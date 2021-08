LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Busà OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Primo oro storico nel karate ai Giochi Olimpici!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.01 La nostra DIRETTA LIVE di questa meravigliosa seconda giornata del karate alle Olimpiadi finisce qui. Grazie per averci seguito in questa montagna russa di emozioni e rimanete su OA Sport per lo spettacolo di questi Giochi Olimpici che stanno volgendo alla conclusione. Un caro saluto da Giulio Vitali e a prestissimo!

15.00 Oro quindi splendido per il “Gorilla d’Avola!, Gigi Busà. Argento per l’azero Aghayev e bronzo per Harspataki e Horuna.

14.58 37 medaglie per l’Italia in queste Olimpiadi, è giusto che il record assoluto venga siglato proprio dal karate, questa nuova disciplina che sta regalando emozioni e palpitazioni in quel di Tokyo e che ci auguriamo venga riconfermata anche a Parigi 2024, anche se le indicazioni sembrerebbero essere contrarie.

14.56 Una storia eccezionale per questo ragazzo: un’infanzia ed un’adolescenza passata all’insegna dell’obesità, pesava 90 chili, era preso in giro da tutti, nessuno credeva in lui. Ha cominciato a praticare il karate proprio per reagire a questa cosa, per trovare una nuova dimensione, una nuova vita. Si è messo a lavorare, a sudare, con sacrificio e dedizione ed è arrivato fino alla medaglia d’oro olimpica. Credendoci nella vita, con perseveranza e costanza, si arriva a qualsiasi obiettivo.

14.53 Solo lacrime per Luigi Busà al termine di questa finale!!! Saluta sua madre davanti alla telecamera!! Un sogno di una vita che si realizza proprio oggi!!! Nove medaglie d’oro italiane in queste Olimpiadi!

14.52 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUIGI BUSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! IL GORILLA D’AVOLA FA LA STORIA!!!!!!!!!!!!! ORO NEL KARATE ALLA PRIMA ALLE OLIMPIADI NELLA STORIA!!!!

14.50 Sanzione per Busà, mancano solo 15 secondi!!

14.49 ENTRA DI BRACCIA BUSA’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CHE COLPO HA SUBITO AGHAYEV!! Deve entrare il medico. Vedremo cosa decreterà l’arbitro.

14.48 Attacca Busà, ma non riesce a chiudere la proiezione con il colpo di braccia.

14.46 Seconda ammonizione per Aghayev. Si rimane in vantaggio di un punto a 50 secondi dalla fine.

14.45 PUGNO AL VISO DI BUSA!!!!!!!!!!!!!!!!!! SIAMO AVANTI 1-0!!!!!!!! Richiesto dall’azero la video review, il momento è delicato.

14.44 Non è assegnato lo yuko a Busà: si rimane sullo 0-0.

14.42 Ha subito un brutto colpo in viso Busà: deve intervenire il medico per accertarsi che l’infortunio non sia troppo grave.

14.40 Ma adesso tutti in punta sul divano, tutti pronti per una finale che si prospetta spettacolare! LUIGI BUSA’ AFFRONTA AGHAYEV! SCONTRO FRA TITANI SULLA CORSA VERSO L’ORO!

14.38 HANTEIIIIIII DEGLI ARBITRI PER PREKOVIC!!!!! ORO SERBIA DEL KUMITE FEMMINILE -61 KG!!!! Tensione incredibile in questa finale, ma la serba è stata quella più propositiva.

14.36 Che equilibrio! Sempre 0-0 dopo due minuti e mezzo! Nessuna ancora tenta l’assalto.

14.33 Comincia la finale della categoria -61 kg femminile del kumite: si affrontano la cinese Yin e la serba Prekovic.

14.31 E adesso sarà scontro fra titani tra Luigi Busà e Rafael Agayev: il Maradona e il Pelé del karate, una rivalità che potremmo assimilare a quella tra Federer e Nadal nel tennis, fra Muhammad Ali e Joe Frazier nella boxe. E’ giusto che questi due atleti si giochino l’oro olimpico.

14.28 FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUIGI BUSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BATTE 3-0 HORUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sfida epica ad Aghayev in finale!

