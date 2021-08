LIVE Italia-Ungheria, Europei volley donne in DIRETTA: le azzurre inseguono il bis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cari amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata degli Europei di volley femminili 2021. La rassegna continentale sta piano piano entrando nel vivo e il cammino della nazionale di Mazzanti continua senza intoppi, con l’obiettivo fisso al podio.

Dopo il buon esordio contro la Bielorussia (3-0), Sylla e compagne vanno alla ricerca della doppietta contro l’Ungheria, che nella giornata inaugurale ha vinto 3-0 contro la Svizzera, facendo di conseguenza un grande passo verso la qualificazione agli ottavi. Vi ricordiamo che a volare agli ottavi di finale saranno le prime quattro squadre di ogni girone, per l’Italia sarà importante concludere la Pool C in testa per evitare accoppiamenti ostici. Nella partita contro la Bielorussia si è vista una bella nazionale, Mazzanti ha fatto un cambio importante, relegando fin dall’inizio Malinov in panchina, Orro ha preso il suo posto e ha disputato una delle sue migliori prestazioni con la maglia azzurra. L’Ungheria è una squadra che non conta individualità di spicco, parliamo di una formazione ampiamente alla portata, sarà importante vincere velocemente, evitando così di sprecare energie inutili, che in un torneo così lungo servono sempre.

