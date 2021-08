ATP Winston-Salem 2021, Andreas Seppi cede al bielorusso Ilya Ivashka

Oggi, lunedì 23 agosto, il torneo Winston-Salem Open 2021 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor del Nord Carolina, ha visto proseguire il primo turno del tabellone principale di singolare con Andreas Seppi che ha perso con il bielorusso Ilya Ivashka, vincitore per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti.

Nel primo set Seppi salva ben quattro break point in apertura, poi i servizi sono dominanti, tanto che nei seguenti sette giochi non si registrano altre occasioni di strappo. Nel nono gioco però Seppi dal 30-15 subisce tre punti consecutivi e cede il servizio. Il bielorusso allunga e va a chiudere sul 6-4 in 49 minuti.

Nella seconda frazione Seppi salva altri due break point in apertura, poi però nel terzo game Ivashka trova lo strappo a trenta che gli vale l’allungo decisivo. Il bielorusso concede all’azzurro un’occasione di rientro nell’ottavo game ma si salva e poi nel decimo gioco, al primo match point, va a chiudere sul 6-4 in 45 minuti.

Le statistiche indicano la supremazia di Ivashka, che vince in tutto 71 punti contro i 55 di Seppi. L’azzurro riesce a procurarsi soltanto una palla break, non sfruttata, concedendone invece 8, perdendo la battuta in 2 occasioni. Ivashka mette a segno 7 ace commettendo appena 1 doppio fallo.

Il bielorusso, domani, nel secondo turno affronterà la testa di serie numero 6, il croato Marin Cilic.

Foto: LaPresse