14.27 UN ALTRO ATTACCO PROLIFICO!!! 3-0!!! MANCANO 35 SECONDI ALLA FINE!

14.26 COLPO DI BUSAAAAAAAA!!! CALCIO QUASI ALLA FACCIA CHE VALE UN ALTRO YUKO!!!! 2-0!!

14.25 Non viene contato il waza-ari a Horuna! Giusto così, l’ucraino non aveva trovato il varco!

14.24 Ammonito Luigi Busà per inattività prolungata.

14.23 PUGNOOOOOOOOOOOOO DI BUSAAA!!!!!!!!!! YUKO E 1-0!!!!

14.22 SI COMINCIA!! FORZA GIGI, FACCO ANCORA SOGNARE!

14.20 Finale per Aghayev! Vittoria per 7-0. Ora arriva il grande momento: Luigi Busà in semifinale contro Horuna si gioca una storica finale contro il rivale di sempre.

14.18 Yuko! E’ sceso sul tatami tirato a lucido per questa semifinale Aghayev! Ad un passo il sogno della vita che si chiama finale.

14.16 WAZA-ARI!!!!!!! INCONTENIBILE AGHAYEV!!!! E’ UN ASSOLUTO FENOMENO!!! DEBORDANTE!

14.14 Pugno e yuko per Aghayev! 4-0 ed è un dominio azero fino a questo momento.

14.12 IPPON!!! CONFERMATI I TRE PUNTI AD AGHAYEV! L’azero è subito avanti 3-0.

14.10 CHE PROIEZIONE PER AGHAYEV! CI DOVREBBE ESSERE ANCHE LA CHIUSURA! Arriva la video review.

14.07 Ma adesso ci avvicina il momento delle semifinali che più ci interessano, quelle del kumite maschile, categoria -75 kg. La prima sarà quella tra l’ungherese Harspataki e l’azero Aghayev. Poi toccherà a Gigi Busà contro l’ucraino Horuna.

14.04 Ci prova Coban nel finale, ma non basta! Prekovic in finale insieme a Yin.

14.02 Non trova il varco la turca e subisce il contrattacco da parte di Prekovic! 2-0 in favore della serba.

13.59 Ottimo attacco di Prekovic che parte bene ed è avanti 1-0.

13.57 Seconda semifinale della categoria -61 kg del kumite femminile: sfida fra la serba Prekovic e la turca Coban.

13.55 VINCE YIN GRAZIE ALLE BANDIERINE DEI GIUDICI! Ha rischiato tantissimo la cinese, Lofty si era fatta estremamente aggressiva nel finale.

13.53 Si lancia l’egiziana e trova il pareggio! 1-1!

13.52 Attacco in controtempo della cinese! 1-0!

13.50 Comincia la prima delle semifinali al femminile della categoria -61 kg del kumite.

13.48 E’ la volta delle semifinali del kumite femminile -61 kg: si fronteggiano la cinese Yin e l’egiziana Lofty nella prima.

13.46 Nel kata maschile è oro per Kiyuna, argento per Quintero, bronzo per Sofuoglu e Diaz Fernandez!

13.43 Le lacrime di Kiyuna che chiude con un super 28.72: 20.02 tecnico e 8.70 atletico. 27.66 per la medaglia d’argento, Quintero: 19.32 tecnico, 8.34 atletico.

13.41 KIYUNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! UN INCANTO A CASA SUA!!!!!!!!!!!!!! CORONA UNA CARRIERA INCREDIBILE CON L’ORO OLIMPICO A TOKYO!!!!!

13.31 Finalissima per l’oro nel kata maschile: il campionissimo spagnolo Damian Quintero affronta il super giapponese Ryo Kiyuna.

13.28 CHE ESIBIZIONE PER SOFUOGLU! Il turco si colora di bronzo con il punteggio di 27.26 (19.04 tecnico e 8.22 atletico). 26.14 per Park (18.34 tecnico, 7.80 atletico).

13.23 Dopo le finali del kata andranno in scena le finali per il bronzo della categoria -61 kg del kumite femminile, poi le semifinali del -75 kg del kumite maschile con Luigi Busà impegnato.

13.17 Seconda finale per la medaglia di bronzo tra il coreano Heejun Park e il turco Ali Sofuoglu.

13.12 26.72 (18.62 tecnico e 8.10 atletico) per Torres Gutierrez, 26.32 per Diaz Fernandez (18.48 tecnico e 7.86 atletico). Medaglia di bronzo per lo statunitense che si prende un meritato riconoscimento!

