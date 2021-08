DIRETTA MotoGP, GP Gran Bretagna LIVE: risultati FP3. 5° Bagnaia, ottimo 7° Valentino Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.49 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 14.30 per le FP4 e a seguire per le qualifiche!

11.47 Davvero notevole la prestazione di Valentino Rossi sul giro secco, in attesa di una qualifica dove potrebbe anche mettere nel mirino le prime due file in griglia. Bene anche Bagnaia, che andrà a caccia della prima fila nel pomeriggio.

11.45 Di seguito la classifica delle FP3:

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’59.288

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1’59.386 0.098 / 0.098

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 336.4 1’59.396 0.108 / 0.010

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’59.461 0.173 / 0.065

5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’59.515 0.227 / 0.054

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1’59.515 0.227

7 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’59.553 0.265 / 0.038

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1’59.651 0.363 / 0.098

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1’59.671 0.383 / 0.020

10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 1’59.683 0.395 / 0.012

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 1’59.725 0.437 / 0.042

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 330.2 2’00.053 0.765 / 0.328

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 2’00.075 0.787 / 0.022

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 332.3 2’00.157 0.869 / 0.082

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 2’00.337 1.049 / 0.180

16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.359 1.071 / 0.022

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 331.2 2’00.545 1.257 / 0.186

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 2’00.548 1.260 / 0.003

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.3 2’00.883 1.595 / 0.335

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 332.3 2’01.446 2.158 / 0.563

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.814 3.526 / 1.368

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

11.43 Si qualificano direttamente per il Q2 Miller, Quartararo, Aleix Espargarò, Martin, Bagnaia, Pol Espargarò, Rossi, Mir, Binder e Marc Marquez. Fuori Zarco, Rins e Oliveira tra i big.

11.41 BANDIERA A SCACCHI!!! Petrucci fermo a bordo pista per un guasto meccanico alla sua KTM, Bagnaia e Valentino Rossi centrano l’obiettivo Q2!!

11.40 Bagnaia e Valentino Rossi tornano in top10!!! Quinto e settimo tempo per i due azzurri, ma non è ancora finita!

11.39 Mir guadagna quattro posizioni e sale in quinta posizione. Bagnaia e Valentino Rossi devono limare qualche decimo per accedere al Q2…

11.38 Si migliorano tutti in questa fase!! Prepariamoci ad una classifica rivoluzionata nei prossimi minuti…

11.36 Caduta di Rins, che a questo punto è fuori dai giochi per il Q2. Pol Espargarò nel frattempo porta la Honda al terzo posto. Bagnaia e Rossi scalano in sesta e settima piazza.

11.35 Marc Marquez fa un grande passo avanti ed è terzo! Si profila un finale di turno infuocato per accedere direttamente al Q2!! Valentino Rossi torna ai box per montare gomme nuove in vista dell’ultimo time-attack.

11.33 GRAN GIRO DI VALENTINO ROSSI!!!! Quinta posizione provvisoria nella combinata subito dietro ad un ottimo Bagnaia! Il Dottore deve però migliorarsi ulteriormente per blindare il Q2.

11.31 Meno di dieci minuti al termine del turno: si lancia Valentino Rossi con doppia gomma soft!!

11.29 Che giro Miller!!!! Miglior tempo del weekend per l’australiano della Ducati in 1’59″288! Pista in grande evoluzione…

11.28 Quartararo non si migliora ma firma un notevole 1’59″7 al primo tentativo di time-attack. Tutti in pista adesso per la simulazione di qualifica!!

11.27 Quartararo si lancia per il primo time-attack di giornata, ma di fatto è già certo dell’accesso in Q2 grazie al tempo ottenuto ieri.

11.25 Qualificati al momento per il Q2 Quartararo, Miller, Aleix Espargarò, Martin, Pol Espargarò, Mir, Marc Marquez, Bagnaia, Nakagami e Binder. 12° Valentino Rossi a meno di un decimo dalla top10.

11.23 Nakagami nel frattempo si migliora e sale al 9° posto della combinata in 2’00″2, facendo scivolare Rins fuori dalla top10.

