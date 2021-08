LIVE Italia-Ungheria 3-0, Europei volley donne in DIRETTA: ancora problemi in ricezione. Le pagelle delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:30 Vittoria d’ordinaria amministrazione per l’Italia, che continua il suo percorso senza intoppi. L’appuntamento è a domani per la partita contro la Slovacchia, poi sarà la volta della Croazia con la quale ci giocheremo il primo posto nel girone. Vittoria anche per le altre big: un po’ di difficoltà per l’Olanda che ha lasciato un set alla Romania, tutto facile invece per la Serbia, che ha superato 3-0 il Belgio.

25-19 La chiude Egonu con una bordata!

24-19 Ace di Bagyinka, abbiamo mollato un po’ mentalmente.

24-18 Ancora un primo tempo per Papp.

24-17 Primo tempo di Papp, che annulla il primo match-point.

24-16 Brava a muro Sylla, che non si fa beffare da Bagyinka.

23-16 Esce il servizio di Pietrini.

23-15 Murone di Fahr su Kiss.

22-15 Alzata allucinante di De Gennaro, poi ci pensa Egonu in attacco.

21-15 Ace di Torok.

21-14 Scappa la battuta di Alessia.

21-13 Magia di Orro di seconda intenzione.

20-13 Invasione aerea per Pietrini.

20-12 Esce la battuta di Papp.

19-12 Primo tempo di Gyimes, c’era Chirichella a muro.

19-11 Ennesima bordata di Elena, percentuali folli per lei.

18-11 Vinciamo lo scambio più lungo e bello del match grazie a Pietrini, che è rientrata in campo.

17-11 Chirichella invade alla perfezione a muro.

16-11 Sparacchia fuori Sylla, che si è trovata sotto la palla.

16-10 Esce l’attacco di Kiss questa volta.

15-10 Fortunatamente nulla di grave per Alessia, può riprendere il gioco.

15-10 Kiss prende in pieno volto Orro, Alessia resta a terra per la botta.

15-9 Bell’attacco di Sylla in mezzo al muro.

14-8 Fallosa dai nove metri anche Pietrini, entra Gennari al suo posto.

14-7 Esce la battuta di Torok.

13-7 Finisce qui la serie al servizio di Orro.

13-6 Pallonetto millimetrico di Pietrini.

12-6 MAMMA MIAAAAA! Uno degli attacchi più devastanti di sempre, Egonu trova un varco in mezzo al muro e tira giù una bordata allucinante.

11-6 Ancora un errore in attacco, questa volta da parte di Kiss.

10-6 Errore in attacco di Torok, siamo tornati a fare benissimo a muro e in difesa.

9-6 Secondo fallo di formazione del match per le ungheresi.

8-6 Ancora un muro, questa volta di Fahr su Kiss.

7-6 Murone di Pietrini su Gyimes.

6-6 Pietrini continua a macinare punti in attacco.

5-6 Passa ancora in mezzo al muro Torok.

5-5 Ottima fast di Chirichella, ricezione di De Gennaro enciclopedica.

4-5 Ace di Papp.

4-4 Parallela profonda di Torok.

4-3 Sylla sta tenendo bene in ricezione questa sera, poi Miriam è brava col mancino a sistemare una palla molto vicina a rete.

3-3 Errore dai nove metri anche per Paola.

3-2 Esce la battuta di Bagyinka.

2-2 Nooooooo! Purtroppo Chirichella non riesce a non fare invasione a rete, Egonu aveva trovato un attacco mostruoso.

2-1 Disastro delle ungheresi in ricostruzione.

1-1 Attacco imprendibile di Egonu.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Pietrini, la palla è uscita di un soffio.

20:58 Adesso ci saranno sei minuti di pausa prima del terzo set.

25-15 La chiude Sylla con un ottimo mani-out!

24-15 Scappa questa volta il servizio di Pietrini.

24-14 Ace di Elena, che sta viaggiando con il 64% in attacco!

