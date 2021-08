Alle Paralimpiadi di Tokyo arriva la prima medaglia per l’Italia in uno sport diverso dal nuoto: l’equitazione regala il bronzo di Sara Morganti su Royal Delight nell’individual test open di Grado I del dressage. L’azzurra stacca anche il pass per il freestyle, riservato ai primi otto binomi.

Oro alla statunitense Roxanne Trunnell su Dolton con la percentuale monstre dell’81.464%, davanti al lettone Rihards Snikus su King of the Dance, secondo con l’altrettanto importante score dell’80.179%. Bronzo per l’azzurra Sara Morganti su Royal Delight con il 76.964%.

Per Sara Morganti (e per l’Italia) si tratta della prima medaglia paralimpica: l’azzurra aveva ottenuto a Londra 2012 il quarto posto nel freestyle dopo l’ottavo nell’individual test ed il decimo a squadre, mentre a Rio 2016 era arrivato il ritiro nell’individual test. Non accede al freestyle invece Carola Semperboni su Paul, che si classifica 12ma con il 67.678%.

Foto: Grasso FISE