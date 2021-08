Sport in tv oggi (domenica 29 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una domenica bestiale è quella che si presenta agli occhi del pubblico in termini di attenzione per quanto riguarda lo sport. Il piatto principale è quello delle Paralimpiadi, con tante possibilità per l’Italia di farsi ancora valere. Spazio ai motori con la doppia combinazione MotoGP-F1, ma anche al grande ciclismo che non è solo Vuelta. In una delle rarissime domeniche prive di tennis si fa spazio il golf con l’European Tour, che in Svizzera vede Renato Paratore lottare per la vittoria, e il PGA Tour con i playoff della FedEx Cup. C’è anche un’enorme quantità di calcio a tutti i livelli, così come il volley celebra due ottavi di finale degli Europei. E non è da dimenticare la mountain bike con i Mondiali. Di seguito tutto il palinsesto della giornata di oggi.

SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 29 AGOSTO): ORARI E PROGRAMMA

2:00 PARALIMPIADI Clicca qui per l’intero programma della giornata – Diretta tv su Rai2 fino alle 10:20 e su RaiSport HD dalle 10:20 in poi, streaming su RaiPlay

7:50 GOLF European Tour, Omega European Masters, 4° giro – Diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14:00, streaming su GolfTv, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

10.00 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna Moto3, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

10.30 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

11.00 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna Moto2, warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

11:52 CICLISMO Vuelta a España 2021, 15a tappa Navalmoral de la Mata-El Barraco (197.5 km) – Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12:55, streaming su Eurosport Player (integrale), Discovery+ e DAZN

12.20 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN; differita Tv8 alle 14:20

12:45 MOUNTAIN BIKE – Mondiali in Val di Sole, Downhill femminile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport, streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN e RaiPlay

13:00 CICLISMO Holland Ladies Tour, 5a tappa Arnhem-Posbank (150.3 km) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+

14.00 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN; differita Tv8 alle 16:15

14:10 MOUNTAIN BIKE – Mondiali in Val di Sole, Downhill femminile – Diretta tv su RaiSport, streaming su Eurosport Player, Discovery+ e RaiPlay

15.00 F1 GP Belgio, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 208), streaming su Sky Go e Now Tv; differita Tv8 alle 19:00

15:00 CALCIO Tottenham-Watford, Premier League – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), streaming su Sky Go e Now Tv

15.30 MOTOMONDIALE GP Gran Bretagna Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN; differita Tv8 alle 17:15

15:30 CALCIO Union Berlino-Borussia M. (Bundesliga) – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), streaming su Sky Go e Now Tv

15:30 CICLISMO Giro di Germania, 4a tappa Erlangen-Norimberga (160 km) – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+

17:00 VOLLEY Europei femminili, ottavi di finale Croazia-Francia – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay

17:00 CALCIO Barcellona-Getafe, Liga – Diretta streaming su DAZN

17:00 GOLF PGA Tour, BMW Championship, 4° giro – Diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20:00, streaming su GolfTv, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

17:30 CALCIO Wolverhampton-Manchester United, Premier League – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), streaming su Sky Go e Now Tv

17:30 CALCIO Wolfsburg-Lipsia, Bundesliga – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), streaming su Sky Go e Now Tv

17:30 CALCIO Lazio-Sampdoria, Serie A femminile (1a giornata) – Diretta streaming su TimVision

17:30 CALCIO Milan-Hellas Verona, Serie A femminile (1a giornata) – Diretta streaming su TimVision

18:00 CALCIO Cittadella-Crotone, Serie B – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

18:30 CALCIO Genoa-Napoli, Serie A (2a giornata) – Diretta streaming su DAZN

18:30 CALCIO Sassuolo-Sampdoria, Serie A (2a giornata) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251, streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

19:30 CALCIO Cadice-Osasuna, Liga – Diretta streaming su DAZN

19:30 CALCIO Rayo Vallecano-Granada, Liga – Diretta streaming su DAZN

20:00 VOLLEY Europei femminili, ottavi di finale Serbia-Ungheria – Diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay

20:30 CALCIO Sassuolo-Fiorentina, Serie A femminile (1a giornata) – Diretta streaming su TimVision

20:30 CALCIO Lecce-Como, Serie B – Diretta tv su Sky Sport 255, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:30 CALCIO Monza-Cremonese, Serie B – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:30 CALCIO Parma-Benevento, Serie B – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 258, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:30 CALCIO Reggina-Ternana, Serie B – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:30 CALCIO SPAL-Pordenone, Serie B – Diretta tv su Sky Sport 254, streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Helbiz

20:45 CALCIO Milan-Cagliari, Serie A (2a giornata) – Diretta streaming su DAZN

20:45 CALCIO Salernitana-Roma, Serie A (2a giornata) – Diretta streaming su DAZN

20:45 CALCIO Reims-PSG, Ligue 1 – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203), streaming su Sky Go e Now Tv

22:00 CALCIO Atletico Madrid-Villarreal, Liga – Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00