11.21 Valentino Rossi ancora al lavoro sul passo con gomme usate, ma a breve dovrebbe rientrare ai box e cominciare la caccia al tempo.

11.20 D’ora in avanti faremo riferimento esclusivamente alla graduatoria combinata delle prove libere, che promuoverà i migliori 10 in Q2.

11.19 Aleix Espargarò balza al terzo posto della combinata con l’Aprilia!! 1’59″8 il tempo dello spagnolo, ampiamente il più veloce di giornata. Passo avanti anche per Mir, che sale al 6° posto con la Suzuki ed estromette Valentino Rossi dalla top10.

11.17 Mir si lancia per un time-attack con una coppia di gomme soft nuove! Momento chiave del weekend per lo spagnolo della Suzuki, che deve risalire la classifica combinata per accedere al Q2.

11.16 Di seguito l’elenco dei 10 piloti virtualmente qualificati per il Q2 a 23 minuti dal termine delle FP3: Quartararo, Miller, Martin, Pol Espargarò, Marc Marquez, Bagnaia, Aleix Espargarò, Binder, Rins e Rossi.

11.15 Attenzione perché alcuni piloti anticipano i tempi e si lanciano per i primi time-attack di giornata! Si accende la lotta per entrare in Q2…

11.13 Zarco si migliora ulteriormente in 2’00″783 e si avvicina a meno di 4 decimi dalla top10 della combinata, in attesa di effettuare i time-attack con gomme nuove.

11.12 Prima caduta di giornata per il debuttante britannico Jake Dixon, che si rialza comunque senza conseguenze. Weekend molto difficile inevitabilmente per il centauro del Team Petronas, al momento 21° con oltre 2″ di ritardo dalla top10.

11.10 Mezz’ora al termine della sessione. Valentino Rossi è solo 16° nella classifica delle FP3, ma resiste al momento in decima piazza nella combinata grazie al 2’00″4 firmato ieri in FP2.

11.08 Si migliora nel frattempo rispetto a ieri anche Zarco, che resta però in 15ma posizione nella classifica combinata aggiornata delle libere.

11.07 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI FP3:

1 89 J. MARTIN 2:00.229 2 36 J. MIR +0.264 3 44 P. ESPARGARO +0.378 4 41 A. ESPARGARO +0.400 5 43 J. MILLER +0.510 6 5 J. ZARCO +0.575 7 30 T. NAKAGAMI +0.614 8 20 F. QUARTARARO +0.737 9 42 A. RINS +0.885 10 63 F. BAGNAIA +1.026

11.05 Nakagami e Mir sono i primi due capaci di migliorarsi rispetto a ieri, ma non è ancora sufficiente per salire nella top10 della combinata.

11.03 Jack Miller si mette a dettare il passo in FP3 con un buon 2’00″7 al secondo giro lanciato, precedendo Martin e Quartararo. Le gomme cominciano ad entrare in temperatura e consentono ai piloti di spingere.

11.01 Ricordiamo che il miglior tempo del weekend è stato firmato da Quartararo in 1’59″3, mentre l’ultimo crono utile per entrare nella top10 della combinata è il 2’00″4 di Valentino Rossi.

11.00 Binder parte forte ed è il più rapido nel primo giro delle FP3 in 2’02″090 davanti a Miller, Nakagami, Rins e Aleix Espargarò. Tempi ancora molto alti…

10.59 In corso il primo giro lanciato del turno, siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. Nessuno in pista con gomma dura, optano tutti per le soft e per le medie.

10.57 Tutti in pista (presumibilmente con gomme usate) per saggiare le condizioni del tracciato, in attesa di montare pneumatici nuovi nella seconda fase della sessione.

10.55 SEMAFORO VERDE!!! 45 minuti a disposizione per stabilire i 10 piloti qualificati direttamente per il Q2!

10.52 Cielo nuvoloso a Silverstone, ma le previsioni meteo sembrano abbastanza incoraggianti per la giornata odierna in termini di rischio pioggia.

