LIVE Superbike, GP Navarra 2021 in DIRETTA: Toprak Razgatlıoğlu svetta in FP2. Rinaldi chiude 3° davanti a Locatelli

15.51 Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per la race-1 del GP di Navarra! Un saluto a tutti!

15.49 La classifica della FP2:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.134 12 +0.170 +0.254 +0.422 286 290 1’38.134

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’38.353 +0.219 16 +0.202 281 286 1’38.353

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.520 +0.386 15 +0.283 +0.590 +0.817 286 289 1’38.520

4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.571 +0.437 11 PIT IN 276 281 1’38.571

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.744 +0.610 12 PIT OUT 171 288 1’38.744

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.760 +0.626 12 +2.964 +5.102 267 284 1’38.760

7 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.839 +0.705 12 +0.055 +0.252 +0.666 286 289 1’38.839

8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.850 +0.716 8 +0.277 282 286 1’38.850

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.873 +0.739 11 PIT IN 266 283 1’38.873

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.045 +0.911 14 PIT IN 269 285 1’39.045

11 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.189 +1.055 16 +4.279 273 278 1’39.189

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.221 +1.087 9 PIT IN 290 292 1’39.221

13 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.241 +1.107 13 PIT IN 276 284 1’39.241

14 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.351 +1.217 12 PIT IN 284 286 1’39.351

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’39.826 +1.692 14 +0.933 +1.651 +2.650 266 279 1’39.826

16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’40.036 +1.902 11 PIT IN 269 281 1’40.036

17 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’40.172 +2.038 11 +0.826 275 278 1’40.172

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.565 +2.431 14 PIT IN 252 283 1’40.565

19 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.699 +2.565 15 PIT IN 273 277 1’40.699

20 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 1’41.533 +3.399 10 PIT OUT 165 270 1’41.533

15.47 Cala il sipario sulla giornata di Navarra con Razgatlıoğlu che precede Redding, Rinaldi e Locatelli. Ducati e Yamaha si giocano la Top3, Rea prova a difendersi. Settimo tempo per il leader del Mondiale che domani è chiamato ad una risposta.

15.45 Bandiera a scacchi! Ultimo passaggio per tutti, mentre Redding resta senza benzina all’ingresso della pit lane.

15.43 Rinaldi! Risposta del pilota Ducati che sale terzo alle spalle del teammate Redding. Ottimo segnale del romagnolo che si colloca davanti a Locatelli.

15.42 Si migliora Davies che sale quinto e toglie il tempo a Rea.

15.39 Riprende la pista anche Toprak Razgatlıoğlu, leader di questa FP2.

15.38 Ottavo posto per Davies che torna in pista con la sua Ducati. Ultimi giri per tutti!

15.35 I piloti si preparano per disputare l’ultimo stint di questa FP2.

15.33 Locatelli resiste nella parte alta della classifica. Bene anche questo pomeriggio la Kawasaki con Rea che resiste tra i migliori.

15.30 Nessuno si migliora in questo momento. Toprak Razgatlıoğlu resta il padrone della sessione davanti a Redding e Locatelli. Ritorna ai box Gerloff senza conseguenze.

15.28 Caduta per il texano Garret Gerloff, non ci sono conseguenze per lui.

15.26 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.134 8 +0.188 288 290 1’38.134

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’38.353 +0.219 11 +0.315 281 283 1’38.353

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.520 +0.386 11 +0.201 +0.450 +0.705 1’39.143 284 289 1’38.520

4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.571 +0.437 10 PIT OUT 153 281 1’38.571

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.744 +0.610 11 PIT IN 237 288 1’38.744

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.760 +0.626 7 +0.709 +0.847 +1.350 278 284 1’38.760

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.850 +0.716 6 PIT IN 285 286 1’38.850

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.873 +0.739 8 +9.755 +35.761 277 283 1’38.873

9 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.941 +0.807 8 1’48.926 286 287 1’38.941

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.045 +0.911 10 +4.701 275 285 1’39.045

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.221 +1.087 9 +0.247 9 290 292 1’39.221

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.241 +1.107 13 PIT IN 276 284 1’39.241

13 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.351 +1.217 10 +0.313 +0.713 +1.255 1’39.449 281 284 1’39.351

14 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.444 +1.310 12 PIT OUT 273 1’39.444

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’39.826 +1.692 10 PIT IN 275 275 1’39.826

16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’40.036 +1.902 10 +0.472 15 281 281 1’40.036

17 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’40.172 +2.038 6 +0.609 +1.285 272 272 1’40.172

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.565 +2.431 11 +0.584 +1.371 +2.833 1’41.527 283 1’40.565

15.23 Buon giro per Rinaldi che sale in ottava piazza. Continua a girare Redding che non riesce a migliorare. Terzo posto per Locatelli che già questa mattina ha segnato dei parziali interessanti.

