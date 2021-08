DIRETTA F1, GP Spa LIVE: botto Verstappen, ma è davanti! Incidente anche per Leclerc, risultato e tempi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP2

16.08 Il turno, ad ogni modo, non è stato troppo indicativo. I time attack non sono stati del tutto veritieri tra condizioni di bagnato e bandiere gialle, mentre nessuno è stato in grado di inanellare più di 2 giri a livello di simulazioni di passa gara…

16.06 Pomeriggio negativo per la Ferrari, fuori dalla top10 a livello di prestazioni e con Leclerc a muro a Les Combes. La SF21 annaspa in velocità e soffre di sottosterzo in maniera notevole. Entro domani urgono miglioramenti netti

16.04 Max Verstappen ha fatto vedere di avere una RB16B straordinaria nel T2, ma nel T1 e T3 le Mercedes fanno la voce grossa. Molto bene anche Alpine e Alpha Tauri, che si confermano in palla a Spa!

16.02 Si chiude, quindi, una FP2 davvero particolare. Iniziata con l’asfalto bagnato, ha regalato comunque spunti importanti e ben due bandiere rosse nel finale con Leclerc e Verstappen

16.00 SI CHIUDE QUI LA FP2! Verstappen ha fatto concludere la sessione in anticipo

15.59 L’olandese ha perso la sua RB16B in uscita da Les Combes e ha sbattuto contro le protezioni. Danni limitati ma sessione che si chiude qui

15.58 ATTENZIONE!!! VERSTAPPEN A MURO!! Stesso punto di Leclerc!!! BANDIERA ROSSA IN PISTA, la sessione si dovrebbe chiudere qui

15.57 Secondo giro per Verstappen 1:49.913, Bottas risponde in 1:49.662

15.56 Hamilton 1:49.6, inizia bene il suo stint, la W12 sembra davvero in ottima forma anche a Spa

15.55 1:50.1 Perez, 1:50.090 Ocon, Alonso 1:49.825

15.54 Verstappen fa segnare un 1:49.640, Stroll 1:50.4

15.53 Verstappen si lancia di nuovo con le medie e segna 32.033 al T1, Perez 31.932, ecco le simulazioni di passo gara!

15.51 Con una lunga fila indiana i piloti tornano in azione per sfruttare gli ultimi istanti della FP2, al momento nessuno ha avuto modo di effettuare una simulazione di passo gara e anche domani la pioggia dovrebbe essere protagonista…

15.50 SI RIPARTE! Ultimi 10 minuti di sessione!

15.47 Ovviamente BANDIERA ROSSA in pista per permettere il recupero della Ferrari numero 16

15.46 Tutto ok per Leclerc che, tuttavia, ha rovinato la sua Ferrari sul lato sinistro con gomma ko… tantissimo sottosterzo per il monegasco in uscita da Les Combes

15.45 Leclerc prova un altro giro, 30.932 nel T1, quindi arriva al T2 e va a muro!!!!!!!!! ATTENZIONE!!!!!!!! Il monegasco ha stampato la sua SF21 a Les Combes

15.43 Leclerc riparte ma è altissimo il suo T1 in 45 secondi…

15.42 Sainz si lancia, 30.984 nel T1, arriva al T2 in 45.334, chiude 11° in 1:45.517 a 1.045. Lontanissimo da Verstappen

15.41 Leclerc 30.939 nel T1, poi deve alzare il piede nel T2 per una bandiera gialla

15.40 Tornano in pista le Ferrari, a momento Sainz è 16° e Leclerc 18°, arriverà una risposta?

15.38 Verstappen record nel T2 in 44.416, chiude in 1:44.472 e sale in vetta per 41 millesimi, con un T3 nel quale non è stato eccezionale

15.37 Ricciardo rimane 11° in 1:46.118 a 1.605, Verstappen si rilancia e segna 30.976 nel T1

15.36 La Alpine vola sul dritto, Ocon solo 45.715 nel T2, chiude in 1:45.302 settimo a 789 mil

15.35 Gasly migliora nel T2 in 44.979 ed è sesto in 1:45.205, Ocon record nel T1 in 30.551!

15.33 Stroll scalza Vettel dal quinto posto e segna 1:45.180 a 667 millesimi da Bottas. Ora attendiamo al prima risposta con soft per Verstappen e Ferrari

15.32 Hamilton con soft non va oltre il 31.025 nel T1, poi record nel T2 in 44.778, Alonso 45.556. L’inglese chiude in 1:44.898 e non migliora, Alonso sì, 1:44.953 ed è quarto a 440 millesimi davanti a Vettel!

15.30 Bottas con soft segna 30.981 non migliora nel T1, lo fa nel T2 con 44.969, quindi chiude in 28.992 ma non lima nemmeno un centesimo al suo tempo precedente. Alonso record nel T1! 30.579!

