LIVE Francia-ROC, Finale volley Olimpiadi in DIRETTA: match imprevedibile, ma transalpini favoriti

Cari amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di assegnare la medaglia d’oro, è il momento di scoprire quale squadra diventerà la nuova campionessa olimpica.

I percorsi di queste due formazioni sono stati assai diversi: la Francia ha avuto tanti sali e scendi nel corso del torneo, ha rischiato di uscire ai gironi qualificandosi per il rotto della cuffia ai quarti di finale ed è proprio ai quarti, quando tutti la davano già per spacciata, che ha strapazzato la favoritissima Polonia (3-2), prima di passeggiare in semifinale contro la sorpresa Argentina (3-0); il percorso della Russia (ROC) è stato assai più lineare, Mykhaylov e compagni hanno vinto il girone e hanno convinto sia nei quarti contro il Canada, che in semifinale contro il Brasile. Queste due squadre sono quanto di più diverso si possa vedere in un campo di pallavolo: da una parte la Russia con il suo gioco un po’ antico da palle alte, un gioco che sfrutta a pieno la fisicità e la potenza dei suoi attaccanti, dall’altra parte c’è invece la Francia, una formazione fantasiosa, dal gioco rapido, che può puntare su tanti giocatori tecnici. I transalpini e i russi si sono già affrontati nel girone e in quel caso il risultato aveva sorriso ai secondi, difficile fare un pronostico alla viglia, ci si aspetta un match assai equilibrato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-ROC, match valido per la finale del torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in temo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:15 italiane, noi vi terremo compagnia già a partire dalle 13:45!

