LIVE Moto2, GP Gran Bretagna in DIRETTA: warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione GP Gran Bretagna Moto3 – Orari week-end GP Gran Bretagna MotoGP – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa per quanto riguarda il Mondiale Moto2. Regna l’incertezza dopo le emozioni vissute durante le libere e le qualifiche di ieri.

L’australiano Remy Gardner è al comando del Mondiale alla vigilia del round di Silverstone, tracciato molto impegnativo che rientra nel campionato dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il portacolori di KTM Ajo sbarca in Inghilterra con 19 punti di margine sullo spagnolo Raul Fernandez (KTM) che cerca il bis dopo il successo di due settimane fa in Austria.

Occhi puntati sul Marco Bezzecchi (Sky) che cerca un buon risultato per provare a restare in lotta per il titolo contro le due moto del team Ajo. Attenzione anche all’inglese Sam Lowes (Marc VDS) ed allo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up), competitivo per tutto il fine settimana.

Appuntamento alle 11.00 con il warm-up, mentre la gara scatterà alle 15.30 dopo la competizione della MotoGP. Buon divertimento!

Foto: LaPresse