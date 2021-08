Karate, Olimpiadi Tokyo. Luigi Busà sorpreso dal kazako Azhikanov nel secondo incontro

Prima sconfitta di Luigi Busà nel torneo olimpico del karate Kumite -75 chilogrammi. Il gorilla di Avola viene sorpreso dal kazako Nurkanat Azhikanov, ventenne non un pedigree non proprio elevato (solo una medaglia d’argento ai campionati asiatici juniores 2017), ma che aveva dimostrato di poter dire la sua già nel primo successo contro l’australiano Tsuneari Yahiro.

Proprio per questa poca conoscenza dell’avversario, l’azzurro pare guardingo nelle prime fasi del combattimento, per poi cercare lo spazio giusto per colpire. Purtroppo l’azzurro cade nella trappola del kazako, bravo ad evitare gli attacchi e a colpire in controtempo con due Yuko, validi un punto ma che gli bastano per potersi portare a casa il match.

Nel finale Busà rischia il tutto per tutto, andando vicino a ribaltare la situazione ma anche ad andare sotto sul 5-0 con un calcio in volto del suo avversario che non prende il bersaglio. Ora l’azzurro è spalle al muro, costretto a due successi con il tedesco Noah Bitsch e l’azero Rafael Aghayev per poter accedere in semifinale senza attendere eventuali incroci.

Foto: Fijlkam