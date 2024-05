Gelo a Madrid: Alcaraz eliminato in rimonta, impresa di Rublev!

Non ci sarà la tripletta per Carlos Alcaraz al Masters1000 di Madrid. Il tennista iberico, probabilmente condizionato dal dolore al braccio destro che è tornato a farsi sentire, si arrende ad Andrey Rublev con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in poco più di due ore. Il russo è così il primo semifinalista del torneo nella Caja Magica, accantonando così un periodo altamente negativo, mentre per l’iberico una sconfitta del genere, giochicchiando dal secondo set, non lascia presagire nulla di buono per le prossime settimane.

Già all’inizio della partita sembravano esserci un paio di tentennamenti. Il numero 8 al mondo infatti ha immediatamente una palla break a suo favore, ma gli viene annullata, e nel quinto gioco Alcaraz torna ad essere un po’ più sé stesso, giocando il suo tennis fantasioso. Arriva il break in suo favore nel quinto gioco, non riesce a sfruttare due set point sul servizio dell’avversario ma è questione di minuti, con l’iberico che si prende la prima frazione.

Ma già dalla seconda frazione qualcosa sembra non funzionare. Il gioco di Alcaraz inizia a perdere mordente colpo dopo colpo ed è costretto a cedere il servizio già in apertura, alla quinta opportunità. Si rivede un po’ lo stesso spagnolo visto ieri con Struff, ma se ieri il tedesco è riuscito ‘solamente’ a costringerlo al tiebreak del terzo, stavolta avanti al vincitore di due Slam c’è un conclamato top 10. Ed è qualcosa di differente.

L’iberico si salva da sotto 0-40, poi è Rublev ad annullare due palle break grazie al servizio, riuscendo così a portare la contesa al terzo. Un terzo set che però non esiste davvero: la disparità tecnica tra i due è davvero evidente, con Alcaraz che non riesce a giocare il suo tennis con il campo centrale che diventa piano piano ammutolito. Break nel primo e nel quinto gioco, anche se il russo non si fa mancare due palle break annullate: Rublev può così esultare, accantonando il brutto periodo delle ultime settimane.

Contro di lui ci sarà il vincitore della sfida di questa sera tra Francisco Cerundolo e Taylor Fritz. Dalla sua un’ottima resa con la prima di servizio, l’80% (51/64) e la capacità di annullare sette delle otto palle break concesse.