15.29 Russell monta le soft e chiude in 13a posizione, rimanendo ben al di sotto di Latifi! Clamoroso il tempo del canadese

15.26 Sainz torna a spingere, 31.259 non migliora nel T1, lo fa nel T2 in 45.906, quindi chiude in 1:46.759, si porta in 11a posizione a 1.918

15.25 Perez si mette in quarta posizione a 891 millesimi, quinto rimane Gasly, mentre Sainz e Leclerc sono 13° e 14°

15.24 Verstappen migliora nel T1 in 31.009, quindi record nel T2 in 44.862, chiude in 1:44.597 e si porta a soli 84 millesimi da Bottas, ma rimane terzo.

15.23 Sainz chiude un giro e sale in 12a posizione in 1:46.759 a 2.246 da Bottas, Leclerc si rilancia ma non migliora nel T1

15.22 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:44.513 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.031 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.534 2

5 Fernando ALONSO Alpine+1.627 1

6 Nicholas LATIFI Williams+1.685 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.880 1

8 Lando NORRIS McLaren+2.041 2

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.059 1

10 Esteban OCON Alpine+2.125 1

11 Charles LECLERC Ferrari+2.323 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.586 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.600 1

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.765 2

15 Lance STROLL Aston Martin+3.292 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.916 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+4.174 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+4.321 1

19 George RUSSELL Williams+6.652 1

20 Carlos SAINZ Ferrari- – 2

15.21 Hamilton record nel T1 in 30.665, arriva al T2 in 45.119, quindi chiude in 1:44.544 a 31 millesimi da Bottas, terzo Verstappen a 614

15.20 Valtteri Bottas piazza il record in ogni settore e chiude in 1:44.513!!!!!!!! Che tempo!!!!!!! 1.685 su Latifi!!

15.19 Clamoroso Latifi al comando!!! 1:46.198 con 440 millesimi su Ocon! Ma ora ecco le Mercedes!

15.17 Ocon in vetta! 1:46.638 con hard, secondo Alonso a 21 millesimi con gomma media

15.16 Vettel sale in terza posizione a 140 millesimi, Latifi piazza un clamoroso 30.91

15.15 Leclerc 1:47.149 si ferma a 11 millesimi da Norris, ma con una mescola di svantaggio rispetto al monegasco. Cancellato il tempo di Sainz

15.14 Sainz 31.578 nel T1, 46.370 nel T2, chiude in 1:47.339 a 201 millesimi da Norris

15.13 Inizia la FP2 anche per Vettel, Sainz (subito record nel T1 in 31.578), Leclerc, Stroll, Giovinazzi e le Haa

15.12 Russell chiude in 1:51.835, Latifi risponde in 1:49.669, mentre Norris è già all’1:47.138

15.11 Russell fa segnarae 32.549 al T1, Latifi scende di 4 decimi rispetto al compagno, mentre Norris vola in 31.579

15.09 Entrano in pista anche Russell, Latifi, Tsunoda e Ricciardo, mentre Norris alza il piede nel suo secondo giro

15.08 Lando Norris fa segnare 32.071 al T1, quindi 46.726 nel T2, chiude in 1:48.219

15.06 Norris chiude il giro di lancio e parte per il primo tentativo vero e proprio di questa FP2

15.05 Nessuna attesa, Norris torna subito in pista ma con le hard! L’inglese prova già le slick

15.04 Norris e chi lo ha preceduto hanno subito fatto il loro rientro ai box. Probabilmente decidono di aspettare qualche minuto in attesa di poter montare le slick

15.03 La pista sembra davvero vicina all’asciugarsi, ma per le slick è ancora presto

15.02 Entrano in azione anche Raikkonen e Gasly, ora tocca a Norris

15.01 Il primo ad uscire è Bottas con gomme intermedie, il finlandese saggia le condizioni della pista

15.00 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DEL BELGIO!!!!!!!

14.59 Notizia dell’ultima ora: Sergio Perez ha rinnovato con la Red Bull anche per il 2022

14.58 Pochi istanti e si parte! La FP2 è pronta per il via!

14.56 Dopo la pioggia di circa un’ora fa, ora il sole ha fatto capolino tra le nuvole e sta iniziando ad asciugare l’asfalto. Vedremo se si farà in tempo a vedere il tracciato pronto per le gomme slick…

14.53 Mattinata del tutto interlocutoria per Lewis Hamilton, solamente 18° senza un vero e proprio tempo di riferimento… vedremo in questa FP2 quale sarà il suo lavoro, contando che sul bagnato, solitamente, non ha rivali

14.50 La McLaren, come sempre, tende a nascondersi al venerdì e anche questa mattina non ha pensato troppo ai cronometri. La Ferrari parte favorita nel duello diretto per il terzo posto, ma sui rettilinei di Spa, Norris e Ricciardo devono ancora svelare il loro reale potenziale…