15.21 Si migliora Redding, ma non basta. Il nuovo volto di BMW per il 2022 fatica nell’ultimo settore della pista.

15.19 Secondo posto per Redding. Si migliora il britannico di Ducati che insegue Toprak Razgatlıoğlu. Il turco ha l’opportunità questo week-end di tornare il leader del campionato.

15.17 Continua a faticare Rinaldi che è ottavo. Il portacolori di Ducati sembra non gradire il circuito iberico.

15.14 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.134 4 PIT IN 290 290 1’38.134

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’38.566 +0.432 4 PIT IN 281 283 1’38.566

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.571 +0.437 7 +0.240 +0.376 275 281 1’38.571

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.760 +0.626 5 PIT IN 274 284 1’38.760

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.890 +0.756 6 +0.722 +0.802 284 288 1’38.890

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.927 +0.793 4 PIT IN 248 283 1’38.927

7 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.941 +0.807 6 PIT IN 282 287 1’38.941

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.045 +0.911 7 +1.377 +3.611 255 285 1’39.045

9 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.221 +1.087 5 PIT IN 290 292 1’39.221

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.241 +1.107 7 +0.526 +0.648 272 284 1’39.241

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.351 +1.217 6 PIT IN 281 284 1’39.351

12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.603 +1.469 7 +0.418 +0.752 +1.188 270 273 1’39.603

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’39.826 +1.692 7 +0.813 +1.589 272 273 1’39.826

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’40.036 +1.902 5 PIT IN 260 281 1’40.036

15 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’40.172 +2.038 3 PIT IN 230 263 1’40.172

16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’40.565 +2.431 7 +2.804 +3.743 259 283 1’40.565

17 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.714 +2.580 7 +0.724 +1.476 274 277 1’40.714

15.11 La situazione è la medesima di questa mattina. Il caldo non cambia le carte in tavola con Kawasaki, Ducati e Yamaha ad armi pari.

15.08 Toprak Razgatlıoğlu e Garret Gerloff rispondono a Rea. Il turco ed il texano precedono Redding e Lowes dopo questi primi passaggi.

15.06 Jonathan Rea al comando della classifica. Il pluricampione britannico cerca questo fine settimana di difendere la propria leadership nel Mondiale.

15.05 Caduta per Mahias (Kawasaki). Seconda scivolata del week-end per il francese che torna nel Mondiale questo week-end.

15.03 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

15.00 Bandiera verde! Scatta la FP2 del Gran Premio di Navarra.

14.58 I piloti si preparano a scendere in pista. Vinales non ci sarà per tutto il week-end in seguito alla positività al Coronavirus.

14.55 Occhi puntati su Michael Ruben Rinaldi che questa mattina non è riuscito a tenere il passo dei diretti rivali.

14.52 Ottimo passo per Scott Redding e per le due moto giapponesi. Yamaha resta in scia alla Kawasaki che non ha un netto vantaggio sulla concorrenza dopo la FP1.

14.49 La classifica della FP1 di questa mattina:

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.629 18 145,027 294,3

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.752 0.123 0.123 19 144,844 291,9

3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.793 0.164 0.041 23 144,783 287,2

4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.082 0.453 0.289 19 144,357 276,9

5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.097 0.468 0.015 22 144,335 288,0

6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’38.229 0.600 0.132 20 144,141 291,9

7 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.531 0.902 0.302 19 143,699 290,3

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.536 0.907 0.005 17 143,692 283,5

9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.542 0.913 0.006 18 143,683 290,3

10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 0.935 0.022 18 143,651 282,7

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.710 1.081 0.146 19 143,438 286,5

12 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.993 1.364 0.283 19 143,028 279,8

13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.048 1.419 0.055 20 142,949 272,7

14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’39.110 1.481 0.062 18 142,859 283,5