13.07 Scendono sul tatami Diaz Fernandez e Torres Gutierrez dopo una decina di minuti di interruzione. Comincia quindi questa prima delle due finali per il bronzo.

12.57 Adesso gli addetti al Nippon Budokan stanno cambiando tatami perché vanno in scena le finali del kata maschile. Si comincia dalla prima delle due finali per il bronzo, quella tra il venezuelano Diaz Fernandez e lo statunitense Torres Gutierrez.

12.55 La semifinale nel karate vale già una medaglia: per “il gorilla di Avola” quindi nella peggiore delle ipotesi ci sarà la medaglia di bronzo in caso di sconfitta in semi.

12.53 Passa per primo del girone Luigi Busà grazie agli scontri diretti. Alle 13.30 circa ci sarà la semifinale contro l’ucraino Stanislav Horuna. Aghayev affronterà invece l’ungherese Harspataki.

12.50 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! BUSA’ IN SEMIFINALE!!!!!!!!!!!! MEDAGLIA SICURA!!!!!! SONO 37 PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI!!! E’ STORIAAAAAAAAAA!!!!!

12.49 WAZA-ARIIIIIIIIIII!!!!!!!!! L’URLO DI GIGIIIIIII!!!!!!! 3-1 BUSAAAAAAAAAA!!!

12.47 Pareggia Aghayev! E’ aggressivo l’azero. Il pari comunque basterebbe per la semifinale per Senshu.

12.45 YUKOOOOOOOOOOOOO!!! 1-0 BUSA’!! AGHAYEV PERDE ANCHE IL CHALLENGE!

12.44 Comincia il confronto tra Luigi Busà e Rafael Aghayev!

12.41 Super Bitsch! 8-3 a Yahiro: il tedesco sale a 4 punti così come Busà e Azhikanov. In ogni caso il tedesco non dovrebbe passare per i punti fatti.

12.38 Risponde il tedesco con un altro ippon! 4-3 per Bitsch!

12.37 IPPON PER YAHIRO!! CALCIO IN FACCIA A BITSCH!! 3-1!

12.35 Contatto ginocchio con ginocchio: Bitsch ha avuto la peggio. Il teutonico è avanti 1-0 nel punteggio.

12.33 Ultima serie del Pool B: tocca all’australiano Yahiro contro il tedesco Bitsch.

12.30 Abdelaziz vince 4-1, ma la sua esperienza olimpica finisce qui: ritroveremo Horuna in semifinale.

12.26 Vuole concludere con onore Abdelaziz: l’egiziano è avanti 2-0.

12.23 Adesso va in scena l’ultimo incontro del Pool A, quello tra Horuna e Abdelaziz: l’ucraino è già in semifinale, l’egiziano è già fuori.

12.20 IPPON ALL’ULTIMO DI HARSPATAKI! Nishimura aveva in pugno la semifinale e invece è l’ungherese a volare in semifinale all’ultimo tuffo.

12.17 Ultimi quattro incontri di questa fase preliminare: ora è il turno del Gruppo A con la sfida tra il giapponese Nishimura e l’ungherese Harspataki.

12.15 3-2 in favore di Aghayev! Vittoria preziosissima per l’azero che va in semifinale e si assicura la medaglia. Bene anche per Busà che proprio contro Aghayev si giocherà la qualificazione ed ha il destino nelle sue mani. In caso di sconfitta del siciliano, sarà Azhikanov a prendersi la medaglia.

12.13 Che battaglia! Intensità davvero alle stelle in questo confronto.

12.11 Yuko per Azhikanov! Questo giovane kazako dà filo da torcere a tutti.

12.09 Grande partenza per Aghayev che sembra infermabile! 2-0 per l’azero.

12.07 Adesso Aghayev deve fare un regalo a Busà contro il kazako Azhikanov.

12.05 SIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! VINCE PER SENSHU BUSA’!!! ERA AD UN PASSO DAL BARATRO L’AZZURRO!

