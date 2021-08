E sono quattro. La seconda giornata delle gare di nuoto in queste Paralimpidi di Tokyo continuano a regalare emozioni speciali all’Italia. La Nazionale, nell’Aquatics Centre, si conferma una vera e propria potenza della vasca e il secondo oro del day-2 porta la firma di Stefano Raimondi nei 100 rana SB9.

Una Finale dominata dal nostro portacolori e fin dai primi 50 metri si è compreso che la corsa all’oro fosse chiusa. Un incedere sicuro il suo, con un passaggio da 31″03 nella prima vasca a far capire al resto della compagnia che c’era poco da fare. La chiosa è stata un autentico assolo, in 34″32, portando al crono spettacolare di 1’05″35, non così distante dal record del mondo di Londra 2012 del russo Pavel Poltavtsev (1’04″02).

Con questo riscontro, il computo totale dell’Italia in piscina è di nove medaglie: 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. La sensazione è che ci si trovi al cospetto di qualcosa di storico e non resta che godersi lo spettacolo.

Tornando alla cronaca, poco da fare per i russi Artem Isaev (1’07″45) e Dimitrii Bartasinskii (1’08″06), argento e bronzo, non in grado di porre un freno allo scatenato Raimondi che, dopo l’oro mondiale di Londra 2019, ha voluto completare il proprio capolavoro con questa prestazione.

Foto: Comunicato FINP