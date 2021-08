LIVE Atletica, Diamond League Losanna in DIRETTA: Gianmarco Tamberi torna in gara da campione olimpico nel City Event!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del meeting di Losanna

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del salto in alto, prova della tappa di Losanna della Diamond League 2021, il maggiore circuito internazionale di atletica. Fari puntati su Gianmarco Tamberi che torna in pedana dopo i fasti di Tokyo.

Il marchigiano ha fatto segnare un meraviglioso 2.37 alle Olimpiadi, risultato che non arrivava da cinque anni, quando a Montecarlo, prima di infortunarsi, siglò il record italiano a 2.39. Vedremo come l’azzurro riuscirà a reggere la pressione dopo l’oro olimpico messo al collo. Per i colori italiani ci sarà anche Marco Fassinotti, campione italiano a Rovereto con un 2.26.

Da sottolineare anche la presenza dell’alto oro olimpico: Mutaz Barshim. Il qatarino si accordò con Tamberi per fermarsi alla quota di 2.37 e non spareggiare, ma condividere la prima posizione del podio. In Svizzera andrà in scena un altro rovente testa a testa. Tra gli altri nomi c’è il campione europeo in carica Maksim Nedasekau, i russi Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko e l’ucraino Andriy Protsenko.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del city event di Losanna del salto in alto, valido per la Diamond League 2021, il maggiore circuito internazionale di atletica. La gara avrà inizio alle ore 18.00, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio l’evento.

Foto: Lapresse