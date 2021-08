Superbike, Scott Redding passa alla BMW per il 2022

Cambio di casacca per Scott Redding che nel 2022 correrà per BMW nel Mondiale Superbike. Il pilota inglese lascia Ducati, squadra che lo ha visto protagonista negli ultimi due anni accanto al connazionale Chaz Davies ed al nostro Michale Ruben Rinaldi.

Il vincitore della race-2 di Most (Repubblica Ceca), terzo nella classifica generale del campionato, si unirà al marchio tedesco accanto all’olandese Michael van der Mark. BMW dovrebbe salutare l’inglese Tom Sykes anche se non è da escludere l’impegno della casa bavarese con una terza moto per la prossima annata.

Marc Bongers, direttore del Motorsport di BMW Motorrad, ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Scott nella nostra famiglia. Ha dimostrato di fare un grande progresso nel corso degli anni diventando un riferimento nel settore. Siamo quindi convinti che Scott, con il suo spirito combattivo e la sua assoluta voglia di vincere, sia un pilota perfetto per la nostra realtà”.

Si apre in Ducati una porta per Alvaro Bautista, mentre il britannico Chaz Davies potrebbe lasciare Ducati (Go Eleven) per rimpiazzare in Honda l’iberico accanto al connazionale Leon Haslam. Confermato, invece, il nostro Rinaldi che resterà anche il prossimo anno un pilota Ducati.

Foto: LiveMedia/Otto Moretti