LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: Berra, Gilli, Ghiretti, Xenia e Misha Palazzo. Italia per continuare a sognare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2021. L’appuntamento è previsto per le ore 17.00 locali di oggi, venerdì 27 agosto, le 10.00 in Italia. Dopo le undici medaglie dei primi due giorni (quattro ori, quattro argenti e tre bronzi) che significano primo posto provvisorio nel medagliere del nuoto, l’Italia non si vuole fermare e, nella terza giornata di gare al Tokyo Acquatics Centre i nuotatori azzurri vogliono togliersi altre soddisfazioni. Sono 13 le donne e 16 gli uomini selezionati dal direttore tecnico della Nazionale italiana Riccardo Vernole e anche oggi una nutrita schiera sarà in vasca.

Nelle batterie del mattino sono entrati in gara Alessia Berra nei 100 dorso femminile S12, Xenia Francesca Palazzo nei 100 dorso femminile S8, Misha Palazzo nei 200 stile libero maschile S14, Giulia Ghiretti nei 50 farfalla femminile S5 e Carlotta Gilli nei 400 stile libero S13.

Tornano dunque in gara le due protagoniste della doppietta nei 100 farfalla: Carlotta Gilli (ieri anche argento nei 100 dorso) che oggi affronta un insolito 400 stile libero e Alessia Berra che tenterà di doppiare il podio dei 100 farfalla, nei 100 dorso S12. Esordio assoluto, invece, per Xenia Francesca Palazzo nei 100 dorso femminile S8, Misha Palazzo nei 200 stile libero maschile S14, Giulia Ghiretti nei 50 farfalla femminile S5.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di finali nel programma del nuoto dei Giochi Paralimpici 2021. L’appuntamento è previsto per le ore 17.00 locali di oggi, venerdì 27 agosto, le 10.00 in Italia. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, appuntamento alle 9.40 circa. Buon divertimento! Diretta tv su Rai2 e Raisport.

Foto Lapresse