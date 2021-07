CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Wimbledon, risultati maschili 30 giugno: Fognini e Murray al terzo turno. Avanti Djokovic e Schwartzman – Tennis, Olimpiadi Tokyo: entry list del doppio maschile. Italia con Berrettini-Fognini e Sinner-Sonego! – Fabio Fognini, terzo turno Wimbledon: prossimo avversario, programma, orario, tv e precedenti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna. Ottavo confronto tra i due giocatori, il primo su questa superficie con il classe 1987 avanti 5-2 nei testa a testa: l’azzurro ha perso l’ultimo incrocio lo scorso gennaio nella finale dell’ATP Cup tra Italia e Russia. L’altra vittoria del russo risale al 2017 nei quarti di finale di Umago: l’italiano ha vinto l’ultima volta due anni fa a Pechino.

Fabio Fognini ha raggiunto per la sesta volta in carriera il terzo turno a Wimbledon e proverà a raggiungere per la prima volta la seconda settimana in Gran Bretagna. L’italiano vuole gli ottavi di finale contro uno tra l’argentino Diego Schwartzman e l’ungherese Marton Fucsovics. Il classe 1987 ha vinto contro Albert Ramos-Vinolas all’esordio in due giorni a causa dell’oscurità, bissando in quattro set contro il serbo Laslo Djere. Il #31 al mondo in caso di vittoria guadagnerebbe virtualmente una posizione.

Andrey Rublev ha migliorato il proprio piazzamento a Wimbledon dopo i secondi turni ottenuti nel 2017 e nel 2019: il russo proverà a ottenere un altro quarto di finale dopo quelli ottenuti negli altri tre Slam. Il russo ha vinto all’esordio in quattro set contro l’argentino Federico Delbonis per poi migliorare il proprio stato di forma contro il sudafricano Lloyd Harris in tre parziali. Il #7 al mondo rincorre la top5 soprattutto dopo l’eliminazione di Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas e il forfait di Rafael Nadal.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Andrey Rublev, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2021 in Gran Bretagna con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 12.00 italiane, o meglio le 11.00 locali, sul Court 3 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv. Buon divertimento!

Foto: LaPresse