15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.257 1.628 0.147 15 142,648 290,3

16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.802 2.173 0.545 14 141,869 278,4

17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.197 2.568 0.395 20 141,310 276,9

18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.716 3.087 0.519 18 140,581 275,5

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.872 3.243 0.156 18 140,364 283,5

20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’41.017 3.388 0.145 18 140,163 272,7

21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.760 5.131 1.743 21 137,785 277,6

22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.783 5.154 0.023 19 137,754 282,7

14.46 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa iberica:

JONATHAN REA266KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU263YAMAHA

SCOTT REDDING216DUCATI

ALEX LOWES143KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI135DUCATI

GARRETT GERLOFF127YAMAHA

TOM SYKES121BMW

ANDREA LOCATELLI119YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK113BMW

CHAZ DAVIES89DUCATI

ALVARO BAUTISTA84HONDA

AXEL BASSANI73DUCATI

LEON HASLAM68HONDA

LUCAS MAHIAS36KAWASAKI

TITO RABAT26DUCATI

KOHTA NOZANE25YAMAHA

ISAAC VINALES19KAWASAKI

EUGENE LAVERTY14BMW

JONAS FOLGER8BMW

CHRISTOPHE PONSSON7YAMAH

14.43 Tornano ad accendersi i motori a Navarra, pista spagnola che non ha mai accolto il Mondiale Superbike. I protagonisti sono pronti a tornare in scena per 45 minuti di azione.

14.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP2 del GP di Navarra per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra poco si parte!

11.22 Grazie per averci seguito. Appuntamento alle 15.00 per la seconda sessione di libere del GP di Navarra. Un saluto a tutti!

11.20 Cala il sipario sulla prima prova libera. Ducati attacca le case giapponesi che controllano il turno con un piccolo gap su Scott Redding. Bene Locatelli, delude Rinaldi che cercherà di rifarsi questo pomeriggio nella seconda sessione.

11.18 La classifica aggiornata dopo la FP1:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’37.629 18 294 1’37.629

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’37.752 +0.123 19 292 1’37.752

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’37.793 +0.164 23 287 1’37.793

4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.082 +0.453 19 277 1’38.082

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.097 +0.468 22 288 1’38.097

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.229 +0.600 20 292 1’38.229

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.531 +0.902 19 290 1’38.531

8 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.536 +0.907 17 283 283 1’38.536

9 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.542 +0.913 18 290 1’38.542

10 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 +0.935 18 283 1’38.564

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.710 +1.081 19 286 1’38.710

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.993 +1.364 19 280 1’38.993

13 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.048 +1.419 20 270 273 1’39.048

14 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.110 +1.481 18 283 1’39.110

11.16 Rea completa al comando la FP1 del GP di Navarra. Il britannico precede Toprak Razgatlıoğlu e Scott Redding. Kawasaki, Yamaha e Ducati sono allo stesso livello dopo la prima sessione del week-end.

11.15 Rea viene attaccato da Toprak Razgatlıoğlu che si piazza secondo davanti a Redding. Ultimo passaggio per tutti!

11.12 Rea! Il pluricampione inglese si conferma leader! Incredibile passo per il #1 di Kawasaki che continua a girare con dei tempi interessanti.

11.10 Attenzione a Rea che si migliora e strappa il best lap della sessione nonostante un errore nell’ultima piega. Toprak Razgatlıoğlu sale terzo alle spalle di Redding.

11.08 La classifica aggiornata:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’38.045 18 +0.182 283 286 1’38.045

2 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.097 +0.052 16 +0.084 +0.242 +0.145 288 288 1’38.097

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.500 +0.455 13 PIT OUT 175 291 1’38.500

4 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.552 +0.507 14 PIT OUT 191 292 1’38.552

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 +0.519 15 PIT IN 282 283 1’38.564

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.597 +0.552 15 +4.161 +7.317 288 290 1’38.597

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’38.697 +0.652 14 PIT OUT 165 276 1’38.697

8 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’38.993 +0.948 14 PIT IN 241 279 1’38.993

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.065 +1.020 14 PIT IN 283 290 1’39.065

10 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’39.164 +1.119 13 PIT OUT 165 282 1’39.164

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.189 +1.144 14 +0.546 +3.801 284 286 1’39.189

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.257 +1.212 13 PIT IN 286 290 1’39.257

13 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.519 +1.474 16 +0.364 +0.842 12 272 273 1’39.519

14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’39.715 +1.670 13 PIT IN 281 287 1’39.715

15 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.825 +1.780 13 PIT IN 255 283 1’39.825

16 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’40.502 +2.457 15 +4.019 +5.467 271 272 1’40.502

11.04 Locatelli si migliora e conquista il secondo posto della classifica. 313 millesimi dividono il bergamasco da Redding che mantiene il comando della graduatoria.

