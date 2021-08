LIVE Francia-Slovenia 90-89, Olimpiadi basket in DIRETTA: Batum stoppa Prepelic, transalpini in finale! Non basta agli sloveni la tripla doppia di Doncic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata olimpica!

Sarà dunque Stati Uniti-Francia, alle 4:30 di sabato 7, la finale del torneo olimpico maschile. E c’è un paradosso: è possibile che questo stesso ultimo atto possa verificarsi domenica, in ragione delle semifinali femminili Stati Uniti-Serbia e Giappone-Francia di domani.

TOP SCORER – FRANCIA: De Colo 25; SLOVENIA: Tobey 23

In venti secondi abbiamo visto: la terza tripla doppia della storia delle Olimpiadi, la stoppata che vale la finale per l’oro.

LA STOPPATA DI NICOLAS BATUM SU KLEMEN PREPELIC! E LA FRANCIA E’ IN FINALE CON QUESTA ASSOLUTA MAGIA DA PARTE DI BATUM! UNA COSA CHE STA FACENDO ANCORA UN RUMORE SPAVENTOSO!

Sbaglia De Colo, rimbalzo Doncic, è tripla doppia.

Fallo immediato di Prepelic su De Colo, 32″5 alla fine. Non c’è bonus, rimessa ora.

90-89 KLEMEN RPEPELIC! E adesso sì che si fa perdonare davvero, c’è la tripla del -1 con 33″2 da giocare! Chiama time out Collet.

Ed è anche il quinto fallo. 44″3 da giocare.

Fournier commette un errore incredibile, fallo in attacco su Prepelic che prende lo sfondamento!

90-86 1/2 Prepelic.

Prepelic batte Fournier, lo costringe al quarto fallo, liberi con 54″6 da giocare.

90-85 LUWAWU-CABARROT! La tripla sullo scarico di Gobert che potrebbe essere decisiva! 56″1 alla fine e c’è ora time out in campo.

Sbaglia la tripla Blazic, sarebbe stato il sorpasso. Ultimio minuto!

0/2 Gobert, 1’31” alla fine.

Gobert le prova tutte per il rimbalzo offensivo, fallo di Doncic e due liberi.

Sbaglia da tre Prepelic, arpiona Fournier dopo la lotta a rimbalzo.

De Colo cerca un tiro impossibile in fadeaway, air ball e 2’11” al termine con rimessa Slovenia.

87-85 DE COLO! Fino in fondo per il +2 Francia!

Sbaglia l’aggiuntivo Tobey.

85-85 Sbaglia l’aggiuntivo, ma c’è TOBEY che segna il canestro e subisce un altro fallo! 3’06” alla fine!

85-83 CANESTRO ENORME DI PREPELIC! Scappa via a tutti, subisce anche il fallo di De Colo e nel frattempo appoggia!

85-81 ANCORA FOURNIER! Non si ferma più!

82-81 Segna il libero del tecnico Prepelic.

Fallo tecnico a Collet, che però deriva da un altro grave erorre, stavolta del tavolo, doppio fra l’altro: 14 secondi tirati fuori senza che la palla di De Colo da lontano avesse neppure tirato il ferro, niente riciclo precedente.

82-80 Passaggio baseball di Doncic per Blazic!

82-78 FOURNIER! Tripla pesantissima! Time out Slovenia a 4’27” dalla fine.

79-78 Realizza il libero del tecnico De Colo.

Tecnico a Blazic per proteste su richiesta di stoppata irregolare (che era effettivamente tale, non vista chissà come) di Luwawu-Cabarrot.

Ultimi cinque minuti!

78-78 PARITA’! Il rimbalzo offensivo con appoggio di Tobey significa due punti!

78-76 DONCIC PER TOBEY! -2 Slovenia con l’alley oop alternativo, 6′ e poco più alla fine.

78-74 2/2 Doncic.

Tiri liberi per Doncic che subisce il fallo di Fall a 6’38” dalla fine.

78-72 Fournier dalla media in allontanamento!

76-72 FOURNIER! Solo rete!

73-72 CANCAR! Che numero con la reverse!

Sbaglia da tre Doncic, rimbalzo di Blazic che esce dall’arco, trova il dai e vai con Cancar, finisce addosso a Luwawu-Cabarrot: quarto fallo per lui.

73-70 Torna in scena Luwawu-Cabarrot in entrata e in appoggio, poco più di 8′ alla fine!

