LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP1

11.36 Seconda vittima al ‘Melbourme Hairpin’. Caduta per Tom Sykes (BMW), non ci sono conseguenze per lui.

11.35 Primo errore del week-end per Van der Mark che finisce nell’erba del ‘Melbourme Hairpin’. Non ci sono conseguenze per lui.

11.33 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti scendono subito in pista.

11.30 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP Gran Bretagna!

11.27 I piloti si preparano per scendere in pista, tra pochi minuti si parte!

11.25 Attenzione questo fine settimana a Scott Redding e Chaz Davies. I due centauri della Ducati sono chiamati ad una rivincita in casa dopo una negativa prova in Italia.

11.23 Occhi puntati sul nostro Michael Ruben Rinaldi, pilota che ha ben figurato in quel di Misano con due successi ed un podio nella race-2. Il portacolori della Ducati cerca conferme nella spettacolare location di Donington.

11.20 Jonathan Rea è l’uomo da battere. Il padrone di casa proverà ad allungare questo fine settimana in una pista in cui l’esperienza può fare la differenza. Il #1 del gruppo ha al momento 20 lunghezze sulla Yamaha del turco Toprak Razgatlıoğlu.

11.16 La classifica della Superbike dopo la competizione di Misano Adriatico:

JONATHAN REA149KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU129YAMAHA

SCOTT REDDING104DUCATI

ALEX LOWES88KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI82DUCATI

GARRETT GERLOFF59YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK52BMW

TOM SYKES51BMW

CHAZ DAVIES48DUCATI

ANDREA LOCATELLI45YAMAHA

ALVARO BAUTISTA43HONDA

AXEL BASSANI38DUCATI

LUCAS MAHIAS22KAWASAKI

LEON HASLAM18HONDA

KOHTA NOZANE17YAMAHA

TITO RABAT16DUCATI

EUGENE LAVERTY10BMW

JONAS FOLGER8BMW

ISAAC VINALES7KAWASAKI

11.13 La sede del quarto round della Superbike 2021 è il tracciato di Donington Park, uno dei più storici d’Inghilterra. La pista torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

11.10 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti inizia il week-end!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda la Superbike. Dopo una stagione di assenza il Mondiale torna in quel di Donington Park, circuito assente nel 2020 in seguito all’emergenza sanitaria.

Jonathan Rea è l’uomo da battere in Inghilterra. Il pluricampione britannico approda in casa con 20 punti di vantaggio sul turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha). Il #1 della Kawasaki si prepara per allungare in una pista in cui l’esperienza può fare la differenza.

Occhi puntati sul nostro Michael Ruben Rinaldi. L’alfiere della Ducati ha vinto in quel di Misano, un fine settimana in cui è riuscito a conquistare dei punti preziosi per il campionato. Attenzione anche all’inglese Scott Redding (Ducati), pronto a rifarsi dopo un fine settimana mediocre in Italia.

Appuntamento alle 11.30 per la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Buon divertimento!

