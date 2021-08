ATP Winston-Salem 2021: Italia, passa soltanto Mager. Gasquet elimina Gerasimov, avanti anche Ruusuvuori

Va in archivio la giornata di lunedì a Winston-Salem, nel torneo che viene ospitato dai campi che di norma vengono utilizzati dagli studenti della Wake Forest University, che ha espresso tra gli altri Noah Rubin in tema di talenti. Dei quattro giocatori italiani impegnati, solo Gianluca Mager supera il turno: fuori Lorenzo Musetti, Andreas Seppi e (in sede di secondo turno) Marco Cecchinato.

Mager-Wu – Musetti-Coria – Seppi-Ivashka – Cecchinato-Koepfer

La principale notizia è l’avanzata di Richard Gasquet: il francese, numero 14 del seeding, viene a capo del bielorusso Egor Gerasimov battendolo in due tie-break (finiti 7-4 e 8-6). L’ex top ten sfiderà uno tra il connazionale Lucas Pouille, che, dalle qualificazioni, elimina lo spagnolo Feliciano Lopez per 6-1 6-4, e il britannico Daniel Evans.

Jaume Munar è costretto al ritiro a partita in corso, sul set pari, e ciò regala al giapponese Yosuke Watanuki un inatteso passaggio del turno con annesso appuntamento con l’ungherese Marton Fucsovics. Sarà invece derby australiano tra Jordan Thompson, vittorioso sull’argentino Guido Pella per 6-1 1-6 6-3, e il lucky loser Max Purcell; avanti anche Alexei Popyrin, che batte l’americano Steve Johnson per 7-5 6-4 e si troverà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Anche per Emil Ruusuvuori nessun problema: il finlandese supera l’americano Denis Kudla per 6-3 6-4 e sarà molto interessante la sfida con il kazako Alexander Bublik al secondo turno, se non altro perché entrambi sanno come dare spettacolo nel loro credo tennistico.

Foto: LaPresse