12.03 YUKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! ENTRA BUSA’ SUL VISO!!!!!!!!!!!! 2-2!!!!

12.02 Nooooo!! La rimessa di Noah Bitsch! 2-1. Serve un punto a Busà.

12.01 Si infila il tedesco che riporta tutto in parità: 1-1.

12.00 C’E’ LA RIMESSA PER GIGI BUSA’!!!!!!! 1-0!!! YUKOOOO!!!

11.59 Sanzione a Noah Bitsch che ha chiesto palesemente al suo coach di alzare il cartellino.

11.57 Tocca ancora a Luigi Busà che non può sbagliare: di fronte c’è il tedesco Noah Bitsch.

11.56 Ippon per l’egiziano quasi allo scadere e 7-6, ma non basta. Vince Scott che raggiunge Nishimura a quattro punti. L’unico sicuro del passaggio del turno è Horuna con cinque punti.

11.54 Proiezione di Scott e calcio al viso! Altro ippon e 6-3.

11.53 Rapidissimo con la gamba Abdelaziz!! 3-3!! Tutto in parità.

11.51 Reazione di Abdelaziz che ritorna in quota: 3-2.

11.50 CALCIO AL VOLTO E IPPON PER SCOTT! 3-0 IMMEDIATO!

11.49 Inizia il confronto tra l’egiziano Abdelaziz e l’americano Scott.

11.47 0-0 tra Harspataki e Horuna: un punto a testa nell’economia della classifica del raggruppamento.

11.45 Nel frattempo ricordiamo che Luigi Busà ha 2 punti nel girone B ed è al terzo posto.

11.44 Contatto subito da Harspataki che è curato dal medico. Risultato ancora di 0-0, fasi prolungate di studio.

11.41 Si torna al Pool A con la sfida tra l’ungherese Harspataki e l’ucraino Horuna.

11.39 Perde il secondo incontro Luigi Busà: 2-0 per Azhikanov. Deve vincere i prossimi due confronti il siciliano.

11.37 Ancora Azhikanov! 2-0 in suo favore con un bel controtempo.

11.36 Punto per il kazako! Ci sono tre bandierine blu. 1-0 per Azhikanov, adesso non è semplice.

11.34 Non riesce ancora a trovare la soluzione vincente Busà.

11.32 5-0 per Aghayev che continua il suo percorso netto. Torna sul tatami Luigi Busà! L’avversario è il kazako Azhikanov.

11.29 4-0 per Aghayev!! Straordinario questo campionissimo che sta dominando questo incontro.

11.27 Yuko per Aghayev! Concentratissimo l’azero che non concede nulla.

11.26 Sul tatami ora il veterano azero Rafael Aghayev e l’australiano Tsuneari Yahiro.

11.24 Stanislav Horuna batte 2-1 Scott ed infila la seconda vittoria in due incontri: quattro punti per lui.

11.23 INFILA IL BRACCIO HORUNA!! 2-1 PER L’UCRAINO A DUE SECONDI DALLA FINE!

11.22 Ottima presa e tempismo per Horuna: 1-1.

11.21 Gyakuzuki sinistro per Scott! Davvero bellissimo questo attacco: 1-0 per lo statunitense.

11.18 Tocca ora all’ucraino Horuna contro lo statunitense Scott. Fra poco torna Busà sul tatami.

11.17 Finisce così! 8-7 per Nishimura un incontro incredibile!

11.16 NISHIMURA!! IN CONTROTEMPO! 8-7!!

11.14 Ancora Abdelaziz! Calcio deciso che vale il 6-6.

11.13 Bella rimessa per Nishimura! 6-5 per lui!

11.11 Duro contatto tra Nishimura e Abdelaziz. L’egiziano ha la peggio: arriva il medico a verificare le sue condizioni.

11.09 La risposta del giapponese!! Adesso è Abdelaziz che se la sta prendendo troppo comoda. 4-4 il punteggio.

11.08 4-1 per l’atleta egiziano: in questa categoria stiamo comprendendo come chi è più aggressivo e si prende più rischi ne trae maggiori benefici.

11.06 Subito aggressivo Abdelaziz!! 2-0 e atteggiamento davvero sbarazzino.

11.04 Recupera Bitsch!! 3-3!! Il tedesco vince l’incontro grazie al senshu. Ora sul tatami Abdelaziz e Nishimura.

11.01 IPPONNN!! Azhikanov splendido nell’assalto al volto dell’avversario.

10.59 Il tedesco attacca bene e si prende uno yuko: 1-0.

10.56 Primi due punti nel girone per Busà che è primo alla pari di Azhikanov e Aghayev. Ora sul tatami il tedesco Bitsch e il kazako Azhikanov.