11.02 Quarto tempo per Rea che non si migliora nell’ultimo passaggio cronometrato. Redding resta il padrone della sessione.

11.00 Jonathan Rea cerca questo fine settimana di gestire la leadership sul turco Toprak Razgatlıoğlu che dopo Assen sembrava aver perso dei punti preziosi in classifica. Il round di Most ha ribaltato la situazione.

10.58 I piloti tornano in pista per un nuovo stint.

10.56 Nessuno al momento appare in grado di impensierire Redding. L’inglese è reduce da tre podi consecutivi e potrebbe rilanciarsi per il campionato in questa particolare pista.

10.54 Scott Redding ancora all’attacco! 1.38.045 è il tempo del britannico che ha perso tempo nell’ultimo tratto della pista.

10.52 Redding! Si migliora il britannico che sigla il tempo di 1.38.156. Fermo ai box Locatelli, quinto come il migliore degli italiani. Solo 13° per ora Ruben Rinaldi che insegue la Top10.

10.50 La notizia di questo week-end è data dalla separazione al termine della stagione tra Ducati e Redding. La casa di Borgo Panigale cerca un nuovo teammate per il nostro Michael Ruben Rinaldi.

10.48 Scott Redding guida il gruppo. Il britannico di Ducati firma il tempo di 1.38.190. Quinto posto per Davies che si piazza alle spalle Rea, Lowes e Toprak Razgatlıoğlu.

10.47 Molti piloti entrano in pit lane dopo aver chiuso il primo stint. Si migliora Bautista che sale sesto, mentre Redding cerca la leadership della FP1.

10.45 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’38.552 7 PIT IN 292 292 1’38.552

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 +0.012 7 PIT IN 264 282 1’38.564

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’38.694 +0.142 7 PIT IN 290 290 1’38.694

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.939 +0.387 8 -0.046 1 286 286 1’38.939

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’38.941 +0.389 8 -0.068 1 284 285 1’38.941

6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’39.104 +0.552 7 -0.125 +0.438 +0.666 275 275 1’39.104

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.303 +0.751 8 -0.112 1 290 290 1’39.303

8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.612 +1.060 6 PIT IN 288 288 1’39.612

9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’39.835 +1.283 6 PIT IN 282 282 1’39.835

10 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’39.846 +1.294 7 +0.309 +0.568 +0.676 8 286 286 1’39.846

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’39.934 +1.382 7 +6.172 +13.610 258 287 1’39.934

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’40.021 +1.469 6 PIT IN 278 278 1’40.021

13 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’40.047 +1.495 6 +1.431 +2.597 279 279 1’40.047

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’40.233 +1.681 8 +0.120 8 279 279 1’40.233

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’40.997 +2.445 4 PIT IN 262 262 1’40.997

16 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’41.221 +2.669 7 +3.475 +23.940 273 273 1’41.221

10.43 Toprak Razgatlıoğlu è il nuovo leader della classifica. Secondo tempo per Alex Lowes davanti a Rea e Locatelli. I tempi continuano ad abbassarsi.

10.42 Locatelli resta al comando delle operazioni su Redding e Rea. Livello tra le tre case dopo i primi 10 minuti della FP1 del GP di Navarra.

10.40 La classifica aggiornata della FP1:

1 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’38.939 5 +0.679 253 284 1’38.939

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’39.281 +0.342 5 +0.117 280 283 1’39.281

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’39.419 +0.480 5 -0.060 +0.242 +0.552 1’39.419 290 290 1’39.419

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’39.424 +0.485 5 +0.218 259 282 1’39.424

5 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’39.612 +0.673 5 +0.214 +0.683 280 280 1’39.612

6 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’39.787 +0.848 5 +8.213 289 289 1’39.787

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’39.958 +1.019 4 +3.623 +4.176 +4.354 268 268 1’39.958

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’40.021 +1.082 5 +0.386 +0.938 278 278 1’40.021

