ATP Winston-Salem 2021, Lorenzo Musetti sconfitto al 1° turno da Federico Coria. Match folle in North Carolina

Prosegue il periodo negativo di Lorenzo Musetti. L’azzurro (n.58 del mondo) è stato sconfitto dall’argentino Federico Coria (n.61 ATP) nel primo turno dell’ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento della North Carolina (Stati Uniti) una brutta partita quella dell’azzurro che ha palesato tutti i suoi limiti attuali: scarsa efficacia nei colpi al rimbalzo e poca continuità nel suo tennis.

In sostanza, una brutta prestazione in una partita vinta da Coria pur condizionato dai crampi per 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Gran caldo e condizioni meteo molto complicate per i due giocatori. Dunque, sarà il sudamericano a continuare la sua avventura nel torneo, affrontando la testa di serie n.7 Nikoloz Basilashvili, mentre Musetti si proietta agli US Open con l’ultima vittoria risalente al terzo turno del Roland Garros, contro Marco Cecchinato, subendo da quel momento una serie di sei sconfitte consecutive.

Nel primo set l’avvio vede il toscano protagonista con due palle break costruite nel secondo game, ma non sfruttate a dovere. C’è una replica nel quarto gioco e ancora una volta Coria annulla le due chance. Alla prima difficoltà, Musetti si disunisce, subendo il break nel turno in battuta successivo. Il classe 2002 rimedia, strappando a sua volta il servizio al rivale, ma nuovamente il fondamentale della battuta lo tradisce e nuovo break di svantaggio. Uno strappo che si rivela decisivo, con Musetti che fallisce anche una chance di contro-break nell’ottavo game, prima di capitolare sul 6-4.

Nel secondo set l’altalena di emozioni prosegue anche perché soprattutto le condizioni di Coria non sono delle migliori. L’argentino fatica a muoversi, condizionato dai crampi. Musetti, però, non ne approfitta e anzi si ritrova a inseguire in due circostanze l’avversario nel terzo e nel quinto break, ottenendo il contro-break nel quarto e nel sesto. Una partita dall’andamento davvero incredibile che vede l’azzurro conquistare in maniera anche un po’ rocambolesca la frazione sul 6-4.

Nel terzo set ci si illude che l’italiano possa avere dalla sua l’inerzia della partita. Sensazione errata: una sequenza di errori incredibile porta Lorenzo a un clamoroso 0-4 (doppio break di ritardo). Le condizioni di Coria peggiorano e il n.58 del mondo cerca di prodursi in una rimonta disperata, annullando due match-point nel nono gioco. Alla fine, il sudamericano la spunta per 6-4 e motivi per cui rammaricarsi non mancano al toscano.

Musetti conclude con 3 ace, 5 doppi falli, il 62% dei punti ottenuti con la prima di servizio e il 40% con la seconda. Percentuali di efficienza troppo basse che non gli hanno permesso di imporre il suo gioco a dovere.

