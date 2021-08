LIVE Vuelta a España, tappa di oggi in DIRETTA: tornano i velocisti, Alberto Dainese ci crede!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della tredicesima tappa della Vuelta a España 2021. Largo ai velocisti nella Belmez-Villanueva de la Serena. Con i suoi 203,7 chilometri, la frazione odierna, che non presenta alcun tipo di grande difficoltà altimetrica dall’inizio alla fine del tracciato, se non un continuo saliscendi privo di insidie e una parte conclusiva totalmente pianeggiante, dovrebbe concludersi con un più che scontato finale in volata. Ma attenzione al caldo.

Come detto in precedenza, la frazione odierna sarà una ghiotta occasione per gli sprinter. Vi saranno alcuni saliscendi in questa afosa zona dell’Extremadura, ma nulla di classificabile come GPM. Tra l’altro gli ultimi 35 chilometri sono totalmente pianeggianti. Inoltre al chilometro 192,5 è presente il traguardo volante di Don Benito, località da cui prenderà il via la tappa di domani. I chilometri conclusivi sono completamente in pianura e perfetti per organizzare al meglio una volata di gruppo.

Il favorito d’obbligo tra i velocisti rimasti in gruppo è sicuramente Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), andato già a segno in occasione dell’ottava tappa. Proprio qui, a rendergli dura la vita, ci ha pensato l’azzurro Alberto Dainese (Team DSM), che quest’oggi sarà la punta di Casa Italia.

Da citare poi il giovane Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), rivelazione delle volate di questa Vuelta, ma soprattutto Arnaud Démare (Groupama-FDJ), da cui ci si attende un veloce riscatto dopo due piazzamenti allo sprint. Da citare anche Michael Matthews (Team BikeExchange), ma anche l’azzurro Riccardo Minali (Intermarché-Wanty Gobert), Jon Aberasturi (Caja Rural), Piet Allegaert (Cofidis) e Martin Lars (Bora-hansgrohe).

