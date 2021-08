LIVE Atletica, Diamond League Losanna in DIRETTA: Tamberi si ferma a 2.24. Vittoria per Ivanyuk, male Nedasekau

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.43 Peccato per Gianmarco Tamberi che nella gara dopo l’appuntamento olimpico non riesce a brillare. Malissimo Nedasekau che non fa registrare neanche una misura con tre errori a 2.16, vittoria per Ivanyuk a 2.30. Gara che sarebbe stata senza dubbio di più alto livello con Mutaz Barshim al via.

19.40 Niente da fare per Ivanyuk che non riesce a migliorare il suo record personale e si ferma a 2.30.

19.36 Due errori per Ivanyuk nei primi due tentativi a 2.38.

19.32 Prova andare avanti Ivanyuk fino a 2.38 per siglare il nuovo record personale. In ogni caso il russo ha vinto questo meeting.

19.28 NIENTE DA FARE PER TAMBERI! Il marchigiano si ferma a 2.24 in una prova sicuramente non positiva. Fuori anche McEwen, Protsenko e Rivera. L’azzurro chiude quinto.

19.25 Bene Ivanyuk! Il russo è il primo a superare i 2.30 e a volare a 2.33.

19.24 Errori anche per McEwen, Rivera e Protsenko al secondo tentativo.

19.22 NOOOOO!! ALTRO ERRORE PER TAMBERI CHE ORA E’ CON LE SPALLE AL MURO.

19.19 Sbaglia anche Ivanyuk, adesso Tamberi può volare ancora al comando da solo.

19.18 Errore anche per McEwen, sinora stregati per tutti i 2.30.

19.17 Sbaglia anche Rivera. Ora tocca a McEwen, poi Ivanyuk ed infine Tamberi.

19.16 Questa la situazione dopo i 2.27:

Ilya Ivanyuk now leads the competiion his first time clearence at 2.27m. @ShelbySm5 🇺🇸 also had a first time clearence, but sits in second place on countback.@gianmarcotamber 🇮🇹 knocked off the bar on his first 2.27m and passes to rejoin at 2.30m.#LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 25, 2021

19.15 Il primo errore a 2.30 lo firma Protsenko.

19.12 Eliminato anche il padrone di casa Gasch: a 2.30 rimangono Ivanyuk, McEwen, Protsenko, Rivera e Tamberi con due tentativi.

19.11 Ce la fa Rivera all’ultimo tuffo! Bravissimo il messicano che si salva e adesso a 2.30 può avvicinare il suo record personale.

19.09 Secondo errore anche per Gasch mentre Tamberi decide di risparmiarsi gli altri due tentativi per i 2.30.

19.08 Secondo errore per Rivera che quindi ora è a rischio esclusione.

19.06 Protsenko vola a 2.30! Il secondo tentativo è vincente per l’ucraino.

19.05 MANNAGGIA! Errore per Tamberi a 2.27. E’ il primo passo falso del marchigiano in questa gara.

19.03 Ivanyuk non fallisce a 2.27! Tamberi chiamato ora a rispondere.

19.02 Come Protsenko e Rivera, sbaglia anche Gasch al primo tentativo. Ora Ivanyuk e poi Tamberi.

19.01 Bravo McEwen! Dopo aver rischiato l’eliminazione a 2.24, l’americano supera i 2.27 al primo colpo.

18.59 Errore anche per Rivera al primo colpo a quota 2.27.

18.57 Protsenko non riesce a superare i 2.27 al primo tentativo.

18.55 E McEwen riesce a fare la misura per il rotto della cuffia! Bravo lo statunitense che raggiunge Tamberi, Gasch, Ivanyuk, Protsenko e Rivera a 2.27.

18.54 Rivera ce la fa! Il centramericano è il quinto atleta a qualificarsi alla quota di 2.27. Ultima chiamata per McEwen.

18.53 Secondo errore per McEwen a 2.24.

18.52 Protsenko e Rivera superano i 2.24 al secondo tentativo! Almeno quattro atleti saranno presenti a 2.27. Adesso tocca a McEwen e Ivanyuk.

18.51 Questa la situazione ai 2.24:

Six athletes progress to 2.24m, four with a clean scorecard. Andriy Protsenko 🇺🇦, Edgar Rivera 🇲🇽, @shelbySm5 🇺🇸 and Ilya Ivanyuk have all recorded a X on their first attempt. Home favourite @gaschloic 🇨🇭 and @gianmarcotamber 🇮🇹 go clear.#LausanneDL 🇨🇭 pic.twitter.com/53F7M1vQOu — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 25, 2021

18.50 E BRAVO GIMBO!!!! L’azzurro è in testa da solo! L’unico senza errori fino a 2.24.

18.48 Sbaglia anche Ivanyuk! Tamberi ha l’occasione per andare in testa in solitaria!

18.47 Gasch bene a 2.24! Lo svizzero è il primo a garantirsi la presenza a 2.27.

18.46 Proseguono gli errori: stavolta è toccato a McEwen.

18.45 Errore anche per Rivera. Sia il messicano che l’ucraino non avevano ancora sbagliato.

18.44 Protsenko sporca la sua prova con il primo errore a 2.24.

18.43 Eliminato anche il rappresentante delle Bahamas, Donald Thomas che si ferma a 2.16. Rimangono sei atleti in gara.

18.41 Questo il colpo d’occhio dalla pedana del salto in alto:

We’re in the city centre of Lausanne for the men’s high jump! Last time we saw @gianmarcotamber, he took home #Tokyo2020 🥇… can he take too spot at @athletissima tonight?#LausanneDL 🇨🇭#DiamondLeague pic.twitter.com/T6OHC39FlY — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 25, 2021

18.40 Ce la fa Gasch che quindi accede alla misura di 2.24.

18.38 Secondo errore per Thomas a 2.20. Il bahamense è ora a rischio eliminazione.

18.37 SI GIANMARCO!! Bene il marchigiano anche a 2.20. Rimangono solo in quattro senza errori: Tamberi, Protsenko, Ivanyuk e Rivera.

18.36 Nessun errore fino a questo momento per Ivanyuk che si conferma anche alla terza misura saltata.

18.35 Male al primo tentativo a 2.20 anche Gasch che aveva già sbagliato una volta a 2.16.

18.34 Ok anche Shelby McEwen che si riprende dopo un errore a 2.16.

18.33 Prosegue bene anche la strada del messicano Rivera.

18.32 Continua il percorso immacolato Protsenko che non sbaglia nemmeno a 2.20.

18.31 Subito colpo di scena a Losanna:

.@nedasekau 🇧🇾 leaves the compeittion after three failures at his opening height of 2.16m. All other athletes go clear as the bar moves up to 2.20m. #LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeaguehttps://t.co/9xGhcNtads — Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 25, 2021

18.30 Errore per Thomas al primo salto a 2.20.

18.29 Si sale a 2.20 e si ricomincia il giro ripartendo da Thomas.

18.27 FUORIIII!!!!!! FUORI NEDASEKAU!! Il bielorusso esce di scena senza aver saltato neanche una misura! Colpo di scena incredibile!

18.26 INCREDIBILE, DUE ERRORI PER NEDASEKAU! Il bielorusso adesso è sotto pressione. Sarebbe clamoroso per il bronzo olimpico uscire così presto.

18.25 E fanno la misura al secondo colpo McEwen e Gasch. Adesso è il turno di Nedasekau.

18.24 BENE TAMBERI! L’azzurro non sbaglia neanche a 2.16. Adesso tutti i secondi tentativi.

18.22 Sbagliano anche Gasch e il solito Nedasekau. Il bielorusso non è nuovo a questi errori precoci. Bene invece Ivanyuk.

18.19 Eccolo il primo errore! E’ dell’americano McEwen che fa cadere l’asticella a 2.16.

18.17 Bene anche Protsenko e Rivera. E’ il turno di McEwen e poi di Gasch.

18.16 Thomas è il primo a fare la misura a 2.16.

18.14 E NON TRADISCE TAMBERI! Tutti hanno superato la misura iniziale, Nedasekau invece non ha saltato e debutterà a 2.20.

