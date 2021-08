LIVE Vuelta a España 2021 in DIRETTA: Roglic batte Mas, Ciccone si stacca, Aru in crisi nera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.48 E con il bis di Primoz Roglic termina qui la nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2021. Buon proseguimento di serata!

17.47 Poca gloria dunque per l’Italia in questa Vuelta, almeno in termini di classifica generale. La top10 sembra sempre più un miraggio, con Ciccone che paga dazio pressoché ad ogni arrivo in salita. Consoliamoci con la maglia a pois di miglior scalatore indosso a Damiano Caruso: potrebbe provare a difenderla sino a Santiago de Compostela, sede di arrivo dell’ultima tappa.

17.44 Giornata nerissima per Fabio Aru, giunto al traguardo a 11’31” da Roglic: il sardo è andato in seria crisi.

17.44 Da sottolineare che Giulio Ciccone ha perso 23″ da Roglic nel finale, scendendo al 12° posto della generale dopo esser stato sorpassato da Aleksandr Vlasov. Resta comunque il migliore degli azzurri.

17.42 Molto bene la Movistar con Mas e Lopez, i due veri antagonisti di Roglic in questa Vuelta. Meno brillanti gli Ineos, ossia Adam Yates ed Egan Bernal.

17.39 Rammarico invece per Magnus Cort Nielsen, che sullo strappo finale ha perso davvero tanto senza riuscire nell’intento di rendersi protagonista di una delle sue solite sparate. La fatica della fuga odierna, il GPM del Puerto de Locubin, e la rimonta del gruppo gli sono stati fatali.

17.38 Mentre questa è l’attuale classifica generale:

1 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 41H 48′ 57” – – –

2 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 41H 49′ 55” + 00H 00′ 58” – –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 41H 50′ 53” + 00H 01′ 56” B : 22” –

4 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 41H 51′ 28” + 00H 02′ 31” B : 10” –

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 41H 52′ 25” + 00H 03′ 28” B : 4” –

6 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 41H 52′ 52” + 00H 03′ 55” – –

7 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 41H 53′ 43” + 00H 04′ 46” – –

8 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 41H 53′ 54” + 00H 04′ 57” – –

9 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 41H 54′ 00” + 00H 05′ 03” – –

10 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 41H 54′ 35” + 00H 05′ 38” – –

11 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 41H 55′ 05” + 00H 06′ 08” – –

12 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 41H 55′ 19” + 00H 06′ 22” – –

13 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 41H 55′ 51” + 00H 06′ 54” – –

14 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 41H 56′ 08” + 00H 07′ 11” – –

15 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 41H 56′ 12” + 00H 07′ 15” B : 1” –

16 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 41H 58′ 32” + 00H 09′ 35” – –

17 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 42H 02′ 06” + 00H 13′ 09” – –

18 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 42H 04′ 30” + 00H 15′ 33” – –

19 DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 42H 05′ 52” + 00H 16′ 55” B : 15” –

20 GEOFFREY BOUCHARD 11 AG2R CITROEN TEAM 42H 07′ 20” + 00H 18′ 23” – –

21 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 42H 07′ 47” + 00H 18′ 50” – –

17.37 Molto bene anche la maglia roja Eiking che è riuscito a tenere la ruota di tutti i big della generale che hanno caratterizzato la top ten odierna.

17.36 Ecco la top ten odierna:

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 100 80 3:11:00

2 MAS Enric Movistar Team 40 50 0:03

3 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 20 35 0:05

4 HAIG Jack Bahrain – Victorious 12 25 0:07

5 YATES Adam INEOS Grenadiers 4 18 ,,

6 BARDET Romain Team DSM 15 ,,

7 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe 12 ,,

8 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 10 ,,

9 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 8 0:11

10 EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 6 ,,

17.35 Sparata vincente per Roglic, il più forte in assoluto. Dietro di lui la coppia della Movistar formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez.

17.32 E VINCE PRIMOZ ROGLIC!!!! CHE FINALE SCOPPIETTANTE!!!!

17.31 RIPRESO CORT NIELSEN!

17.30 SCATTA ENRIC MAS!! L’IBERICO VUOLE LA TAPPA! MA ATTENZIONE A ROGLIC!

17.29 Trenata sullo strappo finale da parte di Kuss per Roglic!

17.28 Ultimo chilometro!

17.27 1500 metri al traguardo e 21″ di vantaggio per Cort Nielsen. Il danese ha perso davvero tanto.

17.25 Ineos Grenadiers in testa al gruppo in questo tratto di discesa che condurrà il gruppo verso lo strappo finale.

17.22 6 chilometri al traguardo e ancora 25″ di vantaggio per Magnus Cort Nielsen. Ce la può fare.

17.21 Sprint di Damiano Caruso (Bahrain Victorius) che si prende il secondo posto al GPM incrementando la leadership personale in questa speciale classifica.

