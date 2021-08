Francesco Bocciardo si è reso protagonista di un numero di dimensioni colossali alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e ha conquistato una memorabile medaglia d’oro sui 100 metri stile libero (categoria S5). Trionfo gigantesco per il nuotatore italiano nella vasca della capitale giapponese, dove è riuscito a realizzare una meravigliosa doppietta dopo il sigillo firmato ieri sulla doppia distanza. Si tratta di un’apoteosi gigantesca per il 27enne, anche perché ottenuta non sulla sua distanza prediletta (anche se è Campione del Mondo in carica). Va ricordato che il genovese trionfò alle Paralimpiadi di Rio 2016 sui 400 stile libero, nel giro di cinque anni è riuscito a trasformarsi e a giganteggiare anche in altre specialità.

Il ligure si è guadagnato il gradino più alto del podio col tempo di 1:09.56, rendendosi protagonista di una straripante vasca di ritorno: a metà gara era infatti quarto (35.18), ma nei secondi cinquanta metri si è scatenato e ha rimontato tutti gli avversari. La nuotata di Francesco Bocciardo ha annichilito il cinese Lichao Wang (1:10.45), il brasiliano Daniel De Faria Dias (1:10.80) e l’altro cinese Tao Zheng (1:10.87).

Francesco Bocciardo ha poi dichiarato ai microfoni della Rai: “Oggi non ci speravo davvero, era ancora più difficile dei 200: sapevo di dover sfruttare le mie caratteristiche da duecentista, passare forte e ritornare forte, ancora più considerando gli avversari che sono dei velocisti. Il mio allenatore mi aveva detto che gli ultimi 20-25 metri sarebbero stati decisivi. Non posso essere più felice di così, se è un sogno non svegliatemi“.

Foto: Lapresse