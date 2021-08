Un fantastico Primoz Roglic si aggiudica l’undicesima tappa della Vuelta a España 2021. Sul traguardo di Valdepeñas de Jaén il campione sloveno ha messo a segno un gran numero. Dopo aver fatto lavorare intensamente la sua squadra nel finale è stato praticamente inarrestabile, nonostante uno straordinario Enric Mas.

Sulla rampa finale Roglic in compagnia del ciclista della Movistar hanno ripreso uno scatenato Cort Nielsen, beffando lo spagnolo negli ultimi 100 metri. Questo il commento dello sloveno ai microfoni di Eurosport al termine della tappa odierna.

“Cort ci è andato vicino anche oggi. E’ stata una tappa molto dura, corta ma il caldo si è fatto sentire. Ho sofferto nel finale per spingere fino in fondo ma è stato abbastanza per vincere. Mas ha dimostrato di essere fortissimo e sta pedalando alla grande“.

Una vittoria che dà fiducia a Roglic per il proseguo della Vuelta a España 2021: “E’ sempre bello vincere. Era un finale che mi piaceva, con pendenze dure e sapevo di poter fare bene. Era una bella sfida per me e la squadra ha fatto un lavoro meraviglioso”.

In chiusura il campione sloveno ha gettato uno sguardo su quel che sarà nella corsa a tappe spagnola: “Nonostante la caduta ieri è stata una buona giornata e con la tappa di oggi andiamo avanti con la nostra tabella di marcia“.

Foto: LaPresse