17.20 Magnus Cort Nielsen si prende il GPM del Puerto de Locubin.

17.18 Prova ad allungare anche Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

17.17 Intanto prova a scattare il capitano dell’UAE Team Emirates David de La Cruz!

17.16 Il Puerto de Locubin non sta favorendo l’azione di Cort Nielsen, il cui vantaggio è sceso a 33″.

17.15 Grande selezione nel gruppo maglia roja! Ottimo il lavoro svolto sinora dalla BikeExchange e la Movistar.

17.12 Forcing del Team Movistar e del Team BikeExchange in testa al gruppo.

17.10 Ripreso anche Vanhoucke. 43″ di vantaggio per Magnus Cort Nielsen.

17.07 Ripresi Planckaert, Bou e Lastra.

17.05 Il gruppo si appresta a riprendere i fuggitivi. Cort Nielsen cerca di resistere.

17.02 Prova ad attaccare Magnus Cort, mentre Vanhoucke prova a riportarsi su di lui.

16.59 Grande bagarre nel gruppo maglia roja con tutte le formazioni dei big che provano a portarsi in testa al plotone.

16.56 Dalla vetta mancheranno 7,8 chilometri all’arrivo, la cui gran parte saranno in discesa, ad eccezione dei 1500 metri conclusivi che saranno in leggera salita.

16.53 Mancano circa 15 chilometri al GPM di seconda categoria del Puerto de Locubin, posizionato al chilometro 125,8, lungo 8,8 chilometri e con una pendenza media del 5%.

16.51 Andatura molto pesante per la coda del gruppo maglia roja.

16.48 Edward Planckaert transita per primo al traguardo volante.

16.45 Proseguono i continui saliscendi che stanno caratterizzando la tappa odierna.

16.42 1200 metri al traguardo volante.

16.39 Ricordiamo la composizione della fuga: Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

16.36 Ci stiamo avvicinando al traguardo volante di Alcalá la Real, posizionato a 31 chilometri dal traguardo.

16.32 Il vantaggio dei fuggitivi si è assestato a 1’45”.

16.29 Fra poco l’ennesimo tratto in salita della giornata. Ricordiamo che nessuno di questi è registrato.

16.26 Siamo a poco più di 40 chilometri dall’arrivo e i fuggitivi hanno ancora 1’33” di vantaggio sul plotone.

16.23 Primoz Roglic si schiera alle spalle della Intermarché-Wanty Gobert. Pronto subito a fare male a tutti i suoi avversari.

16.19 Continua l’avventura di Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), ora in un tratto in leggera salita.

16.17 Ora il gruppo sta controllando la situazione, senza mai sforare i due minuti di margine.

16.14 50 chilometri all’arrivo.

16.08 A Valdepeñas de Jaen, esattamente dieci anni ed un giorno fa, si impose Purito Rodriguez in solitaria. La pagina Twitter della Vuelta ripropone il filmato della sua vittoria:

🔙La Vuelta 2011. @PuritoRodriguez lograba una de sus victorias más emblemáticas la llegada a Valdepeñas de Jaén que hoy repite en #LaVuelta21. 🔥10 years ago, @PuritoRodriguez smashed his rivals in the explosive finish of Valdepeñas de Jaén! Let’s see what it can bring today😉 pic.twitter.com/AZ7rx9Wv50 — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2021

16.05 Ora è il Team Jumbo-Visma a tirare il gruppo, comportandosi come fosse la squadra titolare della maglia rossa. Mai vista la Cofidis in avanti.

16.01 Scollinati i -60 dal traguardo, il margine torna a salire: 1’43” per Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal).

15.57 Magnus Cort Nielsen è l’uomo che sta dando di più per il compimento di questa fuga, a tirare da qualche chilometro.

15.54 Velocità media in corsa di 45,5 km/h.

15.52 Ed infatti il gruppo ha leggermente rallentato l’andatura. Vantaggio di 1’36”, continua il tira e molla con la fuga.

15.48 Siamo sotto i 70 chilometri dal traguardo ed Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) mantengono un vantaggio di 1’28”.

15.46 Si vede nelle prime posizioni anche la maglia rossa Odd Christian Eiking. con una discreta pedalata.

15.43 La fuga sta tentando di resistere al gruppo, che sta accelerando. Da vedere se il plotone vorrà riprenderli subito, mancano sempre 72 chilometri.

15.38 Si aggiunge anche il Team Jumbo-Visma ad inseguire ed il margine scende ancora: sfondato il muro del minuto e mezzo.

15.35 Sotto la spinta della Intermarché-Wanty Gobert e del Team BikeExchange, il vantaggio della fuga inizia a scendere: ora è di 1’45”.

15.32 I cinque fuggitivi, Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), sono in un tratto in discesa.

15.30 Poco più di 80 chilometri all’arrivo.

15.29 Margine che resta sempre attorno ai 2′.

15.27 Le immagini della caduta:

🏁 – 87 km | Etapa 11 – Stage 11 | #LaVuelta21 💥 Caída en el pelotón que obliga a @QuinnSimmons9 a ser asistido 🚴Crash in the bunch! 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/aD10xuJspE — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2021

15.24 Anche oggi prima ora a velocità impressionanti: 47 km/h di media.

15.22 In gruppo tirano Jumbo-Visma, Intermarché e Team BikeExchange. Vantaggio sotto controllo per ora.

15.18 Non ci sono state troppe conseguenze per loro. Ricordiamo che l’austriaco occupa la decima posizione in classifica generale.

