanuele Marigliano per i 150 misti categoria SM3. L’azzurro ha ottenuto uno degli ultimi tempi di qualifica.

9.46 Nella categoria SM4 sarà all’opera Efrem Morelli nei 150 misti. In questa specialità non avremo nessuna rappresentante al femminile.

9.43 Le finali azzurre cominceranno alle 10.14: Stefano Raimondi, già medaglia d’oro in queste Paralimpiadi, è impegnato nei 100 stile libero categoria S10. Successivamente ci sarà Alessia Scortechini nell’analoga specialità e categoria.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali del nuoto di sabato 28 agosto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Dalle ore 10.00 vedremo la finale dei 100 metri stile libero maschili della categoria S10. Tre azzurri impegnati in batteria: Simone Ciulli, Riccardo Menciotti e il già medagliato Stefano Raimondi. Nell’analoga specialità al femminile ci sarà Alessia Scortechini, mentre nei 150 misti maschili (classe SM4) vedremo Efrem Morelli e al femminile Arjola Trimi. Tenteranno la qualificazione alle loro finali anche Emmanuele Marigliano nei 150 misti SM3, Martina Rabbolini nei 100 dorso S11, Xenia Francesca Palazzo nei 200 misti SM8 e Arianna Talamona nei 100 rana SB5.

Ben 10 azzurri che vanno a caccia di qualcosa di importante in otto gare diverse: dopo la giornata interlocutoria di ieri, l’Italia è pronta per tornare a ruggire e a riprendere il ritmo di medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale delle finali del nuoto di sabato 28 agosto, quarta giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Si comincia alle ore 10.00, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio la serie di gare. Buon divertimento!

