14.30 Mezzora esatta al via della gara! Il cielo si fa sempre più grigio… la pioggia è dietro l’angolo! Secondo le previsioni doveva arrivare più tardi e sarà copiosa. Ci attendono grandi emozioni

14.27 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in ben 11 occasioni. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con il già citato Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011). La Ferrari ha ottenuto 7 affermazioni, tante quante quelle della Williams. Infine, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche Mercedes (5 volte) e Red Bull (2).

14.24 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri:

– In 16 occasioni (45,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 6 occasioni (17,1%) il vincitore è partito dalla seconda posizione.

– In 9 occasioni (25,7%) il vincitore è partito dalla terza piazza.

14.21 La graduatoria delle pole position è comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere l’ottava partenza al palo proprio ieri. Il britannico ha centrato la pole nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021 distanziando Michael Schumacher.

14.20 Attenzione! La direzione gara ha avvertito i team che non si esclude una partenza bagnata! La pioggia è in arrivo?

14.18 Andiamo a scoprire un po’ di storia di questa gara. Il pilota più vincente in assoluto in Ungheria è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Questo significa che il britannico ha un appuntamento con la storia, poiché potrebbe diventare il primo pilota di sempre a conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Sinora, la quota degli 8 successi nella medesima gara è stata raggiunta solo da Michael Schumacher in Francia e dallo stesso Hamilton anche in Canada e in Gran Bretagna.

14.15 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:15.419 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.315 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.421 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.002 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.064 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.070 5

7 Charles LECLERC Ferrari+1.077 5

8 Esteban OCON Alpine+1.234 5

9 Fernando ALONSO Alpine+1.296 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.331 5

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.221 4

12 Lance STROLL Aston Martin+1.243 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.914 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.933 2

15 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.705 2

17 George RUSSELL Williams+1.730 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.822 2

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.708 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

14.12 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 RED BULL RACING HONDA 289

2 MERCEDES 285

3 MCLAREN MERCEDES 163

4 FERRARI 148

5 ALPHATAURI HONDA 49

6 ASTON MARTIN MERCEDES 48

7 ALPINE RENAULT 40

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

14.09 Prima di iniziare l’avvicinamento alla gara, ecco la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021 con Verstappen che deve difendere solo 8 punti di vantaggio

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 185

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 177

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Charles Leclerc MON FERRARI 80

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 68

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 50

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 39

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 26

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 18

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 14

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 10

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

14.06 Si corre, ovviamente, sul tracciato dell’Hungaroring, posizionato a circa 20 km dalla capitale Budapest. Circuito nato nel 1986, lungo 4.381 metri con 14 curve. Punti di sorpasso? Solamente due: in fondo al rettilineo del traguardo e in curva 2.

14.05 Dopo i controlli post-qualifiche Honda ha riscontrato dei dati anomali sulla Power Unit di Verstappen. Per la gara avrà una nuova unità con la stessa specifica, e quindi partirà comunque terzo in griglia.

14.03 Dopo tante parole e polemiche, finalmente si torna a pensare solamente alla pista e, di conseguenza, al nuovo capitolo della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton

14.00 Buongiorno e benvenuti a Budapest, tra un’ora esatta prenderà il via l’attesissimo GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento della stagione nel Mondiale di F1 2021

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Siamo giunti al grande giorno, quello dell’ennesimo duello in pista tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con gli ultimi 25 punti in palio prima delle vacanze.

Dalle ore 15.00 ci attende una gara vibrante e emozionante. Dalla pole position scatterà Lewis Hamilton, autore ieri di un giro sensazionale per la sua partenza al palo numero 101. Un ottimo viatico per il sette volte campione del mondo che, al suo fianco, non avrà il rivale numero uno, ma il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, finalmente in grado di dargli una mano importante.

Max Verstappen, infatti, è terzo, assieme a Sergio Perez, e proverà a sfruttare il fatto di partire con le gomme soft. La batosta subita ieri in qualifica sembra avere lasciato il segno e l’olandese farà di tutto per trovare la rivincita dopo l’incidente di Silverstone. La Ferrari, invece, ha di fronte a sè una gara in salita. Charles Leclerc scatterà solamente dalla settima casella della griglia, mentre Carlos Sainz sarà addirittura quindicesimo, dopo il “botto” di ieri nella Q2.

Ill Gran Premio di Ungheria prenderà il via alle ore 15.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sul tracciato di Budapest.

