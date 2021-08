DIRETTA MotoGP, GP Gran Bretagna LIVE: orario qualifiche, guida TV8, FP3 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si comincia a fare veramente sul serio a Silverstone quest’oggi con le ultime due sessioni di prove libere e soprattutto con le qualifiche della classe regina.

Fabio Quartararo è il grande favorito per la pole position, dopo aver dominato le FP2 di venerdì pomeriggio sull’asciutto, mentre c’è grande incertezza per quanto riguarda la battaglia per la prima fila in griglia. Gli avversari principali del leader iridato in qualifica potrebbero essere in primis le Ducati di Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Johann Zarco.

Attenzione anche alle Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò, entrambi competitivi ieri sul giro secco, oltre all’Aprilia di un Aleix Espargarò in grande spolvero. Obiettivo Q2 per Valentino Rossi, al momento 10° nella combinata e ultimo qualificato per la seconda fase della qualifica in attesa dei time-attack delle FP3.

Si parte alle ore 10.55 con il semaforo verde della terza sessione di libere, poi il programma della MotoGP proseguirà alle 14.30 con le FP4 e alle 15.10 con l’inizio delle qualifiche. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

GP GRAN BRETAGNA 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E PROVE LIBERE

GUIDA TV8

17.00-18.15 MotoGP, Moto2, Moto3 Sintesi Qualifiche (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

(ORA ITALIANA)



10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Credit: MotoGP.com Press