23-14 Ancora una sovrapposizione, Pietrini passa in scioltezza.

22-14 Miracolo in difesa di De Gennaro, che però fa invasione di piede.

22-13 Wow! Sette stupenda di Fahr, Sarah ha una velocità di spalla pazzesca.

21-13 Sbaglia questa volta Cristina.

21-12 Ace di Chirichella, in queste prime due giornate di gara il servizio ha sempre funzionato alla perfezione.

20-12 Non passa la battuta di Pekarik.

19-12 Ottima parallela di Nemeth.

19-11 invasione a rete delle ungheresi, voliamo a +8-

18-11 Muro a tetto di Orro su Kiss.

17-11 Finalmente un bel colpo potente di Sylla, che trova l’angolo di posto 5.

16-11 Diagonalee vincente della stessa Szakmary.

16-10 Non passa l’attacco di Szakmary.

15-10 Ancora un pallonetto di Sylla, che questa sera passa solo con colpi piazzati.

14-10 Mani-out di Nemeth da posto due.

14-9 Pallonetto di sinistra per Sylla.

13-9 Parallela piazzata di Szakmary. Ma un applauso a Monica De Gennaro, che ha tirato su due palloni impressionanti.

13-8 Non passa la battuta di Kiss.

12-8 Elena prova a forzare il colpo, ma la palla esce di poco.

12-7 Egonu tra una sassata, non si vedeva una Paola così in forma da tempo. 100.2 km/h!

11-7 Pipe di Szakmary.

11-6 Ottimo schema di Orro, che serve una gamma perfetta ad Egonu.

10-6 Show di Elena Pietrini, percentuali in attacco paurose per lei!

9-6 Stampatona di Orro su Szucs!

8-6 Altro colpo assurdo di Pietrini, che passa con facilitò sopra il muro.

7-6 Non passa la battuta di Sylla.

7-5 Murone di Sylla su Vezsenyi.

6-5 Finisce qui la serie al servizio di Egonu.

6-4 Ancora ace per Paola, che trova una variazione corta questa volta.

5-4 Invasione a rete di Vezsenyi.

4-4 Terzo ace del match per Egonu!

3-4 Pietrini prima riceve e poi attacca in pipe, Elena è in uno stato di forma notevole!

2-4 Ace di Bagyinka su Sylla.

2-3 Bella diagonale di Szakmary, un po’ troppo sulla parallela il nostro muro.

2-2 Egonu trova una diagonale stretta paurosa: 99.2 km/h!

1-2 Mani-out di Szakmary, un po di confusione in questo scambio per le nostre.

1-1 Si prende ancora un muro Sylla, tante difficoltà per lei questa sera.

1-0 Si riparte con una bordata di Pietrini in parallela.

25-16 La chiude Egonu con una palla delle sue!

24-16 Muro di Nemeth su Sylla.

24-15 Non passa la battuta di Szucs. Nove set-point per le nostre.

23-15 Diagonale vincente da posto quattro per Nemeth.

23-14 MAMMA MIA! Pietrini pianta un chiodo sui tre metri!

22-14 Prova un pallonetto spinto Nemeth, ma la palla esce.

21-14 Sbaglia questa volta Cristina.

21-13 Ace di Chirichella, float da manuale!

20-13 Torna a farsi vedere in attacco Fahr.

19-12 Mani-out devastante di Egonu, stiamo toccando ogni singolo pallone a muro.

18-12 Invasione a rete di Pietrini, peccato perchè la nostra difesa aveva funzionato bene.

18-11 Parallela paurosa di Egonu da seconda linea, questi sono i suoi colpi!

17-11 Finisce qui la serie al servizio di Egonu.

17-10 Servizio vincente stupendo di Paola!

16-10 Ace di Egonu!

15-10 Gran fast di Chirichella, brava Orro a tenere calde tutte le nostre attaccanti.

14-10 Brava Paola, energia di palla perfetta di Orro.

13-10 Mani-out di Szakmary da posto quattro.

13-9 Disastro di Bagyinka, che chiude la palla direttamente in rete.