14.47 In casa Ferrari mattinata positiva con Leclerc e Sainz a ridosso dei migliori. Il gap valica i sei decimi ma la sensazione è che l’incubo di 12 mesi fa sia un lontano ricordo…

14.44 L’olandese, dopo i due “zero” consecutivi non certo per colpe sue, vuole la riscossa sulla pista di Spa e ha tra le mani una RB16B che appare pronta a lottare alla pari con la rinata W12

14.41 La Mercedes ha messo in mostra ottima velocità nella FP1, con T1 e T3 nei quali hanno fatto la differenza. Nel T2, il tratto misto, invece, Max Verstappen appare imprendibile

14.38 Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1 in 1:45.199. Il finlandese, che sembra ormai appiedato dalla Mercedes in vista del 2022 (e potrebbe accasarsi in Alfa Romeo), dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia dopo il botto al via del GP d’Ungheria

14.35 I TEMPI DELLA FP1 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 77 V. Bottas Mercedes 1’45″199 18

2 33 M. Verstappen Red Bull +00″164 1’45″363 14

3 10 P. Gasly AlphaTauri +00″500 1’45″699 20

4 16 C. Leclerc Ferrari +00″619 1’45″818 19

5 55 C. Sainz Ferrari +00″736 1’45″935 20

6 11 S. Perez Red Bull +00″928 1’46″127 17

7 5 S. Vettel Aston Martin +00″978 1’46″177 19

8 4 L. Norris McLaren +01″137 1’46″336 17

9 31 E. Ocon Alpine +01″298 1’46″497 16

10 14 F. Alonso Alpine +01″413 1’46″612 16

11 18 L. Stroll Aston Martin +01″450 1’46″649 19

12 3 D. Ricciardo McLaren +01″484 1’46″683 20

13 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″556 1’46″755 17

14 63 G. Russell Williams +01″573 1’46″772 19

15 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″729 1’46″928 19

16 6 N. Latifi Williams +01″902 1’47″101 20

17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +02″926 1’48″125 15

18 44 L. Hamilton Mercedes +03″025 1’48″224 17

19 47 M. Schumacher Haas +03″860 1’49″059 16

20 9 N. Mazepin Haas +04″506 1’49″705 15

14.32 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2021

1 MERCEDES 303

2 RED BULL RACING HONDA 291

3 FERRARI 163

4 MCLAREN MERCEDES 163

5 ALPINE RENAULT 77

6 ALPHATAURI HONDA 68

7 ASTON MARTIN MERCEDES 48

8 WILLIAMS MERCEDES 10

9 ALFA ROMEO RACING FERRARI 3

10 HAAS FERRARI 0

14.29 Iniziamo l’avvicinamento alla FP2 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 195

2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 187

3 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 113

4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 108

5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 83

7 Charles Leclerc MON FERRARI 80

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 50

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 50

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 38

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

13 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 18

14 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 18

15 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 6

16 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 4

17 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

14.26 Ci attendono 60 minuti di capitale importanza, che team e piloti sfrutteranno per trovare il giusto assetto da bagnato dato che, anche nei prossimi due giorni, gli ombrelli potrebbero aprirsi spesso..

14.23 Piove sulla pista delle Ardenne, non in maniera copiosa, ma al momento non potremo che vedere gomme da bagnato in pista in questa FP2

14.20 Buongiorno e bentornati a Spa-Francorchamps, tra 40 minuti esatti scatterà la FP2 del GP del Belgio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo il primo turno disputato questa mattina si torna subito in azione sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, con il meteo che potrebbe sempre mettere lo zampino in questa parte delle Ardenne.

Questa mattina abbiamo assistito ad un turno che ha preso il via sotto una leggera pioggia, quindi il sole ha fatto capolino e si è potuto girare senza problemi. Il più veloce è risultato Valtteri Bottas in 1:45.199 con 164 millesimi su Max Verstappen, mentre al terzo posto, ma a mezzo secondo, troviamo Pierre Gasly. Quarto il primo dei ferraristi, Charles Leclerc a 619 millesimi, quindi Carlos Sainz quinto a 736 e Sergio Perez sesto a 935. Solamente diciottesimo, ma senza aver provato il time attack, Lewis Hamilton.

La seconda sessione di prove libere prenderà il via alle ore 15.00 e ci permetterà di fare un quadro della situazione più accurato sui valori in pista in quel di Spa-Francorchamps. Per quanto visto sino ad ora la Red Bull è dominante nel T2, con un carico aerodinamico maggiore, mentre la Mercedes vola nel T1 e T3, laddove la Power Unit può fare la differenza. Bene la Ferrari ma, come sempre, la McLaren ha preferito nascondersi e svelerà il proprio potenziale solamente da domani. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