18.12 Nessuno sbaglia e non si iscrive alle eccezioni il russo Ivanyuk. Adesso tocca al nostro Gimbo Tamberi!

18.11 Nessuna difficoltà neanche per l’idolo di casa Gasch alla quota iniziale.

18.10 Ok anche McEwen a 2.12. Ricordiamo che Tamberi salterà per ultimo in tutte le serie.

18.09 Non sbaglia neanche Rivera alla prima misura. Ora è il turno di McEwen.

18.08 Positivo anche il primo salto di Protsenko a 2.12. Tocca al messicano Rivera: 2.31 raggiunto in stagione che equivale anche al primato personale.

18.06 Bene Donald Thomas che debutta positivamente a 2.12. Adesso entra in gara Andriy Protsenko, 2.30 in questo 2021.

18.04 Nedasekau ha deciso di saltare le prime due misure: 2.12 e 2.16. Il campione europeo indoor farà il suo debutto a 2.20.

18.00 A breve comincia la gara. Il primo a saltare è Donald Thomas, atleta delle Bahamas che al massimo è arrivato a 2.28 quest’anno.

17.58 Il record del meeting di Losanna è stato segnato da Bohdan Bondarenko, l’ucraino che ha raggiunto 2.41 otto anni fa.

17.55 Livello di competitività molto alto in questo appuntamento: in gara il russo Ivanyuk che quest’anno ha saltato 2.37, il padrone di casa Gasch, 2.33 in questa stagione, l’ucraino Protsenko, 2.40 di primato personale.

17.52 L’altista italiano potrà comunque trovare un altro grandissimo rivale sulla sua strada: Maksim Nedasekau. Il bielorusso, infatti, ebbe la meglio ai Campionati Europei indoor di Torun di quest’anno sul marchigiano, arrivando a saltare un sorprendente 2.37 che tutt’ora rimane il suo primato personale.

17.49 Ritorno in gara invece per Gianmarco Tamberi dopo il meraviglioso 2.37 che ha regalato all’azzurro l’oro olimpico ai Giochi di Tokyo. Sarà interessante testare come il marchigiano reggerà la tensione nella prima gara dopo il grande traguardo raggiunto.

17.46 Grande assente della manifestazione il qatarino Mutaz Essa Barshim, grande amico-rivale di Gimbo Tamberi che ha dato forfait nella giornata di stamattina e che quindi non rivedremo all’opera dopo l’oro di Tokyo condiviso proprio con il marchigiano.

17.43 Quest’anno il salto in alto non si disputa insieme a tutte le altre gare del meeting domani, ma viene fatto a parte in un suggestivo city event nella piazza principale della città svizzera.

17.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del salto in alto che introduce “Athletissima”, tappa annuale della Diamond League che si disputa a Losanna (Svizzera).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del salto in alto, prova della tappa di Losanna della Diamond League 2021, il maggiore circuito internazionale di atletica. Fari puntati su Gianmarco Tamberi che torna in pedana dopo i fasti di Tokyo.

Il marchigiano ha fatto segnare un meraviglioso 2.37 alle Olimpiadi, risultato che non arrivava da cinque anni, quando a Montecarlo, prima di infortunarsi, siglò il record italiano a 2.39. Vedremo come l’azzurro riuscirà a reggere la pressione dopo l’oro olimpico messo al collo. Per i colori italiani ci sarà anche Marco Fassinotti, campione italiano a Rovereto con un 2.26.

Da sottolineare anche la presenza dell’alto oro olimpico: Mutaz Barshim. Il qatarino si accordò con Tamberi per fermarsi alla quota di 2.37 e non spareggiare, ma condividere la prima posizione del podio. In Svizzera andrà in scena un altro rovente testa a testa. Tra gli altri nomi c’è il campione europeo in carica Maksim Nedasekau, i russi Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko e l’ucraino Andriy Protsenko.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del city event di Losanna del salto in alto, valido per la Diamond League 2021, il maggiore circuito internazionale di atletica. La gara avrà inizio alle ore 18.00, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento.

Foto: Lapresse