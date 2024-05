Sorteggio ATP Roma, Lorenzo Musetti con il bye e Dimitrov all’orizzonte. Derby Berrettini-Napolitano

Sipario sulla cerimonia del sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di Roma. Un evento orfano del giocatore più atteso, Jannik Sinner. L’altoatesino è stato costretto a dare forfait per problemi all’anca, ma nello stesso tempo stridono altre assenze come quello dello spagnolo Carlos Alcaraz (problemi al braccio destro) e del ceco Jiri Lehecka (problemi alla schiena), reduce dalla semifinale raggiunta a Madrid.

Testa di serie n.1 è Novak Djokovic che, dopo aver rinunciato al torneo della Caja Magica, calcherà la terra rossa del Foro Italico per trovare la miglior condizione in vista del Roland Garros. L’asso serbo esordirà dal secondo turno e affronterà il vincente della sfida tra un qualificato e il russo Roman Safiullin. Nella parte bassa confermata, per il momento, la presenza del russo Daniil Medvedev, che nella citata Madrid si era ritirato per un risentimento all’inguine. Il russo incrocerà, nel caso, il vincente dalla sfida tra Jack Draper e Borna Coric. Curiosità per quanto farà Rafa Nadal, inserito nella parte bassa del tabellone e contrapposto a un qualificato. In caso di successo ci sarà il polacco Hubert Hurkacz sulla sua strada.

Per quanto riguarda gli italiani, detto di Sinner, ci saranno 12 azzurri al via. Nella parte alta vi sarà il derby tra le due wild card, ovvero Giulio Zeppieri opposto a Matteo Gigante. Chi vincerà giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo nel secondo turno. Luciano Darderi proverà a prendersi la rivincita nei confronti del canadese Denis Shapovalov, che lo aveva battuto a Miami, mentre Fabio Fognini sfiderà il britannico Daniel Evans. Flavio Cobolli affronterà un qualificato e nel secondo turno, in caso di successo, giocherà contro l’americano Sebastian Korda. Lorenzo Musetti, il più atteso tra i nostri portacolori, partirà dal secondo turno e avrà sul suo cammino uno tra l’americano Christopher Eubanks e un qualificato. Per il toscano vi potrebbe essere un incrocio con Grigor Dimitrov al terzo turno.

Nella parte bassa Matteo Berrettini sfiderà in un derby tricolore Stefano Napolitano, in palio l’accesso al secondo turno contro il francese Ugo Humbert. Poco fortunato Matteo Arnaldi che giocherà contro il ceco Tomas Machac e sul suo cammino avrà nel secondo round il cileno Nicolas Jarry. Lorenzo Sonego sarà opposto al serbo Dusan Lajovic, mentre Luca Nardi giocherà contro il tedesco Daniel Altmaier. Se il pesarese dovesse imporsi, affronterebbe il danese Holger Rune (n.10 del seeding). In conclusione, Andrea Vavassori se la vedrà contro il tedesco Dominik Koepfer.

QUARTI DI FINALE TEORICI

(1) Djokovic vs (5) Ruud

(3) Zverev vs (8) Dimitrov

(4) Rublev vs (6) Tsitsipas

(2) Medvedev vs (7) Hurkacz

PRIMI TURNI ITALIANI

Musetti vs bye

Arnaldi vs Machac

Berrettini vs Napolitano

Sonego vs Lajovic

Nardi vs Altmaier

Vavassori vs Koepfer

Gigante vs Zeppieri

Darderi vs Shapovalov

Fognini vs Evans

Cobolli vs qualificato

TABELLONE MASCHILE ATP ROMA 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Q vs Safiullin

Mensik vs Hanfmann

(29) Tabilo bye

(20) Cerundolo bye

Gigante vs Zeppieri

Shevchenko vs Marozsan

(16) Khachanov bye

(12) Shelton bye

Kotov vs Michelsen

Zhang vs Galan

(19) Mannarino bye

(32) Thompson bye

Q vs Monfils

Kecmanovic vs Q

(6) Ruud bye

(3) Zverev bye

Q vs Vukic

Darderi vs Shapovalov

(28) Navone bye

(23) Griekspoor bye

Rinderknech vs Q

Borges vs Martinez

(15) Bublik bye

(11) Fritz bye

Evans vs Fognini

Q vs Cobolli

(24) Korda bye

(26) Musetti bye

Eubanks vs Q

Nishioka vs Ofner

(8) Dimitrov bye

PARTE BASSA

(6) Tsitsipas bye

Struff vs Cachin

Hijikata vs Munar

(27) Norrie bye

(18) Auger-Aliassime bye

Wawrinka vs Q

Carballes Baena vs O’Connell

(9) De Minaur

(13) Humbert bye

Napolitano vs Berrettini

Machac vs Arnaldi

(21) Jarry bye

(31) Fils bye

Q vs Fucsovics

Ruusuvuori vs Giron

(4) Rublev

(7) Hurkacz bye

Q vs Nadal

Seyboth Wild vs Q

(25) Etcheverry bye

(17) Baez bye

Lajovic vs Sonego

Altmaier vs Nardi

(10) Rune bye

(14) Paul bye

McDonald vs Karatsev

Koepfer vs Vavassori

(22) Tiafoe bye

(30) Davidovich Fokina bye

Popyrin vs Q

Draper vs Coric

(2) Medvedev bye