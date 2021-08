CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del karate alle Olimpiadi di Tokyo. Al Nippon Budokan Luigi Busà andrà a caccia del gradino più alto del podio nel kumitè -75 kg.

La giornata si aprirà a partire dalle 3 italiane (le 10 locali) con le qualificazioni del kata maschile. Nella Pool B è inserito l’azzurro Mattia Busato che tenterà l’assalto prima al Ranking Round per poi andare alla ricerca di una medaglia difficile ma non impossibile. Ci saranno poi i gironi del kumitè -61 kg femminile dove non saranno presenti karateka italiane. La prima sessione dovrebbe dunque concludersi verso le 8 italiane (le 15 giapponesi).

Nella seconda sessione a partire dalle 10 italiane (le 17 a Tokyo) ci saranno invece le eliminatorie e finali del kumitè -75 kg dove l’azzurro Luigi Busà sarà tra i favoriti. Il classe 1987 dei Carabinieri tenterà l’assalto all’oro olimpico che coronerebbe una splendida carriera per il siciliano, che vanta già 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo mondiale e 5 ori, 2 argenti e 8 bronzi europei nel suo lunghissimo palmares. Il nostro portacolori è stato inserito nella Pool B e affronterà nell’ordine l’australiano Yahiro, il kazako Azhikanov, il tedesco Bitsch e l’azero Aghayev.

Ci saranno poi anche finali per il bronzo e per l’oro del kata maschile, semifinali e finale del kumitè -61 kg femminile, semifinali e finali del kumitè -75 kg maschili. Nelle categorie di combattimento non sono previste le finali per il bronzo, dunque i due perdenti delle semifinali saliranno entrambi sul terzo gradino del podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del karate alle Olimpiadi di Tokyo, si inizierà a partire dalle ore 3 italiane (le 10 giapponesi) al Nippon Budokan di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

