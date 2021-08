Giornata storica per il karate, con le Olimpiadi di Tokyo che hanno assegnato le prime medaglie a cinque cerchi di questa disciplina, in cui l’Italia è riuscita a salire sul podio con Viviana Bottaro, bronzo nel kata, confermando una grande tradizione. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di oggi.

KATA FEMMINILE

La prima campionessa olimpica del karate è risultata la spagnola Sandra Sanchez, 39enne già campionessa del mondo e cinque volte europea, un’autentica leggenda che ha piegato all’ultimo atto la giapponese Kiyou Shimizu. Bronzo per una sontuosa Viviana Bottaro, che ha sconfitto nella finalina la statunitense Sakura Kokumai, mentre il podio è stato completato da Mo Lau, in rappresentanza di Hong Kong.

KUMITE -67 KG MASCHILI

Medaglia d’oro per il francese Steven Da Costa, che in finale ha superato 5-0 dopo un ippon negli ultimi secondi il turco Eray Samdan, fresco campione europeo. Sul podio anche i due sconfitti in semifinale, ovvero il kazako Darkhan Assadilov ed il giordano Abdel Al-Masadfa. Il gara anche l’azzurro Angelo Crescenzo, che nella pool B si è ritirato dopo aver preso un forte colpo in testa che lo ha costretto ad accertamenti in ospedale.

KUMINTE -55 KG FEMMINILI

Netta affermazione della bulgara Ivet Goranova, che ha sconfitto nella finalissima l’ucraina Anzhelika Terliuga per 5-1, dominando sin dall’inizio e sfiorando l’ippon. Fuori per hentei in semifinale la taiwanese Wen Tzuyun, ma anche l’austriaca Bettina Plank, entrambe sul podio con la medaglia di bronzo.

Foto: LaPresse