10.54 5-0 BUSA’!! SUPERBO QUESTO PRIMO INCONTRO! Non si è accontentato neanche avanti di cinque punti l’azzurro: questa è la mentalità da tenere!

10.53 Attacco alto per Busà da terra! 5-0!!

10.52 3-0 Busà! L’azzurro è scatenato! Reattività pazzesca.

10.50 ALTRA AZIONE SPLENDIDA! MA DOVE L’HA TROVATO LO SPAZIO LUIGI! 2-0!

10.49 Arretra l’australiano sull’avanzata di Busà e subisce l’attacco dell’azzurro! Yuko e 1-0!

10.48 Debutta Luigi Busà!! L’azzurro campione del mondo e campione d’Europa affronta l’australiano Yahiro.

10.47 Un altro ippon per Scott che chiude sull’8-3!!

10.45 4-3 il punteggio a favore di Scott ad un minuto dalla fine: prova ad essere aggressivo l’ungherese.

10.43 Uno yuko a testa: si sono alzate due bandierine blu e due bandierine rosse.

10.41 CHE CALCIO DI SCOTT! Con il collo del piede trova il viso di Harspataki. Ippon e vantaggio di 3-0.

10.39 Adesso è il turno nuovamente dell’ungherese Harspataki e dello statunitense Scott.

10.36 Finisce 2-1! Vince l’ucraino avendo vinto il primo punto, il giapponese era riuscito a pareggiare con un bel pugno alto.

10.34 Sblocca il punteggio l’ucraino con il calcio alto.

10.32 Sanzione per entrambi a causa di passività.

10.31 Sul tatami l’ucraino Stanislav Horuna e il giapponese Ken Nishimura.

10.30 Respinti entrambi i video rewiew per waza-ari e yuko. Vince Aghayev in rimonta per 2-1.

10.27 Trova la soluzione Aghayev! L’aggressività dell’azero paga: 2-1.

10.25 Risponde Aghayev! Che rapidità, che reattività! 1-1.

10.24 Yuko e punto tecnico per Bitsch! Punto particolarmente importante perché potrebbe risultare decisivo in caso di parità.

10.22 6-3 per Azhikanov che si prende due punti in questa Pool B. Adesso incrocio tra la leggenda azera Rafael Aghayev e il tedesco Noah Bitsch.

10.20 Calcio al viso dell’australiano! 6-3 per il kazako: non è finita finché non è finita.

10.19 Azione spettacolare per Azhikanov! Prende l’avversario e lo fa volare con un calcio ruotato. Ippon e vantaggio di 4-0.

10.17 Attacco subito perforante per Azhikanov che è avanti.

10.15 Si apre ora il Pool B: incontro tra l’australiano Yahiro e il kazako Azhikanov, numero sette del ranking.

10.14 Yuko nel finale per Abdelaziz! Ma Harspataki aveva ottenuto il primo punto tecnico e vince comunque il confronto nonostante la situazione di parità sul 2-2.

10.13 Che pugno per Harspataki! 2-1 in favore dell’ungherese.

10.12 Ammonizione per entrambi, punto del pareggio per Abdelaziz.

10.10 Quattro bandierine per Harspataki: azione d’assalto netta quella dell’ungherese anche se l’egiziano chiede la video rewiew.

10.08 Tocca ora all’egiziano Abdelaziz e all’ungherese Harspataki. Confronto che si preannuncia equilibrato.

10.06 Non tradisce Nishimura che batte 2-0 Scott e comincia bene nel Pool A. Ricordiamo che Busà è inserito nel Gruppo B.

10.05 Punto tecnico e valido per Nishimura: 2-0.

10.03 Yuko per Nishimura che approfitta di una spazzata non andata a buon fine per Scott. Ogni yuko vale un punto: 1-0 quindi per il giapponese.