10.49 Temperature davvero molto basse stamattina a Silverstone, infatti in Moto3 non tutti i piloti sono stati in grado di migliorarsi in FP3 rispetto al venerdì. Vedremo se la pista sarà più performante verso la fine del turno della MotoGP.

10.46 Ancora dieci minuti di attesa prima del semaforo verde delle FP3, in cui si scatenerà la battaglia per entrare direttamente in Q2.

10.43 Ottimo avvio di weekend per la Honda, chiamata a riconfermarsi anche quest’oggi dopo aver dato segnali importanti sia sul giro secco che sui long-run. Marc Marquez è forse uno dei pochi veri possibili avversari di Quartararo in vista della gara di domani…

10.40 Ducati proverà ad impensierire Quartararo sul giro secco con il quartetto formato da Bagnaia, Miller, Zarco e Martin. Il francese del Team Pramac deve però risalire la china dopo il 14° posto delle FP2.

10.36 Fabio Quartararo è stato il vero dominatore del venerdì di Silverstone ed è il grande favorito per la pole position, grazie ad un lay-out che esalta le sue caratteristiche di guida ed i punti di forza della Yamaha.

10.32 In casa Italia sono virtualmente qualificati per il Q2 Francesco Bagnaia e Valentino Rossi, tuttavia i tempi sono destinati a migliorare notevolmente in FP3 e la graduatoria verrà forse rivoluzionata.

10.28 Al momento, dopo la prima giornata di libere, questa è la classifica combinata provvisoria in MotoGP:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’59.317

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’59.829 0.512 / 0.512

3 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 334.3 1’59.939 0.622 / 0.110

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 2’00.035 0.718 / 0.096

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.2 2’00.051 0.734 / 0.016

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 2’00.102 0.785 / 0.051

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 2’00.219 0.902 / 0.117

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2’00.315 0.998 / 0.096

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 2’00.392 1.075 / 0.077

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 2’00.400 1.083 / 0.008

11 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’00.413 1.096 / 0.013

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.2 2’00.548 1.231 / 0.135

13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 2’00.725 1.408 / 0.177

14 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 335.4 2’00.810 1.493 / 0.085

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.2 2’00.870 1.553 / 0.060

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 2’00.882 1.565 / 0.012

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 328.2 2’01.058 1.741 / 0.176

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 2’01.405 2.088 / 0.347

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.2 2’01.412 2.095 / 0.007

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 330.2 2’01.496 2.179 / 0.084

21 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 2’02.601 3.284 / 1.105

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.3 2’05.138 5.821 / 2.537

10.24 Il weekend entra definitivamente nel vivo a Silverstone con una FP3 già cruciale in ottica qualifica. Al termine della sessione, i migliori 10 della classifica combinata (considerando anche i turni di ieri) accederanno infatti direttamente al Q2 mentre tutti gli altri dovranno passare dal Q1.

10.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si comincia a fare veramente sul serio a Silverstone quest’oggi con le ultime due sessioni di prove libere e soprattutto con le qualifiche della classe regina.

Fabio Quartararo è il grande favorito per la pole position, dopo aver dominato le FP2 di venerdì pomeriggio sull’asciutto, mentre c’è grande incertezza per quanto riguarda la battaglia per la prima fila in griglia. Gli avversari principali del leader iridato in qualifica potrebbero essere in primis le Ducati di Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Johann Zarco.

Attenzione anche alle Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò, entrambi competitivi ieri sul giro secco, oltre all’Aprilia di un Aleix Espargarò in grande spolvero. Obiettivo Q2 per Valentino Rossi, al momento 10° nella combinata e ultimo qualificato per la seconda fase della qualifica in attesa dei time-attack delle FP3.

Si parte alle ore 10.55 con il semaforo verde della terza sessione di libere, poi il programma della MotoGP proseguirà alle 14.30 con le FP4 e alle 15.10 con l’inizio delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

GP GRAN BRETAGNA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

17.00-18.15 MotoGP, Moto2, Moto3 Sintesi Qualifiche (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

(ORA ITALIANA)



10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