71-70 Ancora Doncic per Dimec, è -1 Slovenia!

Sbaglia Blazic da tre, rimbalzo di Tobey, fallo di Batum, rimessa.

71-68 Gran riapertura verso Blazic per aprire l’ultimo quarto!

TOP SCORER – FRANCIA: De Colo 19; SLOVENIA: Tobey 17

Finisce così il terzo quarto, una grande Francia si è messa in ottima posizione alla vigilia degli ultimi e decisivi dieci minuti.

Cancar tenta di schiacciare sopra Gobert, che però non è proprio d’accordo e lo stoppa sonoramente, c’è ancora rimessa con 3 decimi.

Fallo in attacco su blocco irregolare francese, ultimo possesso Slovenia.

71-65 CHE TRIPLA DI BLAZIC! Senza ritmo!

71-62 Penetrazione di De Colo! Ultimo minuto del terzo quarto.

69-62 Spara la tripla Hrovat visto da Doncic! Ed è uno che sta giocando davvero poco finora. Time out Collet.

69-59 Ancora gran canestro di Yabusele!

67-59 1/2 Prepelic.

Corsa di Prepelic in transizione che finisce sul cameraman sotto canestro, c’è però il fallo su di lui che vale due liberi.

67-58 Runner e lacrima, Evan Fournier!

65-58 Gran palla di Heurtel per Yabusele.

63-58 2/2 Cancar.

Cancar in lunetta.

63-56 DE COLO! Con la tripla mortifera a 4’34” da fine terzo quarto!

60-56 Ci prova col layup Blazic.

60-54 Doncic per Tobey, ed è già doppia doppia per il 77 sloveno.

60-52 2/2 De Colo.

Fallo normale in quella lotta comprendente anche parti intime tra Dragic e De Colo, liberi per il francese.

Lotta furiosa per recuperare la palla tra De Colo e Dragic dopo la stoppata di Gobert. C’è la revisione dell’azione perché un “calcettino” Dragic l’ha messo in atto, forse.

58-52 2/2 De Colo.

Si lotta a rimbalzo, fallo di Doncic su De Colo, liberi.

56-52 Si prende l’arresto e tiro De Colo dalla media, uno di quei suoi bellissimi classici.

54-52 Tobey piazza la tripla del -2, liberato sull’arco!

54-49 Fallo tecnico contro Luka Doncic, libero per De Colo che va a segno.

53-49 FOURNIER! Ci prova con la tripla sul lato debole, e dopo 2’31” di terzo quarto e time out.

ANCORA BATUM SU DONCIC! Come trova spesso la difesa!

50-49 De Colo per Gobert, si sta letteralmente accendendo in questi due minuti la partita! E c’è la schiacciata del 27 transalpino!

48-49 Doncic scarica fuori per Cancar, è un’altra tripla, è il nono assist!

48-46 Magnifica circolazione francese, pescato nell’angolo Batum: tripla!

45-46 Risponde Batum da tre punti!

42-46 Arriva subito il Doncic Time!

13:58 Si riparte!

13:56 Tra poco l’inizio del terzo quarto.

Ricordiamo che domani ci saranno le semifinali femminili, mentre la finale del torneo maschile si giocherà nella notte di sabato alle 4:30 italiane. Un orario del tutto inusuale, per delle volontà americane (non della squadra, ma di chi regola le questioni televisive) che non si possono non definire al limite del deprecabile.

Percentuali e numeri vari: dal campo 37%-47% Slovenia, dalla lunetta 10/11 Francia e 4/9 Slovenia, due falli per Luwawu-Cabarrot e Fournier da una parte, per Blazic e Tobey dall’altra.

TOP SCORER – FRANCIA: Luwawu-Cabarrot 10; SLOVENIA: Tobey, Doncic 12 (per Luka anche 7 rimbalzi e 8 assist)

Non trova un buon possesso rapido la Francia, finisce così il secondo quarto ed è dunque Slovenia avanti di due punti in questa seconda semifinale.

42-44 CANCAR! Col palleggio arresto e tiro, nelle sue intenzioni sarebbe un buzzer beater, ma Collet fa in tempo a chiamare time out prima dell’ultima azione.

42-42 Bellissima palla di Gobert schiacciata a terra per Fournier per aprire l’ultimo minuto!

40-42 Gran contropiede sloveno, lo chiude con eccellente maniera Tobey!

40-40 Gobert si riattiva, il ferro teme per la propria vita!