10.01 Si comincia con il confronto tra il giapponese Ken Nishimura e lo statunitense Thomas Scott.

9.59 Busà affronterà l’australiano Yahiro come settimo incontro previsto sul tatami. Gli altri suoi avversari saranno il kazako Azhikanov, il tedesco Bitsch e l’azero Aghayev.

9.56 Adesso sarà la volta dei gironi della categoria -75 kg del kumitè maschile: l’Italia si gioca una delle principali carte da medaglia, Luigi Busà.

9.53 Nel kata maschile rimangono da assegnare solo le medaglie: il venezuelano Diaz Fernandez e lo statunitense Torres Gutierrez così come il coreano Park e il turco Sofuoglu si giocano la medaglia di bronzo. L’oro invece sarà una questione fra lo spagnolo Damian Quintero e il giapponese Ryo Kiyuna.

9.49 Si sono già delineate le semifinali del kumite -61 kg femminile: nella prima si affronteranno la cinese Xiaoyan Yin contro l’egiziana Giana Lofty, nella seconda la serba Jovana Prekovic contro la turca Merve Coban.

9.46 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della sessione serale della seconda giornata del karate alle Olimpiadi di Tokyo.

5.15 La nostra diretta live si chiude temporaneamente qui, appuntamento alle ore 10.00 quando inizierà la fase a gironi del kumitè -75 kg che vedrà protagonista l’azzurro Luigi Busà.

5.13 Le finali per il bronzo saranno Diaz Fernandez (Venezuela)-Torres Gutierrez (Usa) e Park (Corea del Sud)-Sofuoglu (Turchia).

5.11 Lungo Anan Dai del nipponico che ottiene uno strabiliante 28.72 (20.02 tecnica, 8.70 atletica) e sfiderà Damian Quintero nel pomeriggio giapponese in finale. Sarà Spagna-Giappone anche al maschile dunque dopo la vittoria di ieri di Sandra Sanchez Jaime su Kiyou Shimizu.

5.06 27.32 per il turco (19.04 tecnica, 8,28 atletica), ora il giapponese Ryo Kiyuna.

5.03 Sul tatami il turco Ali Sofuoglu che opterà per un Kanku Sho.

5.02 Il numero 6 del ranking totalizza 26.28 con l’Anan (18.48 performance tecnica, 7.80 atletica).

4.59 Inizia il venezuelano Antonio Josè Diaz Fernandez.

4.58 Torres Gutierrez (Usa) e Park (Corea del Sud) si giocheranno dunque il bronzo nelle due finaline, ora il Ranking Round della Pool B.

4.56 27.28 per l’iberico con il suo Anan Dai (19.18 performance tecnica, 8.10 atletica). Il classe 1984 accede dunque alla finale per l’oro.

4.53 Tocca ora allo spagnolo Damian Quintero.

4.52 26.46 per lo statunitense (18.48 tecnica, 7.98 atletica).

4.49 Ora lo statunitense Ariel Torres Gutierrez che opterà anch’esso per un Anan Dai.

4.47 Park realizza un 25.98 con il suo Anan Dai (18.06 di performance tecnica, 7.92 di atletica).

4.44 Inizierà il coreano Heejun Park.

4.42 Inizia il Ranking Round della Pool A, si eseguirà un ulteriore kata che dovrà essere diverso dai primi due con il punteggio più alto che accederà alla finale per l’oro, mentre i restanti due a quella per il bronzo.

4.39 28.40 del nipponico che domina la Pool A chiudendo con un 28.33 di media, si qualificano al Ranking Round Sofuoglu (Turchia) e Fernandez Diaz (Venezuela). Eliminati Busato (Italia), Wang (Taipei) e Shueb (Atleti Olimpici Rifugiati).

4.35 Ora il giapponese Rio Kiyuna chiuderà la Pool B, poi si procederà con i Ranking Round dei due raggruppamenti.

4.34 27.28 totalizzato da Sofuoglu con il suo Gojushiho Dai, il turco chiude con un 27.14 di media e si qualifica per il Ranking Round.

4.30 Sul tatami il turco Ali Sofuoglu.

4.29 24.94 per Wang che si peggiora rispetto al 25.00 del primo round e chiude con una media di 24.97.

4.26 Ora tocca a Yi-Ta Wang (Taipei).

4.24 Il sudamericano totalizza un 26.40 con il suo suparinpei e chiude con un media di 26.07 davanti a Mattia Busato, con ogni probabilità si chiude dunque qui l’Olimpiade dell’azzurro.

