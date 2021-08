Dominio doveva essere e dominio è stato per l’Italia contro la modesta Ungheria che viene travolta con un secco 3-0 dalle azzurre che conquistano così la seconda vittoria nel girone preliminare del Campionato Europeo. Partita a senso unico che ha confermato quanto di buono e meno buono aveva mostrato al debutto la squadra di Davide Mazzanti. Le difficoltà in avvio, in ricezione ma anche in attacco, della capitana Miriam Sylla, un po’ di ruggine ruggine nell’intesa sulla fast tra Orro e Chirichella ma anche la conferma di Pietrini e Fahr e una crescita di Egonu che ha commesso meno errori e una volta di più si è rivelata letale in attacco e al servizio.

Nel primo set parte con qualche incertezza la ricezione azzurra con le Ungheresi che cercano Sylla da ogni parte del campo e l’azzurra che fatica a prendere il ritmo. Ci pensano Pietrini e soprattutto Egonu, ben innescata da Orro a regalare il primo vantaggio importante alle azzurre (10-5). L’Ungheria prova a restare in scia ma, sul 12-9, crolla sotto i colpi delle azzurre che non commettono più errori e prendono il largo fino al 25-16 conclusivo.

In avvio di secondo set ancora un ace regala l’illusorio vantaggio alle magiare che poi, sul 2-4, non riescono più a mettere a terra la palla, crollando fino al 14% in attacco. L’Italia prende quota, cresce anche Sylla, più in ricezione che in attacco e l’Italia se ne va, come nel parziale precedente, nella parte centrale del set (16-10) e non incontra problemi nel finale per il 25-15.

L’Ungheria cambia tanto in avvio di terzo parziale con le bande Szakmary e Szucs in panchina e Torok e Kiss in campo e Papp per Pekarik al centro. Ancora una volta le magiare si illudono di potersela giocare alla pari fino al 5-6 e poi subiscono un break pesante di 7-0 (13-6) che indirizza il set. Le azzurre gestiscono bene, nonostante i soliti problemi in ricezione, il vantaggio e non hanno più problemi fino alla conclusione con il punteggio di 25-19.

Come era accaduto con la Bielorussia, anche con l’Ungheria la top scorer azzurra è Paola Egonu con 17 punti (stessa percentuale, 63%) con una incollatura di vantaggio su Pietrini che chiude con 16 punti (59%). In casa ungherese da segnalare gli 8 punti di Szakmary, tutti messi a segno nei primi due set.

Foto Cev