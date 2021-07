F1, GP Ungheria 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

La Formula Uno è pronta a tornare in azione per quello che sarà l’ultima gara prima della lunga pausa estiva. Domenica 1° agosto, sul tracciato dell’Hungaroring, si disputerà il Gran Premio d’Ungheria, dopodiché il Circus andrà in ferie per quattro settimane.

Il tortuoso tracciato magiaro è da sempre gradito a Lewis Hamilton, che vi ha già vinto 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). In caso di ulteriore successo, il trentaseienne britannico diventerebbe il primo pilota nella storia della F1 a trionfare in 9 occasioni nello stesso GP. Al contrario, Red Bull ha sempre trovato indigesta la pista edificata in un catino naturale alle porte di Budapest, raccogliendovi solo due affermazioni.

In casa Ferrari l’Hungaroring genera speranze di fare bene. La natura della pista, priva di lunghi rettilinei e piena di curve lente, ricorda quella di Montecarlo, dove la SF21 ha saputo esaltarsi. Riuscirà la Rossa a ripetersi e a essere competitiva quantomeno per salire sul podio, proprio come avvenuto nel Principato? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Ungheria in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio di Ungheria potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 2021

Venerdì 30 luglio

ore 11.30-12.30, Prove libere 1

ore 15.00-16.00, Prove libere 2

Sabato 31 luglio

ore 12.00-13.00, Prove libere 3

ore 15.00, Qualifiche

Domenica 1 agosto

ore 15.00, Gara

Foto: La Presse