Superbike, GP Navarra 2021: esordio del tracciato di Los Arcors, per un nuovo capitolo della sfida Rea-Razgatlioglu

Jonathan Rea 266. Toprak Razgatlioglu 263. Scott Redding 216. Con questa situazione quanto mai interessante ed equilibrata il Mondiale di Superbike 2021 si presenta per la settima tappa della propria stagione. Si correrà il round di Navarra sul tracciato di Los Arcos, per un appuntamento di capitale importanza.

Il duello al vertice, con Scott Redding che prova a non mollare rispetto ai rivali, prosegue e sta impreziosendo questa stagione. Da un lato troviamo il campione del mondo in carica, o meglio il sei volte campione del mondo in carica, che cercherà di rifarsi dopo la non trascendentale (per i suoi standard, ovviamente) trasferta di Most.

Sono solamente 3, infatti, i punti che lo separano da Toprak Razgatlioglu, che in Repubblica Ceca ha vinto Gara-1 e superpole race, per confermare di non avere la minima intenzione di stendere il tappeto rosso al rivale che, giova ricordarlo, quest’anno ha un record clamoroso: sei superpole su altrettante uscite.

Alle loro spalle, ancora in piena lizza, si staglia Scott Redding, che proverà a sfruttare la tappa di Navarra per far saltare il banco. Un tracciato mai provato in precedenza potrebbe essere la chance giusta per il ducatista, grazie anche ad un lay-out che vede parecchi rettilinei ideali per la sua Panigale V4 R.

Siamo entrati ufficialmente nella seconda fase della stagione e, da ora in poi, ogni punto varrà doppio nel confronto diretto tra i tre primi della classe. Kawasaki, Yamaha, Ducati. Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding. Chi sarà il trionfatore del fine settimana del Gran Premio di Navarra?

Foto: LPS Otto Moretti