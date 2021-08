Superbike, GP Navarra 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Il Mondiale Superbike sarà il grande protagonista del weekend che va dal 20 al 22 agosto. Infatti sia la Formula Uno che la MotoGP sono ferme, dunque gran parte dei riflettori del panorama motoristico saranno puntati sul Campionato dedicato alle derivate di serie. Fortunatamente, in questo 2021, c’è grande lotta per il titolo iridato, in quanto il portacolori della Kawasaki Jonathan Rea, vincitore degli ultimi sei Mondiali, deve guardarsi dalla fortissima concorrenza dell’alfiere della Yamaha Toprak Razgatlioglu.

In Repubblica Ceca il turco della Casa di Iwata ha ottenuto due vittorie e un secondo posto, mentre il britannico si è ritirato in gara uno, attestandosi poi due volte sul gradino più basso del podio. Risultati che hanno completamente riaperto la corsa al titolo. In classifica generale, infatti, Rea vanta un esiguo margine di 3 punti su Razgatlioglu, deciso come non mai a porre fine all’egemonia dell’inglese e della Kawasaki.

Da venerdì a domenica si correrà al Circuito di Navarra, un tracciato di 3.933 metri edificato nel nord della Spagna, che ospiterà la Superbike per la prima volta nella storia. Ci sarà, dunque, anche l’incognita di una pista sconosciuta ai più. Chissà che questo non possa alterare i valori in campo.

PROGRAMMA GP NAVARRA 2021 – SUPERBIKE

VENERDI’ 20 AGOSTO

10.00-11.15 Superbike, prove libere 1

11.25-12.10 Supersport, prove libere 1

15.00-15.45 Superbike, prove libere 2

16.00-16.45 Supersport, prove libere 2

SABATO 21 AGOSTO

09.00-09.30 Superbike, prove libere 3

10.25-10.45 Supersport, Superpole

11.10-11.25 Superbike, Superpole

14.00 Superbike, GARA-1

15.15 Supersport, GARA-1

DOMENICA 22 AGOSTO

09.00-09.15 Superbike, warm-up

09.25-09.40 Supersport, warm-up

11.00 Superbike, Superpole RACE

12.30 Supersport, GARA-2

14.00 Superbike, GARA-2

FOTO: WorldSBK.com