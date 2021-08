LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: prime batterie per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, Tv e streaming di lunedì 2 agosto – Italiani in gara lunedì 2 agosto

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle prime batterie della canoa velocità dei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana cercheranno un posto in semifinale i due italiani in gara, Francesca Genzo e Samuele Burgo.

Oggi sono in programma batterie e quarti di finale di K1 200 metri femminile, con Francesca Genzo, C2 1000 metri maschile, K1 1000 metri maschile, con Samuele Burgo, e K2 500 metri femminile. Nelle serie degli azzurri i primi due vanno in semifinale, gli altri ai quarti. In caso di passaggio ai quarti, i primi due andranno in semifinale.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle prime batterie della canoa velocità dei Giochi Olimpici di Tokyo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, delle gare degli azzurri che si disputeranno dalle ore 02.30 italiane. Buon divertimento!

Foto: comunicato stampa Federcanoa