15.15 Caduta in gruppo: a terra Quinn Simmons (Trek-Sgafredo), Mikel Landa (Bahrain Victorious) e Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

15.10 È la Jumbo-Visma ad assumersi la responsabilità di dettare il ritmo in gruppo.

15.07 Aumenta il margine dei fuggitivi, siamo sui 2′: andato via il tentativo di giornata.

15.03 La Burgos prova ad inseguire.

14.59 Gli attaccanti incrementano il loro margine, forse va via la fuga.

14.56 Nuovi attacchi: Edward Planckaert (Alpecin-Fenix), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) trovano un po’ di gap.

14.53 Niente da fare, ripreso anche il siciliano.

14.50 Prova a scattare anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious), leader dei GPM.

14.47 Velocità sempre superiore ai 50 km/h, strada favorevole per i possibili attacchi.

14.44 110 chilometri al traguardo.

14.39 Ripartono gli scatti, attacca Joan Bou.

14.37 Si era mosso Matteo Trentin, ma il gruppo è nuovamente compatto.

14.34 Altri tre uomini sono rientrati nel drappello di testa.

14.32 Il Team BikeExchange a lavoro.

14.28 Il gruppo insegue a circa 20” dagli attaccanti.

14.26 I fuggitivi sono: Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), José Herrada (Cofidis), Tom Scully (EF Education Nippo), Juan Jose Lobato (Euskaltel-Euskadi), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Chris Hamilton (Team DSM).

14.23 Un gruppetto di 7 attaccanti si è staccato dal plotone.

14.21 Pronti, via e iniziano i primi scatti in testa al gruppo.

14.17 Partiti! Iniziata l’undicesima tappa della Vuelta a España.

14.13 Si è ritirato anche Alex Aranburu (Astana PremierTech), per i postumi della caduta nel finale di ieri, con 4 punti di sutura applicati al ginocchio.

14.10 I ciclisti pronti per la partenza dell’undicesima tappa.

14.06 I ciclisti sono fermi al km 0.

14.03 Jasper Philipsen ha avuto la febbre e ha lasciato la corsa.

14.00 La maglia rossa Odd Christian Eiking cercherà di difendere il titolo del leader.

13.55 Tra circa 20 minuti il via dell’undicesima tappa.

13.50 L’altimetria della tappa odierna.

The brutal but spectacular finish on Valdepeñas de Jaén is back at #LaVuelta21, promising plenty of fireworks at the end of today’s 133.6km stage. pic.twitter.com/qV3pv5ulXs — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 25, 2021

13.45 Roglic ieri ha lasciato la maglia rossa e oggi potrebbe provare nel finale.

13.40 La frazione odierna sarà abbastanza breve ma nel finale potrà regalare emozioni così come è accaduto ieri.

13.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2021.

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA A ESPAÑA 2021

La presentazione dell’undicesima tappa – La cronaca della decima frazione – L’assolo e il bis di Storer – Le pagelle – Tutte le classifiche

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2021. Quella odierna sarà un’altra giornata dedicata agli attaccanti. L’Antequera-Valdepeñas de Jaén infatti, di 133,6 chilometri, è breve ma decisamente intensa, con pochissima pianura e molto terreno per attaccare. Il punto ideale sarà il Puerto de Locubin a soli 7,8 chilometri dal traguardo, trampolino di lancio verso lo strappo finale.

Il tracciato si farà decisamente nervoso già dal chilometro 20, quando cominceranno ad alternarsi salite e discese sino a quota 900 metri s.l.m., dove ci sarà il traguardo volante di Alcalá la Real a 31 chilometri dal traguardo. Alcuni saliscendi porteranno dunque al GPM di seconda categoria del Puerto de Locubin, posizionato al chilometro 125,8, lungo 8,8 chilometri e con una pendenza media del 5%. Dalla vetta mancheranno 7,8 chilometri all’arrivo, la cui gran parte saranno in discesa, ad eccezione dei 1500 metri conclusivi che saranno in leggera salita.

L’Italia si affiderà ancora una volta su Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates) per una tappa perfetta per attaccanti del loro calibro. Attenzione poi a Guillaume Martin (Cofidis), apparso in grande forma e desideroso di tentare il tutto per tutto nell’agguantare quella leadership che si trova a 58″ tra lui e la maglia roja di Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).

Tra i possibili fuggitivi possiamo menzionare Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), se non i padroni di casa Jesus Herrada (Cofidis), Omar Fraile e Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). In chiave classifica generale non andrà escluso un altro attacco da parte di Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Contro di lui la coppia della Movistar formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez, ma anche Jack Haig (Bahrain Victorius). Attesi al riscatto gli Ineos Grenadiers con Egan Bernal e Adam Yates.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2021 dalle ore 13.00. Buon divertimento!

