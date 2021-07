Sono state decise le due finali per la medaglia d’oro e per la medaglia di bronzo che si disputeranno domani a Yokohama per quanto riguarda il torneo olimpico di softball. Nella fattispecie, Stati Uniti e Giappone disputeranno il confronto che vale il titolo a Tokyo, mentre per Canada e Messico ci sarà quello per la medaglia di bronzo.

Italia-Canada: la cronaca

Americane e nipponiche si sono affrontate però già nella notte italiana. La vittoria è andata agli USA con il punteggio di 2-1. Giappone in vantaggio su errore americano che manda a casa Yamazaki già in terza, il tutto nel primo inning. Non cambia nulla fino al sesto e settimo, quando gli States ribaltano la situazione. Nel sesto, in particolare, è un singolo di Arioto che spinge a casa McCleney, poi Stewart fa durare pochissimo la parte bassa del settimo con il fuoricampo vincente.

Messico e Australia si sfidano per l’ultimo posto disponibile nella zona medaglie. E sono le messicane a dominare la scena: nel secondo inning triplo di Brookshire che manda a segno Cervantes, poi singolo di Vidales che porta a sua volta a casa Brookshire. Nel quarto è ancora Vidales a trovare un doppio da RBI, con Forbes che assicura il 3-0, mentre il 4-0 è opera di Gonzales. Serve a poco il fuoricampo di Wall nella sesta ripresa: finisce 4-1.

Questa la programmazione oraria delle finali di domani: Canada-Messico, per il 3° posto, si disputerà alle ore 6:00 italiane, mentre alle 13:00 ci sarà Stati Uniti-Giappone, la finale per l’oro che tutti aspettavano.

Foto: LaPresse