12-9 Out il servizio di Pietrini.

12-8 Pallonetto di Egonu, brava Paola a sistemare una palla poco precisa.

11-8 Muro a uno di Bagyinka su Pietrini, poco lucide le nostre in questo scambio.

11-7 Brutto errore di Egonu in attacco, Paola si è trovata un po’ sotto la palla.

11-6 Brava Orro, questo schema con la sovrapposizione di Fahr funziona sempre, Pietrini può fare quello che vuole senza muro.

10-6 Purtroppo non trova le mani del muro Pietrini, ma il nostro sistema muro-difesa sta lavorando alla perfezione.

10-5 Brava Pietrini a vincere un contrasto aereo.

9-5 Pipe vincente di Szakmary.

9-4 Bene in difesa Paola, poi ci pensa Pietrini con un attacco imprendibile. Ottimo inizio per le azzurre, time-out per l’Ungheria.

8-4 Fallo di formazione per l’Ungheria.

7-4 Muro pauroso di Pietrini su Vezsenyi.

6-4 Esce il servizio di Szakmary.

5-4 Non passa la battuta di Egonu.

5-3 Invasione a rete di Vezsenyi.

4-3 Finisce qui la serie al servizio di Fahr.

4-2 Muro pazzesco di Paola Egonu su Szakmary.

3-2 Errore dal centro per Pekarik.

2-2 Buona difesa di Orro, poi arriva un ottimo colpo piazzato di Egonu.

1-2 Ottima sette di Fahr.

0-2 Ace di Gyimes.

0-1 Il primo punto lo mette a segno Szakmary.

19:58 L’Italia risponde con: Orro, Egonu, Chirchella, Fahr, Pietrini, Sylla e De Gennaro.

19:57 Questo il sestetto dell’Ungheria: Vezsenyi, Bagyinka, Szakmary, Toth, Gyimes, Szucs e Pekarik.

19:55 E’ il momento degli inni nazionali!

19:53 Le formazioni hanno appena finito la fase di riscaldamento.

19:50 Al momento in testa al gruppo C c’è la Croazia con 3 vittorie su 3, la formazione di Santarelli sarà la diretta avversaria dell’Italia per il primo posto.

19:47 L’Ungheria ha già disputato due match: nel primo ha superato la Slovacchia 3-1, nel secondo ha invece perso contro la Svizzera 3-2.

19:44 Le azzurre hanno iniziato bene l’avventura continentale superando la Bielorussia 3-0, mostrando un buon gioco, senza mai strafare.

19:41 Stiamo entrando nel vivo della fase a gironi, nessuna big ha fino a questo momento sbagliato, l’Italia non può essere da meno.

19:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata degli Europei di volley femminile 2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata degli Europei di volley femminili 2021. La rassegna continentale sta piano piano entrando nel vivo e il cammino della nazionale di Mazzanti continua senza intoppi, con l'obiettivo fisso al podio.

Dopo il buon esordio contro la Bielorussia (3-0), Sylla e compagne vanno alla ricerca della doppietta contro l'Ungheria, che nella giornata inaugurale ha vinto 3-0 contro la Svizzera, facendo di conseguenza un grande passo verso la qualificazione agli ottavi. Vi ricordiamo che a volare agli ottavi di finale saranno le prime quattro squadre di ogni girone, per l'Italia sarà importante concludere la Pool C in testa per evitare accoppiamenti ostici. Nella partita contro la Bielorussia si è vista una bella nazionale, Mazzanti ha fatto un cambio importante, relegando fin dall'inizio Malinov in panchina, Orro ha preso il suo posto e ha disputato una delle sue migliori prestazioni con la maglia azzurra. L'Ungheria è una squadra che non conta individualità di spicco, parliamo di una formazione ampiamente alla portata, sarà importante vincere velocemente, evitando così di sprecare energie inutili, che in un torneo così lungo servono sempre.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, match valido per la seconda giornata degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00! La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai3.