38-40 La classe di Klemen Prepelic! Finta, penetrazione partendo da oltre l’arco e appoggio facile! Time out per Collet.

38-38 Yabusele on fire! Tripla per lui, parità francese!

35-38 Doncic-Prepelic, l’asse è vincente!

35-36 2/2 Yabusele.

Due liberi per Yabusele sulla lotta a rimbalzo.

Revisione del tiro da tre di Prepelic in corso, per capire se lo è. Ed effettivamente lo è.

33-36 La bomba di Prepelic riporta avanti la Slovenia.

33-33 Doncic non perdona, arriva la parità!

33-31 2/2 Heurtel, 5’30” all’intervallo.

Arrivano due tiri liberi per Heurtel.

31-31 Palleggio arresto tiro di Heurtel, c’è il time out della Slovenia con 6’37” rimanenti.

Polveri più bagnate in questo momento, 7′ all’intervallo.

29-31 Prende il centro del pitturato Prepelic, si eleva e segna alla sua maniera.

29-29 Intelligente uso del tabellone dalla media di Luwawu-Cabarrot, ed è parità dopo un minuto di secondo quarto.

Seconda stoppata di Batum su Doncic dopo l’aiuto su Fall!

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – FRANCIA: Luwawu-Cabarrot 8; SLOVENIA: Doncic 10

Non trova il tempo di tirare o passare Heurtel sull’ultima azione, finisce dunque così il primo quarto di gioco ed è stato davvero uno spettacolo vederlo.

27-29 Stoppata con recupero di Fall, transizione e segna Luwawu-Cabarrot, gran momento francese!

0/2 Doncic, l’intervento di Batum sostanzialmente nega la realizzazione del secondo. C’è battaglia a rimbalzo, rimessa Slovenia con 36″6 da giocare del primo quarto.

Doncic fa quel che gli pare contro Fall, facendolo saltare una, due volte, partendogli davanti e trovando il fallo che significa liberi.

25-29 2/2 Doncic, che è già a quota 10 punti, 3 rimbalzi e 5 assist.

Fallo di Luwawu-Cabarrot, ed è antisportivo, su Doncic nel tentativo di fermare il contropiede guidato dal numero 77 sloveno.

Ultimo minuto del quarto.

25-27 Ancora Luwawu-Cabarrot dall’angolo!

22-27 Bella palla vicino a canestro di Prepelic per Dimec che appoggia al vetro.

22-25 Sbaglia la tripla frontale Tobey da una parte, non fallisce invece Luwawu-Cabarrot solo sull’arco dall’altra.

19-25 2/2 Gobert.

Gobert torreggia a rimbalzo, subisce il fallo di Tobey che lo manda in lunetta.

17-25 1/2 Tobey, ma Gobert si dimentica di Cancar che non perdona: +8 Slovenia a 3′ da fine primo quarto.

Battaglia furiosa nel pitturato, se ne avvantaggia Tobey che ha fallo e due liberi. Secondo per Fournier.

17-22 Tunnel di Doncic a Gobert, la palla è di Tobey che segna!

17-20 Perde palla Doncic, sbaglia Luwawu-Cabarrot, corregge a canestro Gobert.

15-20 Arrivano un paio di liberi per Gobert, che fa 1/2.

14-20 Appoggio a canestro di Tobey.

14-18 LUKA DONCIC! Ancora, lui, colpisce senza pietà! Otto per lui.

14-15 Palleggio arresto e tiro di De Colo, per il momento è un duello totale.

12-15 Doncic c’è! Tripla del +3 Slovenia.

12-12 Lacrima dalla media di Doncic, rimasto in campo senza problemi.

12-10 De Colo ha il turbo e lo usa: +2 Francia.

10-10 1/3 Dragic.

Tutta la Slovenia trema perché Doncic cade male sul gomito sinistro a rimbalzo, intanto fallo sulla tripla di Zoran Dragic che ha tre tiri liberi.

10-9 Yabusele dalla zona della lunetta, vantaggio Francia.

8-9 3/3 Fournier.

Fallo sulla tripla di Fournier, liberi.

5-9 L’ALLEY OOP! Tobey e Doncic se lo giocano con facilità enorme!

5-7 Risponde più frontalmente Tobey, dopo 2′ è spettacolo alla Saitama Super Arena!

5-4 Perso nell’angolo de Colo, e arriva la tripla.

2-4 Sbaglia la tripla Tobey, ma arriva il rimbalzo con canestro di Luka Doncic.

