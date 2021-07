Sport in tv oggi (venerdì 2 luglio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 2 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Prosegue il torneo di Wimbledon per quanto riguarda il tennis, con incontri di terzo turno. Da non perdere la settima tappa del Tour de France che potrebbe ridisegnare la classifica prima delle Alpi. Iniziano il lungo weekend del GP d’Austria, si incomincia con le prove libere della F1 a Spielberg.

Enorme attesa per l’Italia che affronterà il Belgio nei quarti di finale degli Europei di calcio, ci sarà anche un’avvincente Spagna-Svizzera e nella notte inizierà la fase a eliminazione diretta della Coppa America. Proseguono anche i tornei di golf della settimana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 2 luglio e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDI’ 2 LUGLIO)

VENERDÌ 2 LUGLIO:

08.00 GOLF (European Tour) – Irish Open, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

11.15 CICLISMO – Tour de France, settima tappa Vierzon-Le Creusot (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.50; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, RaiPlay, Sky Go, DAZN)

11.30 F1 – GP Austria, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

11.30 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e sui canali Sky dal 252 al 257; diretta tv su Sky Sport Arena dalle 12.00 alle 22.00; diretta tv su Sky Sport Uno dalle 12.00 alle 18.00; diretta streaming su Sky Go e su Now Tv; differita su Supertennis di un match alle 21.00) – Fognini vs Rublev in campo come primo match dalle ore 12.00

12.30 SOFTBALL (Europei, fase a gironi 3) – Italia-Israele (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

12.45 GOLF (European Tour) – Rocket Mortgage Classic, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro Rosa, prima tappa Fossano-Cuneo (differita tv su RaiSport alle ore 20.50)

15.00 F1 – GP Austria, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 SUPERBIKE – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

17.30 SOFTBALL (Europei, fase a gironi 3) – Italia-Francia (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

18.00 CALCIO (Campionato Under 17 Serie C) – Finale: Como-Monopoli (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 CALCIO (Europei, quarti di finale) – Svizzera-Spagna (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (Europei, quarti di finale) – Belgio-Italia (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv)

22.00 BOXE (Campionati Italiani) – Pesi Medi: Oliha Etinosa vs Francesco Lezzi. Pesi Mediomassimi: Adriano Sperandio-Stefano Abatangelo (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

23.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) – Perù-Paraguay (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

SABATO 3 LUGLIO:

02.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) – Brasile-Cile (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

Foto: Lapresse