Softball, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming. Inizio anticipato!

Torna, dopo 13 anni, il softball alle Olimpiadi. Succederà in quel di Tokyo, uno dei luoghi che vede con maggior favore sia questo sport che il baseball. E anche l’Italia sarà protagonista nella terra del Sol Levante, forte del doppio titolo europeo 2019 e (con ancor più margine) 2021.

Italia, Stati Uniti, Australia, Giappone, Messico, Canada: sono queste le sei candidate per un posto nelle due finali che assegneranno le medaglie. Le azzurre, in particolare, giocheranno spesso in orari piuttosto favorevoli per il nostro Paese, tranne che nella giornata d’apertura (che, poi, è anche quella più difficile contro le favorite americane). Australia e Messico, ancor più del Canada, sono le realistiche avversarie per cercare di sovvertire almeno un paio di pronostici e cercare così l’approdo alla finale per il bronzo.

Di seguito il calendario completo del torneo olimpico di softball, comprensivo di tutte le date e di tutti gli orari. I diritti televisivi per l’Italia appartengono al gruppo Discovery, che utilizzerà i canali di Eurosport e Discovery+. La Rai trasmetterà 200 ore della rassegna a cinque cerch. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

Ore 2:00 Australia-Giappone

Ore 5:00 Italia-Stati Uniti

Ore 8:00 Messico-Canada

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Ore 2:00 Stati Uniti-Canada

Ore 5:00 Messico-Giappone

Ore 8:00 Italia-Australia

SABATO 24 LUGLIO

Ore 3:00 Australia-Canada

Ore 7:30 Stati Uniti-Messico

Ore 13:00 Giappone-Italia

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:00 Australia-Stati Uniti

Ore 7:30 Canada-Giappone

Ore 13:00 Italia-Messico

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 3:00 Giappone-Stati Uniti

Ore 7:30 Canada-Italia

Ore 13:00 Messico-Australia

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 5:00 Finale 3° posto

Ore 13:00 Finale 1° posto

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Foto: FIBS / EzR NADOC