9 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’40.047 +1.108 4 +0.254 +0.765 +1.065 1’40.047 269 269 1’40.047

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.142 +1.203 5 +0.157 +0.497 5 280 280 1’40.142

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’40.315 +1.376 5 +0.283 +0.689 +1.345 1’40.315 283 1’40.315

12 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’40.359 +1.420 5 +0.065 4 271 286 1’40.359

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’40.416 +1.477 5 +0.329 11 273 276 1’40.416

14 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’40.770 +1.831 4 +0.185 +0.783 +0.928 7 278 281 1’40.770

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’40.997 +2.058 4 PIT IN 262 262 1’40.997

16 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’42.003 +3.064 5 +0.693 +1.865 +2.687 1’42.003 265 270 1’42.003

10.38 Si evolve la classifica dei tempi. Locatelli resta al comando della graduatoria davanti a Redding e Rea.

10.36 Andrea Locatelli detta il passo. L’italiano di Yamaha firma il tempo di 1.49.467 davanti al britannico Jonathan Rea ed al turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha).

10.34 Debutto per Uramoto con Suzuki! La casa giapponese torna nel Mondiale in via eccezionale per questo fine settimana.

10.33 Si accendono i motori, attendiamo i primi riferimenti cronometrici

10.30 Green flag! Scatta la FP1 del Gran Premio di Navarra

10.27 I piloti si preparano a scendere in pista, tra pochi minuti si parte.

10.24 La seconda pista iberica è nata nel 2010 e nella sua storia ha accolto principalmente le 4 ruote. Ricordiamo infatti le prove dell’attuale GT World Challenge Europe che ha gareggiato a Navarra qualche anno fa.

10.21 Il circuito di Navarra è situato a Los Arcos ed ha una metratura di 3 chilometri e 399 metri. Sono 15 le curve che compongono l’impianto spagnolo, 9 quelle a destra.

10.18 Occhi puntati sul turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) che cerca di chiudere il gap in classifica dal britannico Jonathan Rea (Kawasaki). Solo 3 punti separano i due protagonisti del Mondiale.

10.15 La classifica della Superbike dopo la race-2 di Most (Repubblica Ceca):

JONATHAN REA266KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU263YAMAHA

SCOTT REDDING216DUCATI

ALEX LOWES143KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI135DUCATI

GARRETT GERLOFF127YAMAHA

TOM SYKES121BMW

ANDREA LOCATELLI119YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK113BMW

CHAZ DAVIES89DUCATI

ALVARO BAUTISTA84HONDA

AXEL BASSANI73DUCATI

LEON HASLAM68HONDA

LUCAS MAHIAS36KAWASAKI

TITO RABAT26DUCATI

KOHTA NOZANE25YAMAHA

ISAAC VINALES19KAWASAKI

EUGENE LAVERTY14BMW

JONAS FOLGER8BMW

CHRISTOPHE PONSSON7YAMAHA

LEANDRO MERCADO7HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2 KAWASAKI

10.13 Nuova pista da scoprire per i protagonisti del Mondiale. Dopo Most (Repubblica Ceca) anche il tracciato iberico è inedito per tutti i piloti che hanno potuto svolgere solo dei test privati.

10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Navarra, settimo atto del Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte.

Presentazione GP Navarra Superbike – Redding in BMW dal 2022 – Orari GP Navarra Superbike

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Navarra, settima tappa del Mondiale Superbike 2021. La pista, inedita per tutti, accoglie il secondo appuntamento spagnolo dei quattro previsti dopo l’opening round di Aragon.

Toprak Razgatlıoğlu cerca il sorpasso in classifica generale. Il turco di Yamaha ha soli 3 punti di ritardo dal britannico Jonathan Rea che in quel di Most (Repubblica Ceca) ha lasciato sul piatto molti punti al diretto rivale per il titolo.

Occhi puntati sulle Ducati con il nostro Michael Ruben Rinaldi e l’inglese Scott Redding pronti a ben figurare in una pista molto particolare come quella spagnola. Occhi puntati anche sul britannico Sam Lowes (Kawasaki), pronto a rifarsi dopo una mediocre prestazione nell’ultimo appuntamento disputato.

Appuntamento alle 10.30 per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Navarra per quanto riguarda i protagonisti della Superbike 2021.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti