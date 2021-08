LIVE Italia-Slovacchia, Europei volley donne in DIRETTA: orario e canale tv. Sfida alle ragazze di Fenoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovacchia, match valido per la terza giornata degli Europei di volley femminili 2021. La rassegna continentale sta piano piano entrando nel vivo e il cammino della nazionale di Mazzanti continua senza intoppi, con l’obiettivo fisso al podio. La partita inizierà alle 17.05 e sarà trasmessa in diretta sia su Rai2 e di DAZN: la proposta Rai è gratis e in chiaro, quella di DAZN è riservata agli abbonati via streaming.

Dopo le prime due vittorie, Sylla e compagne vanno alla ricerca del tris contro la Slovacchia che invece è già spalle al muro, dopo le swconfitte piuttosto nette contro Ungheria al debutto e Croazia ieri pomeriggio. A qualificarsi per gli ottavi di finale saranno le prime quattro squadre di ogni girone, per l’Italia sarà importante concludere la Pool C in testa per evitare accoppiamenti ostici almeno negli ottavi di finale. Le azzurre vogliono proseguire il rodaggio in vista delle sfide decisive, Mazzanti prosegue nella scelta di puntare su Orro in regia e vedremo se lascerà a riposo qualche titolare per farla rifiatare.

La Slovacchia è allenata da Marco Fenoglio può contare su una buona organizzazione di gioco e qualche elemento che vanta una buona esperienza a livello internazionale. Esperienza italiana per l’alzatrice, Barbora Kosekova che vanta un precedente tricolore nelle file del Trentino. Le centrali sono Michaela Abrhamova e Tereza Hrusecka, che dal prossimo anno giocherà nella massima serie ceca al Krajovo Pole. In banda i riferimenti sono Karolina Fricova, in forza alla squadra ceca del Prostejov da due stagioni, Nikola Radosova che è in forza al Fatum Nyíregyháza nella massima serie ungherese, mentre in Ungheria, al Vasas Obuda, da ben cinque stagioni, gioca anche la schiacciatrice Maria Zernovic. L’opposta è Karin Palgutova, schiacciatrice in forza al Volero Le Cannet in Francia. Il libero è Ema Magdinova, punto di forza dello Slavia Bratislava.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovacchia, match valido per la terza giornata degli Europei di volley femminili 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17.15! Diretta tv su Rai2.

Foto: CEV