Calcio, Serie A 2021-2022: 1a giornata. Vincono Napoli e Roma, pari Juve

La prima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è proseguita oggi, domenica 22 agosto: il primo turno ha visto andare in scena altre quattro gare, due alle 18.30, ovvero Bologna-Salernitana ed Udinese-Juventus, e due alle 20.45, ovvero Napoli-Venezia e Roma-Fiorentina.

Alle 18.30 la Juventus ha pareggiato per 2-2 in casa dell’Udinese. Ospiti in vantaggio con Dybala al 3′, raddoppio di Cuadrado al 22′, poi nella ripresa Pereyra accorcia su rigore la 51′ e Deulofeu pareggia al minuto 83. Il Bologna ha battuto la Salernitana 3-2.

Alle 20.45 il Napoli ha vinto per 2-0 in casa contro il Venezia. Si decide tutto nella ripresa: vantaggio di Insigne al 62′ su rigore, raddoppio di Elmas al 73′. La Roma ha vinto per 3-1 in casa contro la Fiorentina. Padroni di casa in vantaggio con Mkhitaryan al 26′, pareggio nella ripresa di Milenkovic al 60′, poi Veretout sigla la doppietta decisiva al 64′ ed al 79′.

Domani, lunedì 23 agosto, ci saranno due gare: alle ore 18.30 Cagliari-Spezia, alle ore 20.45 Sampdoria-Milan.

RISULTATI SERIE A

1a giornata

Sabato 21 agosto, ore 18.30 Inter-Genoa 4-0

Sabato 21 agosto, ore 18.30 Verona-Sassuolo 2-3

Sabato 21 agosto, ore 20.45 Empoli-Lazio 1-3

Sabato 21 agosto, ore 20.45 Torino-Atalanta 1-2

Domenica 22 agosto, ore 18.30 Bologna-Salernitana 3-2

Domenica 22 agosto, ore 18.30 Udinese-Juventus 2-2

Domenica 22 agosto, ore 20.45 Napoli-Venezia 2-0

Domenica 22 agosto, ore 20.45 Roma-Fiorentina 3-1

Lunedì 23 agosto, ore 18.30 Cagliari-Spezia

Lunedì 23 agosto, ore 20.45 Sampdoria-Milan

Foto: LaPresse