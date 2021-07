L’Italia del basket 3×3 ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo con una vittoria e una sconfitta. Le azzurre di coach Andrea Capobianco, dopo aver superato la Mongolia di misura (15-14), hanno perso con la Francia per 16-19 nella partita serale.

Complicato l’impatto con il campo nel primo confronto, in cui c’è stata tanta difesa e le azzurre mai sono riuscite davvero a staccarsi. Molto diverso il secondo confronto, dove si è vista un’Italia vigorosa, in cui sembravano più oliati diversi meccanismi, ma questo non è bastato per contenere Filip e la sua altezza, un problema per le azzurre.

Va chiarita una cosa: data la natura di torneo a girone unico, l’1-1 come record odierno non assicura niente, ma nemmeno pregiudica alcunché: si tratta di ciò che era prevedibile alla vigilia per le azzurre, in attesa di una giornata, quella di domani, che potrà essere importante.

Nella notte e mattina italiana (3:40 e poi 7:25), il quartetto azzurro avrà di fronte la Romania e poi la Cina, squadre totalmente diverse tra di loro: l’una non sembra essere molto ben amalgamata, dell’altra c’è ancora molto da chiarire.

IL MEGLIO DI ITALIA-MONGOLIA E ITALIA-FRANCIA

ITALIA-MONGOLIA: D’ALIE

SUPER RAE! 😮 Magnifica la nostra D’Alie: prima la giocata difensiva e poi la penetrazione vincente a canestro 🔥🏀🇮🇹#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItalBasket | #3×3 pic.twitter.com/FhDfjuujlp — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2021

ITALIA-FRANCIA



Credit: Ciamillo