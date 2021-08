Vuelta a España 2021 oggi, undicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti. Giornata breve ma insidiosa

Quella odierna sarà un’altra giornata dedicata agli attaccanti di questa Vuelta a España 2021. L’Antequera-Valdepeñas de Jaén infatti, undicesima tappa della grande corsa a tappe iberica di 133,6 chilometri infatti, è breve ma decisamente intensa, con pochissima pianura e molto terreno per attaccare. Il punto ideale sarà sicuramente il Puerto de Locubin a soli 7,8 chilometri dal traguardo, trampolino di lancio verso lo strappo finale.

PERCORSO TAPPA DI OGGI VUELTA

Dopo un inizio di tappa pressoché tranquillo, il tracciato si farà decisamente nervoso già dal chilometro 20, quando cominceranno ad alternarsi salite e discese sino a quota 900 metri s.l.m., dove ci sarà il traguardo volante di Alcalá la Real precisamente a 31 chilometri dal traguardo. Alcuni saliscendi porteranno dunque al GPM di seconda categoria del Puerto de Locubin, posizionato al chilometro 125,8, lungo 8,8 chilometri e con una pendenza media del 5%. Dalla vetta mancheranno 7,8 chilometri all’arrivo, la cui gran parte saranno in discesa, ad eccezione dei 1500 metri conclusivi che saranno in leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo il tentativo di attacco di ieri, l’Italia si affiderà nuovamente su Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Matteo Trentin (UAE Team Emirates) per una tappa perfetta per attaccanti del loro calibro. Attenzione poi a Guillaume Martin (Cofidis), apparso in grande forma e desideroso di tentare il tutto per tutto nell’agguantare quella leadership che si trova a 58″ tra lui e la maglia roja di Odd Christian Eiking (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).

Tra i possibili fuggitivi possiamo menzionare Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), se non i padroni di casa Jesus Herrada (Cofidis), Omar Fraile e Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). In chiave classifica generale non andrà escluso un altro attacco da parte di Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Contro di lui la coppia della Movistar formata da Enric Mas e Miguel Angel Lopez, ma anche Jack Haig (Bahrain Victorius). Attesi al riscatto gli Ineos Grenadiers con Egan Bernal e Adam Yates.