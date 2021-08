Basket: una grande Italia si arrende alla Francia solo nel finale. Olimpiadi di Tokyo chiuse ai quarti

C’è da alzarsi in qualsiasi caso in piedi e da applaudire per quest’Italbasket. Perché l’avventura che finisce oggi contro la formazione francese è la storia di una squadra che aveva iniziato malissimo il Preolimpico, nel primo tempo con Porto Rico, ma ha poi saputo superare tantissimi ostacoli. Soltanto una grande Francia, quella Francia che ha sconfitto anche Team USA nel girone, riesce ad avere ragione degli azzurri di Meo Sacchetti per 75-84, e per di più soltanto in un finale nel quale riesce a trovare un paio di soluzioni dal cilindro di grandissima levatura. 23 i punti di Simone Fontecchio, 21 quelli di Danilo Gallinari, 15 quelli di Achille Polonara per gli uomini di Meo Sacchetti, mentre Vincent Collet ne ha 22 da Rudy Gobert, 21 da Evan Fournier, 15 da Nicolas Batum e 10 da Thomas Heurtel. Saranno i transalpini ad affrontare la Slovenia in semifinale.

I primi punti arrivano dopo 1’18”, con i due liberi di Fournier. Risponde Fontecchio in allontanamento, mentre Pajola anche contro stelle come De Colo e Batum non ha paura di niente. La difesa azzurra lascia poco spazio, taglia tutte le linee di ricezione per Gobert, e dall’altra parte Fontecchio e Polonara costruiscono il 12-6. Si accendono di nuovo sia Gobert che Fournier e la Francia si riavvicina prima e sorpassa poi sul 16-18. Tonut e Melli, però, sono pronti: nuovo vantaggio. La tripla di Michele Vitali dall’angolo (25-20) è una conclusione dolce dei primi dieci minuti azzurri, con la difesa che continua a funzionare.

Ricomincia nel segno dell’equilibrio il secondo periodo, ma sul 30-24 arriva un parziale di 0-9 francese con Heurtel, Batum e la violenta schiacciata con annesso gioco da tre punti di Fall. Leggero calo azzurro anche al tiro in questa situazione, con Gallinari e Mannion che in qualche maniera tentano di tenere attaccati gli azzurri: c’è Batum che tenta di affondare la nave italiana, ci sono le triple del Gallo e di Polonara che rilanciano l’Italia sul 40-39. L’ultima parola, però, ce l’ha Fournier, con quattro punti di fila che provocano il sorpasso transalpino all’intervallo: 42-43.

Si riparte con Gobert che appoggia e segna, l’Italia soffre vicino a canestro, ma si riprende con Polonara che poi sfiora un maestoso gioco da tre punti con l’alley oop ricevuto da Mannion. Ad ogni modo, 4 punti di fila e -1. Il problema, però, diventa Batum, che da una parte difende forte, dall’altra si erge a protagonista assoluto. Gobert firma il +10 ricevendo il passaggio di De Colo e schiacciando senza opposizione. Batum ci mette ancor più carico, trascinando i suoi fino al +14 (48-62). Sacchetti rimette in campo Gallinari, Pajola è sempre pronto a non mollare su nessun pallone, si riesce a rosicchiare qualcosa e, nonostante l’1/6 di Melli e l’1/9 di Mannion, ma anche il 34% dal campo, è 54-64 a 10′ dalla fine con liberi sbagliati da Yabusele su situazione molto dubbia a rimbalzo.

Gallinari ricomincia da un 2/2 in lunetta, poi Fontecchio s’inventa un canestro dalla media senza senso contro Gobert per il -6. E’ un rientro in campo azzurro spettacolare: quattro minuti di grande difesa, Francia che non trova più il ritmo in attacco e, con un grande Fontecchio, è 66-66. Luwawu-Cabarrot riporta avanti i transalpini dopo una grande azione con splendido scarico di De Colo, ma ormai è lotta totale. Gallinari sul 70-71 non trova il sottomano del sorpasso, ma sul 70-73 riesce a trovare davvero la parità a 2’30” dalla fine. Heurtel risponde ferendo con la tripla del nuovo vantaggio francese. Tante conclusioni escono per poco, Gobert va in lunetta su fallo a rimbalzo e fa 2/2 a -1’14”, risponde Gallinari 23 secondi dopo alla stessa maniera. Dopo il time out ancora il centro dei Jazz riceve da Heurtel sfruttando il mismatch con Fontecchio ed è 75-80 a -37″4. Gli azzurri non trovano più la via del canestro, Luwawu-Cabarrot con due liberi e Gobert con la schiacciata spettacolo chiudono i conti. Ma, per quest’Italia, c’è soltanto da applaudire.

Credit: Ciamillo