4.20 Ora tocca al venezuelano Antonio Josè Diaz Fernandez.

4.19 23.40 per Shueb che chiude con un 23.30 di media dopo il 23.20 del primo round.

4.17 Ora il secondo kata di Wael Shueb (Atleti Olimpici Rifugiati).

4.14 Busato totalizza 25.92 con il suo Unsu (18.06 tecnica, 7.86 atletica) migliorandosi notevolmente rispetto al 25.08 del primo kata. Il veneto chiude con un 25.50 di media.

4.12 Ora il via del secondo round della Pool B con l’azzurro Mattia Busato.

4.10 27.40 per lo spagnolo che vince la Pool A con una media di 27.37 e accede al Ranking Round insieme a Torres Gutierrez (Usa) e Park (Corea del Sud). Eliminati Smorguner (Germania) e Almosawi (Kuwait).

4.06 25.98 per l’americano che si qualifica al turno successivo con un punteggio finale di 26.19, ora lo spagnolo Damian Quintero chiuderà la Pool A.

4.03 Ora lo statunitense Ariel Torres Gutierrez.

4.01 25.52 per il coreano Park che si assicura la qualificazione al Ranking Round con una media di 25.62.

3.57 24.10 per il teutonico che si peggiora notevolmente rispetto al 25.02 del primo round e chiude con una media di 24.56.

3.53 24.24 per Almosawi che dopo il 24.32 del primo round chiude con una media di 24.28, ora il tedesco Smorguner.

3.52 Inizia il secondo round della Pool A con Almosawi (Kuwait).

3.48 Ohan del nipponico che ottiene 28.26 (19.74 tecnica, 8.52 atletica) ed è primo nella Pool B dopo il primo kata. Quarto Mattia Busato che è virtualmente fuori dal Ranking Round. Nel secondo round l’azzurro dovrà cercare di migliorarsi e superare il venezuelano Diaz Fernandez per assicurarsi la finale per una medaglia nel pomeriggio giapponese.

3.45 Ora il giapponese Ryo Kiyuna chiuderà il primo round del secondo girone.

3.44 Unsu con un’ottima parte acrobatica di Sofuoglu che totalizza 27.00 (18.90 tecnica, 8.10 atletica) e si porta al comando della Pool B.

3.41 Sul tatami il turco Ali Sofuoglu, tra i karateka accreditati per una medaglia.

3.39 Wang ottiene un 25.00 con il suo Ohan Dai (17.50 tecnica, 7.50 atletica) e si porta provvisoriamente in terza posizione dietro a Mattia Busato.

3.37 Ora è il turno di Yi-Ta Wang (Taipei).

3.35 Il sudamericano ottiene 25.74 dal suo Nipaipo (18.06 tecnica, 7.68 atletica) e si mette davanti all’azzurro.

3.32 E’ il turno del venezuelano Antonio Josè Diaz Fernandez che sulla carta dovrebbe giocarsi con Mattia Busato il terzo posto, l’ultimo per il passaggio al Ranking Round.

3.31 Shueb fa 23.20 con il suo Unsu (16.25 tecnica, 6.96 atletica) posizionandosi dietro a Busato.

3.28 Ora sul tatami Wael Shueb della squadra olimpica dei rifugiati.

3.27 Il classe 1993 dell’Esercito totalizza 25.08 con il suo Gojushiho Dai (17.64 tecnica, 7.44 atletica).

3.24 Ora inizia la Pool B, ad aprire sarà l’azzurro Mattia Busato.

3.22 L’iberico totalizza 27.34 con il suo kururunfa (19.18 tecnica, 8.16 atletica) e si porta in testa alla Pool A dopo il primo round.

3.20 Ora lo spagnolo Damian Quintero, tra i favoriti per la medaglia d’oro, chiuderà il primo round della Pool A.

3.18 L’americano fa 26.40 con il suo kururunfa (18.48 di performance tecnica, 7.92 di atletica).

3.16 Tocca allo statunitense Ariel Torres Gutierrez.

3.14 L’asiatico totalizza 25.72 con il suo papuren (17.92 tecnica, 7.80 atletica) e si porta al comando nella Pool A.

3.11 Sul tatami il coreano Heejun Park.

3.09 Il teutonico opta per un suparinpei che gli frutta un 25.02 (17.64 tecnica, 7.38 atletica).

3.06 Ora è il turno del tedesco Ilja Smorguner.

3.04 Gojushiho dai per Almosawi che totalizza 24.32 (16.94 di performance tecnica, 7.38 di atletica).

3.00 Il primo a scendere sul tatami sarà Sayed Mohammed Almasawi (Kuwait).

2.58 In corso la presentazione dei karateka del kata maschile al Nippon Budokan di Tokyo.

2.57 Si inizierà alle ore 3 italiane (le 10 locali) con il primo kata della Pool A, la prima sessione proseguirà poi con le qualificazioni del kumitè -61 kg femminili per poi concludersi intorno alle 8 italiane (le 15 giapponesi).

2.55 Questa invece la Pool A: Almosawi (Kuwait), Smorguner (Germania), Park (Corea del Sud), Torres Gutierre (Stati Uniti) e Quintero (Spagna), quest’ultimo sarà tra i favoriti per salire sul gradino più alto del podio insieme al turco Sofuoglu, al venezuelano Diaz Fernandez e al padrone di casa giapponese Kiyuna.

2.50 Questi gli avversari di Mattia Busato nella Pool B del kata maschile: Shueb (Atleti Olimpici Rifugiati), Diaz Fernandez (Venezuela), Wang (Taipei), Sofuoglu (Turchia), Kiyuna (Giappone). Si eseguiranno due kata al termine dei quali i migliori tre punteggi delle due pool accederanno al Ranking Round. Si eseguirà poi un ulteriore kata con i due punteggi migliori punteggi che si sfideranno nella finale per l’oro, mentre gli altri due accederanno alla finale per il bronzo.

2.45 Nella seconda sessione, che inizierà a partire dalle ore 10 italiane (le 17 locali) entrerà in scena invece Luigi Busà, tra i favoriti per l’oro nel kumitè -75 kg.

2.40 Nel kata maschile l’azzurro Mattia Busato cercherà la qualificazione al Ranking Round, per la quale serve chiudere tra i primi tre della Pool B, che garantirà la finale per una medaglia.

2.35 Nella prima sessione di oggi andranno in scena qualificazioni e Ranking Round del kata maschile e la fase a gironi del kumitè -61 kg femminili.

2.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del karate agli Olimpiadi di Tokyo.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del karate alle Olimpiadi di Tokyo. Al Nippon Budokan Luigi Busà andrà a caccia del gradino più alto del podio nel kumitè -75 kg.

La giornata si aprirà a partire dalle 3 italiane (le 10 locali) con le qualificazioni del kata maschile. Nella Pool B è inserito l’azzurro Mattia Busato che tenterà l’assalto prima al Ranking Round per poi andare alla ricerca di una medaglia difficile ma non impossibile. Ci saranno poi i gironi del kumitè -61 kg femminile dove non saranno presenti karateka italiane. La prima sessione dovrebbe dunque concludersi verso le 8 italiane (le 15 giapponesi).

Nella seconda sessione a partire dalle 10 italiane (le 17 a Tokyo) ci saranno invece le eliminatorie e finali del kumitè -75 kg dove l’azzurro Luigi Busà sarà tra i favoriti. Il classe 1987 dei Carabinieri tenterà l’assalto all’oro olimpico che coronerebbe una splendida carriera per il siciliano, che vanta già 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo mondiale e 5 ori, 2 argenti e 8 bronzi europei nel suo lunghissimo palmares. Il nostro portacolori è stato inserito nella Pool B e affronterà nell’ordine l’australiano Yahiro, il kazako Azhikanov, il tedesco Bitsch e l’azero Aghayev.

Ci saranno poi anche finali per il bronzo e per l’oro del kata maschile, semifinali e finale del kumitè -61 kg femminile, semifinali e finali del kumitè -75 kg maschili. Nelle categorie di combattimento non sono previste le finali per il bronzo, dunque i due perdenti delle semifinali saliranno entrambi sul terzo gradino del podio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del karate alle Olimpiadi di Tokyo, si inizierà a partire dalle ore 3 italiane (le 10 giapponesi) al Nippon Budokan di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