2-2 Gran canestro di Fournier per il pari.

0-2 Gran pressione difensiva slovena, coast to coast e appoggio facile di Blazic.

Prova subito a penetrare da destra Doncic, si prende la stoppata di Batum.

Palla a due alzata! E il primo possesso è sloveno.

13:00 Sta per iniziare questa seconda semifinale!

12:59 QUINTETTI – FRANCIA: De Colo Fournier Batum Yabusele Gobert; SLOVENIA: Doncic Blazic Dragic Cancar Tobey

12:56 Terminata la cerimonia degli inni, tra pochissimo si parte!

12:53 Arriva intanto la bellissima notizia della medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel karate!

12:51 Tra poco la presentazione, con annessi inni nazionali, delle due squadre.

12:48 Altro dato particolare: a livello offensivo Francia e Slovenia, con USA e Italia, sono le migliori in queste Olimpiadi. E non si parla in questo caso soltanto del puro fatto dei punti realizzati.

12:45 Un quarto d’ora all’inizio di un momento che potrebbe essere, per diversi motivi, importante su ambo i fronti. Da una parte l’ulterioer consacrazione di un campione giovane. Dall’altra quella di un allenatore troppo spesso sottovalutato, Vincent Collet.

12:42 Doncic è anche il secondo miglior uomo assist delle Olimpiadi, ma il terzo è Nando De Colo. E questo può proprio essere un punto di forza della Francia, visto che là dove non c’è l’estro di questo mago del playmaking, c’è la solidità di Thomas Heurtel, ormai play di comprovato livello Eurolega e con in tasca la maglia del Real Madrid.

12:39 La grandissima lotta sarà a rimbalzo, e lì non sarà solo Doncic ad aiutare la Slovenia: sono secondo e primo lui e Mike Tobey, ma è anche quarto Rudy Gobert, che ad ogni modo come tipo di centro è diverso da Tobey. Settimo Nicolas Batum, che di palle ne cattura 7.8 a gara.

12:36 Chiaramente è Doncic la principale attrazione di oggi: parlano per lui i 26.3 punti a gara, parla per lui la quasi tripla doppia in una partita “sporca” con la Spagna, parla per lui il ruolo di uomo franchigia, perché quello sta diventando, ai Dallas Mavericks.

12:33 Nella prima semifinale, lo ricordiamo, gli Stati Uniti hanno sconfitto l’Australia per 97-78, pur trovandosi assai indietro nel secondo periodo. Il recupero ha un nome e un cognome: Kevin Durant.

12:30 Un saluto a tutti i lettori, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa seconda semifinale olimpica, con la Francia che cerca di riprendersi l’ultimo atto a cinque cerchi dopo 21 anni. Ma ha un doppio ostacolo davanti: la Slovenia tutta e Luka Doncic.

Italia-Francia – Slovenia-Germania

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale delle Olimpiadi di Tokyo che mette di fronte, nel torneo di basket maschile, Francia e Slovenia: alla Saitama Super Arena si battaglia per le medaglie.

Tanto i transalpini quanto gli sloveni arrivano all’appuntamento da imbattuti assoluti: gli uni hanno sconfitto Stati Uniti, Repubblica Ceca e Iran nel girone e Italia nei quarti di finale, gli altri si sono liberati di Giappone, Argentina e Spagna nella prima fase e, all’esordio nell’eliminazione diretta, della Germania.

Luka Doncic è l’osservato speciale: la difesa orchestrata da Sergio Scariolo gli ha impedito di incidere molto in attacco, ma lui è arrivato lo stesso vicinissimo alla tripla doppia. e soprattutto ha lasciato spazio agli altri, i vari Cancar, Prepelic e compagnia. Con lui in squadra la Slovenia mai ha perso una singola partita, e anche grazie a lui ha vinto il primo grande titolo della sua storia, gli Europei del 2017.

La Francia, però, dallo scampato pericolo contro una meravigliosa Italia ritrova certezze vicino a canestro con Rudy Gobert, e soprattutto sa di poter contare sia sulla panchina che su Thomas Heurtel quando Nando De Colo deve riposare (fondamentale il neo-Real Madrid negli ultimi possessi). La caccia è a una finale che manca dal 2000, con Antoine Rigaudeau e appena prima di un’era ricchissima di soddisfazioni.

Francia-Slovenia inizierà alle ore 13:00 alla Saitama Super Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse